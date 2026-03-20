Lễ hội Hoa Xuân: Nơi AEON MALL Hà Đông biến thành vườn cổ tích mùa xuân giữa lòng Thủ đô

Từ ngày 18/03 đến 31/03, lần đầu tiên, Spring Flower Festival - Lễ hội Hoa Mùa Xuân chính thức diễn ra tại không gian vườn ngoài trời của AEON MALL Hà Đông, mở ra một "khu vườn xuân" đúng nghĩa giữa lòng đô thị. Không cần đi xa tới Đà Lạt, cư dân Thủ đô giờ đây có thể bước vào một miền cổ tích đầy hoa rực rỡ.

Thiên đường check-in "tuyệt đối điện ảnh"

Đến với Spring Flower Festival tại AEON MALL Hà Đông, bạn không chỉ đơn thuần là tham quan một sự kiện, mà là bước vào một thế giới diệu kỳ, nơi nghệ thuật sắp đặt hoa tươi hòa quyện cùng ánh sáng và không gian để tạo nên một trải nghiệm thị giác và cảm xúc ấn tượng.

Với tinh thần "mang đến một giấc mơ xuân", lễ hội hoa này đã trở thành điểm đến "phải ghé" đối với những tâm hồn lãng mạn và đặc biệt là những tín đồ của nhiếp ảnh. Nếu bạn thuộc team "đi đâu cũng phải có ảnh đẹp mang về" với tiêu chí phải là ảnh "triệu like," Spring Flower Festival gần như là một lời mời gọi không thể chối từ, bởi lẽ mỗi góc nhỏ ở đây đều được chăm chút tỉ mỉ, sẵn sàng trở thành phông nền hoàn hảo cho bức hình của bạn.

Không gian lễ hội được thiết kế vô cùng thông minh và sáng tạo, phân chia thành nhiều khu vực với concept rõ ràng, mạch lạc, biến mỗi góc trở thành một "studio" hoàn chỉnh với ánh sáng tự nhiên tuyệt đẹp:

Cánh đồng cẩm tú cầu: Điểm nhấn nổi bật nhất của lễ hội chính là Cánh đồng Cẩm tú cầu khổng lồ. Hơn 1.000 cây cẩm tú cầu khoe sắc rực rỡ, tạo nên một thảm hoa trải dài vô tận. Bạn sẽ ngỡ ngàng trước sự chuyển màu tinh tế của loài hoa "dễ thương" này, từ xanh biếc sâu thẳm, tím lavender lãng mạn đến hồng phấn dịu dàng và trắng tinh khôi. Sự sắp đặt khéo léo này khiến du khách cảm thấy như đang lạc bước giữa một đồi hoa tại Đà Lạt mộng mơ. Đây chắc chắn là khu vực check-in "đắt giá" nhất.

Nhà hoa hồng: Ngôi nhà nhỏ xinh được bao phủ bởi hàng trăm đóa hồng tươi thắm, ngát hương. Từng cánh hoa mềm mại, e ấp như mời gọi bạn đến gần, ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào nhất.

Đảo hoa loa kèn: Những đóa loa kèn trắng muốt, tinh khôi vươn mình kiêu hãnh, tạo nên một khung cảnh thanh bình và thơ mộng. Đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn tìm thấy sự tĩnh lặng và vẻ đẹp thuần khiết của mùa xuân.

Đáng chú ý, để đảm bảo trải nghiệm chân thực và sống động nhất, Ban tổ chức đã đầu tư rất lớn khi tất cả các loại hoa tươi đều được vận chuyển trực tiếp từ Đà Lạt hoặc các nhà vườn lân cận theo quy trình nghiêm ngặt. Điều này giúp giữ trọn độ tươi mới, hương thơm tự nhiên và vẻ đẹp hoàn mỹ của từng cánh hoa, tạo cảm giác như thể bạn vừa chạm tay vào một buổi sớm mai trong lành nơi cao nguyên xa xôi.

Không chỉ ngắm hoa, mà còn được… mang mùa xuân về nhà

Spring Flower Festival không chỉ dừng lại là một lễ hội hoa thông thường mà còn là một không gian văn hóa, nghệ thuật đa sắc màu đầy lôi cuốn, mang đến một trải nghiệm mua sắm và thưởng lãm tinh tế. Tại đây, một hội chợ nhỏ, hiện đại được tổ chức, quy tụ những sản phẩm tinh hoa của mùa xuân: từ hoa tươi rực rỡ, cây cảnh phong thủy mang lại may mắn, đến những món đồ gốm thủ công độc đáo và các loại tinh dầu thơm thư giãn. Khu chợ này là nơi lý tưởng để bạn tìm thấy những "mảnh ghép mùa xuân" nhỏ xinh, đầy ý nghĩa để tô điểm cho tổ ấm của mình, mang hơi thở thiên nhiên và sự tươi mới vào không gian sống.

Đặc biệt, nhằm khuấy động không khí và làm giàu thêm trải nghiệm cho khách tham quan, vào mỗi dịp cuối tuần (21-22/03 và 28-29/03), lễ hội sẽ được "thổi hồn" bằng một chuỗi hoạt động nghệ thuật công phu và đa dạng.

Khán giả sẽ được đắm chìm trong những màn trình diễn bong bóng nghệ thuật bay bổng, lãng mạn như bước ra từ truyện cổ tích; lắng nghe giai điệu giao hưởng nhẹ nhàng, du dương len lỏi qua từng tán lá, mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối; mãn nhãn với tiết mục diễu hành carnival độc đáo, đầy màu sắc và năng lượng; hay chiêm ngưỡng những màn trình diễn cắm hoa nghệ thuật tinh tế, nơi bàn tay tài hoa của nghệ nhân biến những cánh hoa thành tác phẩm điêu khắc sống động.

Nhờ những hoạt động nghệ thuật đặc sắc này, không khí tại AEON MALL Hà Đông trở nên sống động hơn bao giờ hết, vừa náo nhiệt, rộn ràng hơi thở lễ hội, lại vừa vẹn nguyên chất thơ, sự lãng mạn vốn có của mùa xuân, tạo nên một điểm đến cuối tuần không thể bỏ qua cho người dân phía Tây Hà Nội và các khu vực lân cận.

Spring Flower Festival tại AEON MALL Hà Đông chắc chắn sẽ trở thành điểm hẹn mùa xuân không thể bỏ lỡ tại Thủ đô. Hãy cùng bạn bè, gia đình đến đây để tận hưởng sắc hoa rực rỡ, không gian nghệ thuật đầy cảm hứng và ghi lại những khoảnh khắc check-in đáng nhớ, đánh dấu một mùa xuân thật tươi đẹp và tràn đầy năng lượng!

Thông tin sự kiện:

Thời gian: 18/03/2026 – 31/03/2026

Địa điểm: Khu vực vườn ngoài trời – AEON MALL Hà Đông.

Vào cửa tự do.