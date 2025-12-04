Kiến trúc 'làng trống đồng thu nhỏ' độc nhất vô nhị ở Tuyên Quang

Giữa không gian nguyên sơ của làng Lô Lô Chải , ngôi làng vừa được UN Tourism vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025, Dảnh House đang trở thành điểm dừng chân gây tò mò với du khách nhờ lối kiến trúc mô phỏng trống đồng cổ của dân tộc Lô Lô. Không chỉ là nơi nghỉ, homestay này kể câu chuyện văn hóa theo cách trực quan nhất: biến “báu vật quốc gia” thành trải nghiệm du lịch độc đáo.

Dảnh House là homestay đầu tiên ở Việt Nam đưa trống đồng Lô Lô vào kiến trúc, tạo nên một “làng trống đồng thu nhỏ” giữa Lô Lô Chải

Dảnh House được xây dựng trên khu đất gần 2.000m2 của gia đình cụ Vàng Dỉ Thuấn, người từng hiến tặng trống đồng dòng họ cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Từ nền tảng truyền thống ấy, vợ chồng ông Vương Đức Thắng và bà Hoàng Mỹ Khánh nảy ra ý tưởng biến trống đồng thành ngôn ngữ thiết kế, tạo nên “làng trống đồng thu nhỏ” giữa lòng Lô Lô Chải.

Toàn khu được bố trí với một nhà gỗ truyền thống ở trung tâm, biểu tượng gia đình, dòng tộc và bao quanh bởi 5 cặp bungalow mô phỏng 5 cặp trống đồng của những dòng họ lâu đời nhất Lô Lô Chải: Vàng (Vương), Mùng, Sình, Dìu, Lù. Mỗi cặp bungalow đại diện trống đực – trống cái theo quan niệm âm dương của người Lô Lô , tạo nên không gian vừa lạ mắt vừa giàu tầng nghĩa văn hóa.

“Dảnh” trong tiếng Lô Lô nghĩa là trống đồng. Khu nhà được bố trí với một nhà gỗ truyền thống ở trung tâm, biểu tượng gia đình, dòng tộc và bao quanh bởi 5 cặp bungalow mô phỏng 5 cặp trống đồng

Trước khi xây dựng, gia đình đã xin ý kiến các già làng, người có uy tín để đảm bảo kiến trúc mô phỏng phù hợp với chuẩn mực văn hóa. “Dảnh” trong tiếng Lô Lô nghĩa là trống đồng, cái tên gửi gắm sự tự hào và trách nhiệm quảng bá di sản của cha ông. Để hoàn thiện công trình, gia đình huy động hơn 25 thợ lành nghề, thi công liên tục 12 tháng, vừa chuẩn xác các chi tiết biểu tượng vừa bảo đảm tiêu chuẩn lưu trú hiện đại.

Dảnh House được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố xác lập kỷ lục - Khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam thiết kế các phòng bungalow mô phỏng theo hình cặp trống đồng của người Lô Lô

Với người Lô Lô, trống đồng là vật thiêng gắn liền nghi lễ, vòng đời, là tiếng gọi trời đất. Vì thế, một homestay mang tên Dảnh House không chỉ đón khách, mà còn mang sứ mệnh đưa văn hóa Lô Lô đến gần hơn với bạn bè bốn phương.

Ngày 30/11, Dảnh House được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố kỷ lục: Khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam thiết kế bungalow mô phỏng hình cặp trống đồng của người Lô Lô. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống ngay trên chính mảnh đất quê hương.