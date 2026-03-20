TikToker Việt 1,9 triệu follow Hoàng Anh Panda bất ngờ bị lập biên bản ngay giữa nhà hàng ở Hàn Quốc

Câu chuyện nam TikToker đình đám Hoàng Anh Panda bất ngờ bị lập biên bản pháp lý ngay giữa bữa ăn tại Hàn Quốc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đằng sau tờ giấy cam kết căng thẳng này là một quy tắc ngầm cực kỳ khắt khe mà bất cứ khách Việt nào khi đến xứ sở kim chi cũng phải nằm lòng nếu không muốn rước họa vào thân.

Nam TikToker phải điền biên bản che mời mặt nhân viên và khách hàng khi quay nội dung tại đây

Hàn Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến trong mơ của cộng đồng yêu du lịch với sự giao thoa hoàn hảo giữa nét truyền thống cổ kính và nhịp sống hiện đại đầy sôi động. Tuy nhiên đằng sau sự cởi mở về văn hóa và những dịch vụ du lịch chuẩn quốc tế, xứ sở kim chi cũng nổi tiếng là quốc gia siết chặt các quy định về trật tự công cộng và quyền lợi cá nhân. Đặc biệt đối với những ai có thói quen cầm điện thoại quay chụp mọi nơi, việc không nắm rõ các luật lệ về bảo vệ hình ảnh có thể dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Trong những chia sẻ mới nhất của nam TikToker Hoàng Anh Panda về hành trình du lịch tại Seoul, một tình huống hy hữu đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Khi anh đang cùng bạn bè thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng nổi tiếng, không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên nghiêm trọng khi nhân viên tiến lại gần với một bản cam kết pháp lý. Yêu cầu đưa ra vô cùng gắt gao là người quay phim phải đảm bảo tuyệt đối không làm lộ danh tính của những người xung quanh.

Khoảnh khắc nam TikToker phải ngừng ăn để điền thông tin vào biên bản

Theo lời nam TikToker, nhân viên nhà hàng yêu cầu anh phải dừng việc ăn uống để điền đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm tên tuổi, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Nội dung biên bản này nêu rõ yêu cầu bắt buộc là anh phải làm mờ toàn bộ gương mặt của nhân viên lẫn các thực khách khác vô tình lọt vào khung hình máy quay.

Dù không giấu nỗi sự bất ngờ nhưng anh vẫn tôn trọng và cam kết sẽ che mờ mặt cũng những nhân viên, thực khách

Hoàng Anh Panda không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi thừa nhận đây là lần đầu tiên anh đi ăn mà phải nhận nguyên một bản cam kết pháp lý căng thẳng đến vậy. Dù ban đầu khá sốc, nam TikToker nhanh chóng bày tỏ sự thông cảm và đánh giá cao sự chuyên nghiệp của nhà hàng trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Thực tế, hệ thống pháp luật của Hàn Quốc vô cùng khắt khe trong việc bảo vệ hình ảnh cá nhân. Chính vì môi trường pháp lý đặc thù này, các cơ sở kinh doanh luôn chủ động kiểm soát chặt chẽ thiết bị ghi hình của khách để tránh rắc rối kiện tụng.

Sau trải nghiệm nhớ đời, Hoàng Anh Panda chấp hành nghiêm chỉnh bằng cách làm mờ toàn bộ gương mặt người lạ trong khâu hậu kỳ. Anh cũng tiết lộ bản thân phải thay đổi hoàn toàn thói quen làm nội dung khi xuất ngoại sang Hàn Quốc, hạn chế tối đa việc chĩa máy quay vào đám đông để đảm bảo sự tinh tế và đúng luật.

Cách xử lý văn minh của nam TikToker nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Đây là một bài học đắt giá cho du khách Việt khi ra nước ngoài. Việc nhập gia tùy tục, tìm hiểu kỹ luật lệ và tôn trọng quyền riêng tư của nước sở tại không chỉ giúp hình ảnh du khách trở nên đẹp hơn mà còn đảm bảo một chuyến đi an toàn, tránh xa những rắc rối pháp lý không đáng có.

Nguồn: Hoàng Anh Panda