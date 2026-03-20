CLIP: Phượng tím vào mùa, Đà Lạt mộng mơ

CLIP: Phượng tím bung nở khắp phố phường Đà Lạt
Hàng năm cứ vào dịp tháng 3 đến tháng 4, hàng trăm cây phượng tím ở các tuyến đường trung tâm Đà Lạt sẽ nở rộ.
Trong đó nở đều và đẹp nhất là hàng chục cây được trồng dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai - trước chợ Đà Lạt. Bên cạnh mai anh đào, phượng tím cũng trở thành một mùa hoa quen thuộc mỗi năm của người dân cao nguyên này.
Phượng tím, có tên khoa học là Jacaranda Acutifolia, thuộc họ Bignoniaceae. Cây có nguồn gốc từ châu Mỹ, được ông Lương Văn Sáu, kỹ sư canh nông tốt nghiệp tại Pháp, đưa về trồng từ năm 1962.
Nhờ thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Đà Lạt, phượng tím dần được nhân giống ra nhiều tuyến đường khác và trở thành một mùa hoa nên thơ của Đà Lạt sau mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Hiện nay, các tuyến đường khác cũng có nhiều cây phượng tím đẹp là quanh hồ Hoàng Văn Thụ (ảnh), Nguyễn Văn Cừ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ga Cáp treo trên đồi Robin, khuôn viên khách sạn Công Đoàn.
Cây phượng tím cổ thụ trước khu vực chợ Đà Lạt - được xem là 1 trong 4 cây phượng tím đầu tiên được trồng ở đô thị này vào năm 1962. Đến nay cây vẫn khỏe mạnh, mỗi năm đều "nhuộm" tím một góc chợ Đà Lạt.
Một gốc phượng tím ở công viên Trần Hưng Đạo - gần đối diện UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đang vào giai đoạn nở hoa rực rỡ nhất, như níu chân người đi đường phải dừng lại đôi chút ngắm hoa.
Góc khuôn viên khách sạn Công Đoàn hướng ra đường Yersin được trồng rất nhiều cây phượng tím. Khi hoa rụng, góc sân nơi này như được trải thảm tím. Anh Võ Kiêm, người ở Đà Lạt lâu năm, chia sẻ lúc phượng tím nở sẽ không khiến mọi người "rộn ràng" như mai anh đào vào dịp Tết đến mà lặng thầm, thấm vào trong tim của những người yêu vùng đất sương mù này.
"Nổi tiếng" không kém hàng phượng tím trong khách sạn công đoàn là cây phượng tím cổ thụ gần ga Cáp treo Đà Lạt trên đồi Robin. Hoa nở rực rỡ kết hợp với tầm nhìn thoáng đãng xuống trung tâm Đà Lạt và kiến trúc mới lạ của Tháp truyền hình được dựng lên trước đó chưa lâu tạo ra điểm nhấn thu hút du khách của nơi đây.
Mỗi ngày, có hàng trăm người dân và du khách tìm đến chụp ảnh check-in với cây phượng tím trên đồi Robin.
Du khách quốc tế cũng hào hứng khi lần đầu tiên biết đến mùa hoa phượng tím của Đà Lạt.
Trên mọi cung đường, phượng tím dường như không chỉ làm các ngôi nhà, góc phố trở nên dịu dàng hơn mà còn góp phần vào tên gọi đô thị ngàn hoa cho Đà Lạt.