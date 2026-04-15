Phạm Thoại phốt thẳng 1 đại lý bán vé máy bay vì mất trắng tiền, còn bị huỷ phòng khách sạn

Mùa lễ hội Songkran (Thái Lan) luôn là điểm đến hấp dẫn nhất tháng 4, nhưng với Norin Phạm (Phạm Thoại) thì chuyến đi này chẳng khác nào một "cuộc chiến sinh tồn". Mới đây, video kể về hành trình đầy bão táp của nhóm đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, dấy lên hồi chuông cảnh báo về việc đặt dịch vụ qua các đại lý không uy tín.

"Kiếp nạn" từ lúc chưa rời khỏi Việt Nam: Hủy chuyến vì... thiếu nhiên liệu?

Mùa lễ hội té nước Songkran (Thái Lan) luôn là thỏi nam châm thu hút giới trẻ Việt. Nhóm của Norin Phạm cũng không ngoại lệ khi đã lên kế hoạch cực kỳ bài bản, đặt vé máy bay qua đại lý trung gian trước tận 15 ngày để đảm bảo tính an toàn. Thế nhưng, đời không như là mơ!

Sát giờ G, đại lý dội một gáo nước lạnh khi thông báo hãng bay hủy chuyến với lý do thiếu nhiên liệu. Từ một chuyến bay thẳng sang chảnh từ TP.HCM, cả nhóm bị đẩy vào cảnh phải bay nối chuyến ra Đà Nẵng, chờ đợi mòn mỏi rồi mới được sang Bangkok. Chưa dừng lại ở đó, nhóm còn phải tự bỏ tiền túi mua thêm hành lý ký gửi vì lỗi của bên trung gian, trong khi đại lý chỉ phản hồi một câu chia đôi chi phí (50-50) khiến cả nhóm hoảng loạn.

Nhóm bạn của Phạm Thoại tranh cãi với đại lí qua điện thoại giữa sân bay (Ảnh: Chụp màn hình)

Cú sốc giữa sân bay Thái Lan, tiền khách sạn bị đội giá trên trời

Tưởng bay được đến Thái Lan là đã hạ cánh an toàn nhưng không, đây mới thực sự là lúc cuộc xung đột bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Vừa đặt chân xuống sân bay, Norin Phạm cùng nhóm bạn đã phải sững sờ khi nhận tin dữ là toàn bộ khách sạn và vé máy bay chiều về cũng bị hủy sạch.

Giữa sân bay, một cuộc đối thoại nảy lửa đã diễn ra khiến những người xung quanh không khỏi chú ý. Trong đoạn clip, nhóm bạn không giấu nổi sự giận dữ, liên tục chất vấn đại lý qua điện thoại khi nhân viên hãng bay tại Thái Lan xác nhận tin trên hệ thống hoàn toàn không có giao dịch thanh toán nào cho mã đặt chỗ dù nhóm đã chuyển khoản 100% tiền từ nửa tháng trước khiến cả nhóm rơi vào tình trạng hoảng loạn. Giữa cái nắng gay gắt của xứ Chùa Vàng, thay vì được về khách sạn nghỉ ngơi, nhóm bạn lại phải đứng bôi kem chống nắng trong sự bất lực và mệt mỏi cùng cực.

Bức xúc tột độ, nam TikToker đã tung loạt tin nhắn được cho là của hãng hàng không A do đại lý gửi để cộng đồng mạng phân xử. Ngay lập tức, hàng loạt điểm sơ hở của đại lý đã bị cộng đồng mạng bóc mẽ. Một hãng hàng không quốc tế lại gửi thông báo hủy chuyến bằng tiếng Việt sai chính tả lủng củng. Thêm vào đó, ảnh đại diện của người gửi lại là một tấm hình cá nhân mờ ảo cực kỳ thiếu uy tín. Nhiều người khẳng định đây thực chất là chiêu trò tự soạn tin nhắn rồi đổi tên danh bạ để qua mặt khách hàng trong lúc bối rối.

Loạt tin nhắn mạo danh hãng hàng không bị cộng đồng mạng bóc trần (Ảnh: Chụp màn hình)

Hậu quả của việc bị hủy phòng đột ngột là nhóm bạn phải tự bỏ tiền túi để tìm chỗ trú chân giữa lúc cả Bangkok đang cháy phòng dịp lễ. Cuối cùng, nhóm phải chi ra hơn sáu triệu đồng cho bốn đêm tại một khách sạn mà Phạm Thoại đánh giá là chất lượng hoàn toàn không xứng tầm. Cái giá đắt đỏ này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn khiến nội bộ nhóm bạn xảy ra tranh cãi căng thẳng, biến chuyến du lịch nghỉ dưỡng thành một cuộc khủng hoảng thực sự.

"Mình đã ở rất nhiều khách sạn rồi, nên mình biết rõ với hơn 6 triệu đồng, bình thường mình có thể ở những nơi sang xịn mịn hơn rất nhiều.” - Norin chia sẻ.

Cận cảnh phòng khách sạn hơn 6 triệu đồng mà nhóm phải tự bỏ tiền ra thuê (Ảnh: Chụp màn hình)

Đoạn video của Norin Phạm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các hội nhóm du lịch. Nhiều người cho rằng đây là bài học "xương máu" về việc tin tưởng quá mức vào các đại lý nhỏ lẻ, không uy tín.

Tip 1: Luôn yêu cầu đại lý cung cấp mã code vé máy bay và code phòng khách sạn ngay sau khi thanh toán.

Tự mình gửi email hoặc gọi điện trực tiếp cho hãng bay/khách sạn để xác nhận booking có hiệu lực hay chưa. Tip 3: Hạn chế đặt dịch vụ qua quá nhiều tầng trung gian để tránh việc "đùn đẩy trách nhiệm" khi có sự cố xảy ra.

Hạn chế đặt dịch vụ qua quá nhiều tầng trung gian để tránh việc "đùn đẩy trách nhiệm" khi có sự cố xảy ra.

Hiện tại, Norin Phạm đã yêu cầu phía đại lý quay màn hình bằng chứng hãng gửi tin nhắn nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Việc thiếu minh bạch trong thanh toán và những bằng chứng giả mạo vụng về đã đẩy sự việc đi xa hơn bao giờ hết, khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ thay cho nhóm của nam Tiktoker.