Món nước 10.000 đồng của Việt Nam lên truyền hình Hàn Quốc, sao Hàn chỉ 1 hơi đã uống cạn

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn đối với nhiều chương trình du lịch, trong đó có cả những chương trình quốc tế. Không ít show truyền hình nước ngoài khi đến Việt Nam thường dành khá nhiều thời lượng để khám phá các món ăn địa phương, từ những món nổi tiếng cho đến những thức quà bình dị của đời sống thường ngày. Và đôi khi, chính những món tưởng chừng quen thuộc nhất lại khiến du khách bất ngờ.

Trong một tập của chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip phát sóng trên đài KBS (Hàn Quốc), 3 nghệ sĩ Hàn Quốc đã có chuyến khám phá ẩm thực tại Hà Nội. Trong hành trình này, họ trải nghiệm khá nhiều món ăn đặc trưng của thành phố. Khi ghé vào một quán ăn địa phương để thưởng thức xôi, cả ba bất ngờ chú ý đến một loại đồ uống được bán kèm tại đây.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Khi người bán hàng mang món nước ra, 3 nghệ sĩ tỏ ra khá tò mò. Họ nhìn ly đồ uống màu trắng ngà trước mặt, bàn tán xem đó là gì rồi cùng nhau nếm thử. Nhưng chỉ ngay ở ngụm đầu tiên, biểu cảm của cả 3 đã thay đổi rõ rệt - từ tò mò sang bất ngờ và thích thú.

Hóa ra, đó chính là sữa đậu nành - một thức uống không hề xa lạ, thậm chí có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, loại sữa đậu nành mà họ vừa thử lại mang hương vị khá khác biệt so với những gì họ từng biết trước đó.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc trong chương trình nhận xét rằng sữa đậu nành ở đây có vị rất đặc trưng. Một người miêu tả rằng nó mang lại cảm giác như sữa đậu nành được pha trộn với sữa. Không chỉ dừng lại ở lời khen, phản ứng của họ còn khiến người xem bật cười.

Đáng chú ý nhất là một nữ nghệ sĩ trong nhóm. Sau khi thử vài ngụm đầu tiên, cô gần như uống cạn ly sữa đậu nành chỉ trong một hơi. Khi mọi người xung quanh còn đang ngạc nhiên, cô vui vẻ nói: "Ngon tới vậy luôn đó!". Câu nói khiến cả ba người bật cười, còn người dẫn chương trình cũng không giấu được sự thích thú.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành một trong những phân đoạn đáng nhớ của tập phát sóng. Dù chỉ là một thức uống giản dị, ly sữa đậu nành vẫn khiến các nghệ sĩ Hàn Quốc ấn tượng và liên tục gật gù công nhận rằng món nước này thật sự rất ngon.

Thực tế, sữa đậu nành tại Việt Nam có một nét đặc trưng riêng. Khác với nhiều nơi thường sử dụng các loại sữa đóng hộp hoặc sản xuất công nghiệp, ở Việt Nam, rất nhiều hàng quán vẫn giữ cách làm sữa đậu nành "nhà làm". Đậu nành được xay, nấu và lọc ngay trong ngày nên giữ được độ thơm và vị béo tự nhiên.

Chính vì vậy, ly sữa đậu nành bán ở các quán ăn thường có vị đậm đà hơn, hơi béo và ngậy nhẹ, càng ngon hơn khi được cho thêm chút đường hoặc phục vụ cùng đá mát lạnh. Điều này tạo nên hương vị đặc trưng mà nhiều du khách nước ngoài dễ dàng nhận ra sự khác biệt.

Một điều thú vị nữa là thức uống này có giá rất bình dân. Hiện nay, tại nhiều quán ăn ở Việt Nam, một ly sữa đậu nành thường chỉ khoảng 10.000 đồng. Mức giá rẻ nhưng hương vị lại thơm ngon khiến nó trở thành món nước quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Không chỉ bán riêng lẻ, sữa đậu nành còn thường được phục vụ kèm tại nhiều hàng ăn sáng. Từ các quán xôi, bún, bánh mì cho đến những gánh hàng nhỏ ven đường, người ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những bình sữa đậu nành nóng hoặc lạnh.

Có lẽ chính sự giản dị ấy lại là điều khiến du khách bất ngờ nhất. Một món nước tưởng chừng rất bình thường, giá chỉ vài nghìn đồng, nhưng khi xuất hiện trên truyền hình quốc tế lại đủ sức khiến các nghệ sĩ nước ngoài thích thú đến mức… uống cạn chỉ trong một hơi.