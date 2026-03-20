CLIP: Phượng tím vào mùa, Đà Lạt mộng mơ

Góc khuôn viên khách sạn Công Đoàn hướng ra đường Yersin được trồng rất nhiều cây phượng tím. Khi hoa rụng, góc sân nơi này như được trải thảm tím. Anh Võ Kiêm, người ở Đà Lạt lâu năm, chia sẻ lúc phượng tím nở sẽ không khiến mọi người "rộn ràng" như mai anh đào vào dịp Tết đến mà lặng thầm, thấm vào trong tim của những người yêu vùng đất sương mù này.