Chủ quán bún bò ‘gây sốt’ với tấm bảng lạ giữa lúc bão giá

Không phải vì khuyến mãi rầm rộ hay chiêu trò tiếp thị, quán bún bò 5T của anh Nguyễn Thành Thuận (45 tuổi) được chia sẻ rộng rãi nhờ một tấm bảng giản dị nhưng chứa đựng thông điệp khiến nhiều người “ấm lòng”.

Tấm bảng ấy không quảng cáo món ăn, mà ghi rõ những đối tượng được miễn phí hoặc giảm giá: trẻ nhỏ, người cao tuổi, sinh viên, shipper, người khuyết tật…

Trong thời điểm “bão giá” bủa vây, cách làm này được nhiều người gọi là “đi ngược dòng”, nhưng với anh Thuận, đó chỉ đơn giản là làm trong khả năng của mình.

Quyết định “bán gì tặng đó”

Quán bún bò 5T tại 70 Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM đã hoạt động gần 5 năm, nhưng ý tưởng hỗ trợ cộng đồng của anh Thuận không phải là điều mới nảy sinh. Anh cho biết, ý định này đã hình thành từ trước dịch COVID-19 vài tháng, nhưng chỉ thực sự rõ nét sau những ngày thành phố phong tỏa.

Anh Nguyễn Thành Thuận duy trì chính sách hỗ trợ nhiều nhóm khách hàng suốt nhiều năm qua.

Trong giai đoạn đó, anh Thuận tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện: hỗ trợ bệnh viện dã chiến, vận chuyển thực phẩm, chở bình oxy cho người dân. Những trải nghiệm trực tiếp ấy giúp anh nhìn thấy rõ hơn những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

“ Tôi nghĩ đơn giản là mình bán cái gì thì tặng cái đó, trong khả năng của mình ”, anh Thuận chia sẻ.

Ban đầu, quán chỉ hỗ trợ người khuyết tật. Tuy nhiên, qua quá trình buôn bán và tiếp xúc với khách hàng mỗi ngày, danh sách đối tượng được hỗ trợ dần mở rộng. Người cao tuổi, học sinh, sinh viên được đưa vào danh sách. Sau đó là các shipper – những người thường xuyên ghé quán lấy đơn.

“ Có mấy bạn nói thật là muốn ăn tô bún 30.000 - 40.000 đồng thôi, chứ giá cao hơn thì hơi khó. Nghe vậy, tôi thấy mình nên hỗ trợ ”, anh kể.

Buổi tối, quán còn đón những người nhặt ve chai, bán vé số hay bán hàng rong. Với anh Thuận, đó là những vị khách đặc biệt và cũng là lý do khiến tấm bảng “lạ” ngày càng dài thêm.

Tên quán 5T là viết tắt của 5 giá trị mà anh Thuận theo đuổi: Tâm - Tươi - Tốt - Thân thiện - Trách nhiệm. Những giá trị này không chỉ thể hiện trong cách chế biến món ăn, mà còn nằm ở cách anh đối xử với khách hàng.

Tấm bảng tại quán bún bò 5T thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng giữa thời điểm giá cả leo thang.

Theo nội dung trên bảng, trẻ dưới 2 tuổi và người từ 75 tuổi trở lên được miễn phí. Học sinh, sinh viên được giảm 10%; shipper giảm 20%. Đặc biệt, người khuyết tật còn khả năng lao động được giảm tới 80%, còn những người không hoặc ít có khả năng lao động sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Dù vậy, để đảm bảo cân bằng kinh doanh, quán quy định hỗ trợ ở mức tô tiêu chuẩn trị giá 60.000 đồng. Trên bảng cũng có ghi giới hạn “3 lần/tháng”.

“ Tôi ghi vậy để tránh những trường hợp lạm dụng. Nhưng thực tế thì vẫn giải quyết bằng cái tâm, chứ không cứng nhắc như robot ”, anh Thuận nói.

Trong bối cảnh giá thực phẩm đầu vào tăng khoảng 5-7%, chi phí mặt bằng tăng đều mỗi năm khoảng 10% (hiện ở mức 23-27 triệu đồng/tháng), việc duy trì giá bán và chính sách hỗ trợ rõ ràng không phải là điều dễ dàng.

Các tô bún tại quán có giá dao động từ 50.000 đến 140.000 đồng. Theo anh Thuận, thay vì tăng giá để đảm bảo lợi nhuận, anh chọn cách nâng cao chất lượng món ăn và tăng sản lượng bán ra.

Anh cho biết trước đây quán bán khoảng 200 tô mỗi ngày, hiện nay đang nỗ lực nâng lên 300-400 tô để bù đắp chi phí.

Đáng chú ý, dù áp lực chi phí lớn, anh Thuận vẫn duy trì việc tăng lương 10% mỗi năm cho nhân viên làm việc trên 1 năm. Quán hiện có khoảng 15-16 nhân viên, cùng một bếp trung tâm vận hành phía sau.

Những câu chuyện nhỏ, lan tỏa giá trị lớn

Là người gốc Huế nhưng sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, anh Thuận ban đầu nấu bún bò theo công thức gia đình. Tuy nhiên, món ăn không nhận được phản hồi tích cực từ khách.

Không bỏ cuộc, anh quyết định đi học một khóa nấu ăn để cải thiện tay nghề. Sau quá trình học hỏi và điều chỉnh, công thức bún bò hiện tại của quán mới dần được khách hàng đón nhận. Đó cũng là nền tảng để quán có thể duy trì lượng khách ổn định, tạo điều kiện cho những hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Anh Nguyễn Thành Thuận trực tiếp chuẩn bị món ăn cho khách, duy trì chất lượng từng tô bún mỗi ngày.

Không chỉ là nơi ăn uống, quán bún bò 5T dần trở thành điểm gặp gỡ của nhiều câu chuyện đời thường.

Cuối tuần, một nhóm các bạn khiếm thính thường tụ họp tại đây. Họ chọn những tô nhỏ nhất, luôn gọi nước và thanh toán tiền nước. Với họ, quán không chỉ là nơi ăn mà còn là không gian giao lưu thân thuộc.

Một thành viên trong nhóm thậm chí đã xin học nghề tại quán, với mong muốn sau này về quê mở tiệm riêng.

Một khách quen khác là cụ ông 79 tuổi, ghé quán từ 7-10 lần mỗi tháng. Dù thuộc diện được miễn phí, cụ vẫn thường xuyên mua thêm đồ mang về cho gia đình, như một cách ủng hộ ngược lại chủ quán.

Ngoài ra, còn có những “nhà hảo tâm thầm lặng”. Có hôm có một cụ bà dù được miễn phí nhưng kiên quyết không nhận mà còn gửi tiền tặng lại 10 tô bún để quán chia sẻ cho người khác.

Tô bún bò tại quán 5T được chế biến theo công thức riêng, chú trọng chất lượng và hương vị.

Nhiều khách hàng là cán bộ, người có điều kiện cũng ngỏ ý hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động của quán.

Chị Hà Anh (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) là khách quen của quán. Theo chị, điều khiến quán thu hút không chỉ là món ăn mà còn là cách kinh doanh.

“ Hiện nay, tôi thấy nhiều nơi tăng giá nhưng ở đây quán vẫn giữ giá, thậm chí còn giảm cho khách. Tôi thấy đây là cách làm rất có tình người ”, chị chia sẻ.

Chị cho rằng mô hình này nên được nhân rộng, vì không chỉ giúp đỡ những người khó khăn mà còn tạo được sự gắn kết với khách hàng.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Bảo Anh, sinh viên tại phường Vĩnh Hội, biết đến quán qua gia đình. Lần đầu ghé, bà ngoại của anh được miễn phí, để lại ấn tượng sâu sắc.

“ Những quán như vậy làm cho hình ảnh TP.HCM đẹp hơn, thể hiện tinh thần cộng đồng rất rõ ”, Bảo Anh nói. Theo anh, chính câu chuyện phía sau tô bún đã giúp quán được nhớ đến lâu hơn. Nhiều người sau khi biết đến đều dẫn thêm bạn bè, người thân quay lại ủng hộ.

Khách hàng đến quán không chỉ vì món ăn mà còn bởi cách kinh doanh giàu tính nhân văn.

Trong thời gian tới, anh Thuận cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm các nhóm đối tượng được hỗ trợ để lan tỏa nhiều hơn những giá trị tích cực. Đồng thời, anh khẳng định tấm bảng hỗ trợ sẽ không bị gỡ bỏ, chừng nào quán còn hoạt động thì những chính sách này vẫn được duy trì.

Câu chuyện của quán bún bò 5T lan tỏa trên mạng xã hội không phải vì điều gì quá lớn lao, mà bởi sự giản dị và chân thành. Tuy nhiên, cách làm này không đơn thuần là cho đi miễn phí, mà dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng. Đó là nâng cao chất lượng món ăn, tăng sản lượng bán ra, tối ưu vận hành và chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn để duy trì bền vững.

Quan trọng hơn, đó là một cách nhìn khác về kinh doanh, khi lợi nhuận không phải là yếu tố duy nhất, mà còn có trách nhiệm với cộng đồng.