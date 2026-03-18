Lý do Hà Nội vào Top 50 thành phố đẹp nhất thế giới cùng Paris, New York

Danh sách của Condé Nast Traveler quy tụ nhiều cái tên quen thuộc như Paris (Pháp), New York (Mỹ), Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Copenhagen (Đan Mạch), Cape Town (Nam Phi), Kyoto (Nhật Bản)...

Hà Nội đã được tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ bình chọn là một trong 50 thành phố đẹp nhất thế giới.

Điểm khác biệt là Hà Nội được bình chọn không phải nhờ những đại lộ hào nhoáng hay các công trình siêu cao tầng, thay vào đó, sức hấp dẫn của thành phố nằm ở vẻ đẹp tĩnh lặng, quyến rũ của truyền thống và lịch sử.

Theo Condé Nast Traveler, Hà Nội chinh phục du khách bằng “những ngôi chùa ngát hương, các dãy phố cổ kính và những biệt thự trang nghiêm ở khu phố Pháp”, đồng thời vẫn giữ được “tâm hồn lãng mạn” ngay cả khi đang hiện đại hóa.

Đây không phải lần đầu Hà Nội được các bảng xếp hạng quốc tế chú ý. Trước đó, nền tảng du lịch Tripadvisor đã đưa Hà Nội vào danh sách Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026 với nhiều hạng mục: đứng thứ 4 trong Top 25 điểm đến tốt nhất thế giới, thứ 7 ở hạng mục điểm đến văn hóa và du lịch một mình, lọt Top 25 điểm đến ẩm thực.

Với vẻ đẹp cổ kính và duyên dáng, Hà Nội từ lâu đã là điểm đến yêu thích của du khách muốn khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Tripadvisor nhận xét, bất chấp những thăng trầm của lịch sử và nhiều tên gọi khác nhau mà nó đã mang qua nhiều thế kỷ, thủ đô nghìn năm tuổi này chưa bao giờ quên quá khứ hào hùng của mình.

Không chỉ được các bảng xếp hạng quốc tế gọi tên, Hà Nội còn để lại ấn tượng mạnh với nhiều nhân vật nổi tiếng đến từ những lĩnh vực rất khác nhau. Sau chuyến thăm Hà Nội, diễn viên Hollywood Samuel L. Jackson nhận xét: “Đó là một nơi rất thú vị, rất đẹp, rất bí ẩn… một nơi đầy cảm xúc và mang tính tâm linh”.

Jeremy Clarkson - người dẫn chương trình Top Gear - cho rằng đất nước Việt Nam “đẹp đến mức làm lu mờ cả những cỗ máy” trong hành trình xe máy nổi tiếng của ông. Nhận xét này được đưa ra sau khi Clarkson cùng ê kíp di chuyển qua nhiều cung đường và ghi nhận sự đa dạng về địa hình, từ đô thị đến nông thôn.

Thành phố được đánh giá là hòa quyện giữa nét thanh lịch cổ kính với tinh thần hiện đại năng động, gìn giữ quá khứ hoài niệm trong khi đón nhận sự phát triển của một đô thị sôi động.

Sự khác biệt của Hà Nội nằm ở cách thành phố duy trì được lớp trầm tích văn hóa trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh. Khu phố cổ, với cấu trúc 36 phố phường, không đơn thuần là một điểm tham quan mà vẫn là không gian sinh hoạt thực tế của người dân. Những địa danh như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long hay Nhà thờ Lớn Hà Nội vừa mang giá trị lịch sử, vừa nằm trong dòng chảy du lịch hiện đại.

Ẩm thực tiếp tục là một lực hút mềm của Hà Nội. Không giống nhiều thành phố châu Á nổi tiếng với các món ăn đậm vị và nhiều gia vị, ẩm thực Hà Nội thường được đánh giá là tinh tế, nhẹ nhàng, chú trọng vào sự cân bằng.

Từ những quán ăn vỉa hè đến các nhà hàng cao cấp, mỗi món ăn đều phản ánh một phần ký ức văn hóa của đô thị này. Đây cũng là yếu tố khiến Hà Nội thường xuyên xuất hiện trong các danh sách điểm đến ẩm thực đáng chú ý của thế giới.

Anthony Bourdain nhiều lần bày tỏ tình cảm đặc biệt với Hà Nội, đặc biệt là ẩm thực đường phố. Ông cho biết mình “hạnh phúc nhất khi ăn đồ ăn đường phố” và luôn nhắc đến phở Việt Nam như một trong những món ăn yêu thích nhất.

Một trong những câu chuyện được nhắc lại nhiều nhất khi nói về ẩm thực Hà Nội là trải nghiệm của Anthony Bourdain trong chương trình Parts Unknown . Năm 2016, ông cùng Barack Obama ngồi ăn bún chả tại một quán bình dân ở Hà Nội, gọi hai suất bún chả và hai chai bia với tổng hóa đơn 6 USD. Hình ảnh hai người ngồi trên ghế nhựa, giữa không gian quán ăn vỉa hè, nhanh chóng lan rộng trên truyền thông quốc tế.

Trước đó, Bourdain từng nhiều lần nói về Việt Nam như là một trong những điểm đến quan trọng nhất trong hành trình ẩm thực của ông, khiến ông quay lại nhiều lần để ghi hình. Ông đặc biệt nhắc đến phở và các món ăn đường phố như một phần trải nghiệm không thể thay thế.

Những ghi nhận này xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông lớn như CNN và các tạp chí du lịch quốc tế, góp phần đưa ẩm thực Hà Nội trở thành một hình ảnh quen thuộc với khán giả toàn cầu.

Sự công nhận của Condé Nast Traveler phản ánh những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc phát triển môi trường du lịch xanh, thân thiện và nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn như một điểm đến dành cho du khách quốc tế.

Việc Hà Nội lọt vào danh sách của Condé Nast Traveler theo các chuyên gia du lịch, có thể tạo ra tác động trực tiếp đến dòng khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao. Điều này mở ra cơ hội để Hà Nội phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, đồng thời nâng cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.