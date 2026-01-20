Khách Tây choáng khi bước vào quán bún bò Huế ở Việt Nam: Giá bát bún còn gây bất ngờ hơn nữa

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Bên cạnh hương vị các món ăn, thứ khiến du khách ấn tượng còn nằm ở không gian quán ăn, nhà hàng hay cách người đầu bếp phục vụ.

Sau đây là một ví dụ như thế, một quán bún bò Huế tại thủ đô Hà Nội khiến nữ du khách tên Iryna Yang phải "choáng". Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, cô viết: "Chỉ là 1 quán bún bò Huế trong ngõ nhỏ thì có nhất thiết phải sang chảnh vậy không?". Đúng như những gì nữ du khách miêu tả, đi sâu vào con hẻm, du khách sẽ được thưởng thức món ăn quen thuộc của người Việt trong không gian của một căn biệt thự cổ.

Nguồn Iryna Yang

Giá cho 1 phần đầy đủ tại quán bún bò Huế đặc biệt này cũng khiến nhiều người bất ngờ. Một người bình luận bên dưới video của Iryna: "Đến 200.000đ 1 tô không em?". Cô gái đáp lại: "Chỉ 85.000 đồng 1 tô đầy đủ ạ". Đây được đánh giá là mức giá không quá cao so với 1 phần bún bò Huế đầy đủ với bún, thịt, móng giò, chả cua, tiết...

Những quán Việt ẩn trong nhà cổ, biệt thự cũ

Bún bò Huế Vạn Hương từ lâu đã được giới sành ăn nhắc tới như một địa chỉ "lạ mà quen" của thủ đô. Quán nằm trọn trong một căn biệt thự kiểu cũ, tách khỏi phố xá bằng cánh cổng và khoảng sân xanh, bên trong là những phòng ăn mang dáng dấp sinh hoạt gia đình.

Tô bún bò Huế ở đây được nấu theo phong cách truyền thống, nước dùng đậm, thiên về mắm ruốc, không chiều vị ngọt. Phần ăn vừa phải, không chạy theo xu hướng "topping đầy tô". Nhưng điều giữ chân thực khách, theo nhiều bài viết ẩm thực và review, lại nằm ở cảm giác được ngồi ăn chậm rãi trong một không gian rất "đời": bàn ghế cũ, quạt trần quay đều, nhịp phục vụ không vội vã.

Một số hình ảnh về quán bún bò Huế Vạn Hương (Ảnh Facebook Bún bò Huế Vạn Hương)

Vạn Hương không phải trường hợp cá biệt. Ở cả Hà Nội lẫn đô thị hiện đại như TP.HCM, nhiều quán ăn Việt lâu năm vẫn chọn cách tồn tại trong nhà cổ, biệt thự cũ, thay vì bám mặt tiền đông đúc. Những địa chỉ như Phở Bình hay Quán Bụi Garden đều được báo chí và diễn đàn ẩm thực nhắc tới với điểm chung: giữ nguyên cấu trúc không gian cũ, phục vụ món Việt quen thuộc, khách đến phần lớn là người tìm sự yên tĩnh.

Theo nhận xét của nhiều cây bút ẩm thực, các quán này không cạnh tranh bằng sự hào nhoáng mà bằng trải nghiệm. Việc ăn phở, bún, cơm Việt trong nhà cổ khiến bữa ăn gắn liền với ký ức đô thị – điều ngày càng hiếm giữa những thành phố đang đô thị hóa nhanh chóng.

Ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, có rất nhiều nhà hàng ẩn mình trong những căn biệt thự cổ (Ảnh TH)

Không gian là một phần của vị ngon

Các chuyên trang du lịch quốc tế như Lonely Planet, CNN Travel hay BBC Travel từng nhiều lần nhấn mạnh rằng sức hút của ẩm thực Việt không chỉ nằm ở món ăn, mà ở bối cảnh nơi món ăn được thưởng thức.

Du khách nước ngoài thường mô tả trải nghiệm ăn uống trong nhà cổ, biệt thự cũ ở Việt Nam bằng những cụm từ như "hidden gem" hay "eating inside history". Sự đối lập giữa bên ngoài ồn ào và bên trong tĩnh lặng, giữa phố hiện đại và căn nhà cũ, tạo nên cảm giác "chuyển cảnh" khiến họ nhớ lâu hơn cả hương vị.

Theo phân tích của Eater, không gian ảnh hưởng trực tiếp tới ký ức vị giác. Những quán ăn trong nhà di sản khiến thực khách ăn chậm hơn, quan sát nhiều hơn và ghi nhớ trải nghiệm sâu hơn so với các nhà hàng hiện đại, tiêu chuẩn hóa.

Ảnh minh họa

Từ Bún bò Huế Vạn Hương đến nhiều quán ăn Việt nằm trong nhà cổ, biệt thự cũ, có thể thấy một điểm chung: ẩm thực Việt không chỉ hiện diện trong món ăn, mà còn nằm trong cách món ăn gắn với không gian sống. Trong bối cảnh cao ốc mọc lên ngày một nhiều, những quán ăn như vậy trở thành khoảng lặng hiếm hoi, nơi một tô bún có thể kể câu chuyện dài hơn cả vị ngon.