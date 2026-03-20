Xuất hiện bức tường vẽ nam thần 1m9 cực xịn giữa Hà Nội, chiều nào cũng thấy kín đặc nàng thơ

Hôm nay, ngày 20/3, giới trẻ Thủ đô đang đổ dồn sự chú ý về một địa điểm check-in mới toanh với bức tường graffiti đầy ấn tượng. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đường phố đơn thuần mà còn là món quà đặc biệt của người hâm mộ dành tặng cho Martin, thành viên nhóm nhạc CORTIS, nhân dịp sinh nhật tuổi 19 của nam thần tượng.

Tác phẩm graffiti lần này là một dự án phi lợi nhuận do nhóm người hâm mộ của Martin tại Việt Nam thực hiện. Martin là nam idol Kpop thuộc nhóm CORTIS vừa ra mắt bùng nổ trong năm 2025 với hàng loạt bản hit như GO! hay FaSHioN. Để đánh dấu cột mốc tuổi 20 quan trọng của thần tượng, các bạn trẻ đã lựa chọn hình thức quảng bá đầy sáng tạo và đậm chất nghệ thuật ngay giữa lòng Hà Nội.

Bức tường khắc họa hình ảnh Martin với phong cách cá tính, sử dụng những mảng màu đối lập mạnh mẽ như hồng, vàng và xanh. Những chi tiết nhỏ như nụ cười đặc trưng hay phong cách thời trang của nam idol đều được tái hiện tỉ mỉ, giúp người hâm mộ cảm thấy gần gũi như đang được đứng cạnh thần tượng của mình. Bức tranh được cộng đồng đánh giá là một sự đầu tư rất lớn và chỉn chu, không chỉ về kích thước mà còn về độ sắc nét trong từng nét vẽ. Đây được xem như một món quà tinh thần, thể hiện tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam dành cho Martin.

Trong những ngày qua, khu vực này luôn trong tình trạng nhộn nhịp khi các bạn trẻ liên tục lên đồ phong cách để chụp ảnh kỷ niệm. Không khó để bắt thấy những nhóm bạn mang theo card bo góc, thú bông đại diện cho thần tượng, hoặc thậm chí là mặc những bộ trang phục tương đồng với tạo hình của Martin trong các MV đình đám để chụp ảnh cùng với bức tường này.

Không phải ngẫu nhiên mà bức tường này lại trở nên "hot" đến vậy. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng mình biết đến địa điểm này thông qua các đoạn video ngắn trên TikTok hay những bài đăng viral trên Threads. Từ những hình ảnh lung linh trên màn hình điện thoại, các fan đã ngay lập tức kéo nhau đến tận nơi để tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật kỳ công này.

Nhiều bạn trẻ đã để lại lời chúc sinh nhật đến Martin: "Sắp tới là sinh nhật của Martin rồi, mình không mong gì hơn ngoài việc bạn luôn giữ gìn sức khỏe, gặt hái thật nhiều thành công trên con đường sự nghiệp và vẫn giữ được vẻ đẹp hồn nhiên như hiện tại." Một bạn fan khác cũng không giấu được niềm tự hào khi nói về thần tượng: "Mình mong Martin bước sang tuổi mới sẽ luôn đẹp trai, cao ráo và đặc biệt là luôn tràn đầy năng lượng để truyền cảm hứng cho các fan tại Việt Nam."

Không chỉ dừng lại ở bức tường graffiti, nhóm người hâm mộ còn tổ chức phát những phần quà lưu niệm nhỏ xinh cho các bạn đến tham quan. Song song đó, nhiều dự án khác như chạy biển quảng cáo LED hay trang trí quán cà phê cũng được triển khai đồng bộ, tạo nên một làn sóng mừng sinh nhật rầm rộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, vì đây là khu vực công cộng, việc giữ trật tự và không chen lấn xô đẩy sẽ giúp mọi người đều có những khung hình ưng ý nhất mà không gây ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Về phương tiện di chuyển, hãy ưu tiên để xe gọn gàng, tránh đỗ xe ở phía đối diện bức tường để giữ lối đi thông thoáng cho người dân. Dự kiến nơi này trong những ngày sắp tới sẽ tiếp tục thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm.