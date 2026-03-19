Hai sân bay Việt Nam lọt top 'tốt nhất thế giới'

Theo kết quả vừa được Tổ chức quốc tế Skytrax công bố, hệ thống các cảng hàng không trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đồng loạt ghi nhận những thứ hạng ấn tượng trong danh sách những sân bay tốt nhất toàn cầu.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thăng hạng từ vị trí 79 (năm 2025) lên vị trí 71 trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới, gây chú ý ở hạng mục sân bay có quy mô phục vụ từ 30-40 triệu hành khách.

Năm 2026, sân bay Nội Bài đưa hệ thống thu phí không dừng (ETC) vào hoạt động tại các làn xe ra vào nhà ga T1 và T2 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ. Không gian cũng được bố trí tối ưu và thông thoáng hơn nhờ nỗ lực cải tạo khu vực làm thủ tục (check-in).

Sân bay Nội Bài có mặt trong danh sách những sân bay tốt nhất thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng có mặt trong danh sách, thăng tiến 9 bậc (từ 84 lên 75) so với năm 2025. Sân bay Đà Nẵng được ghi nhận nhờ tận dụng lợi thế để nâng cao vận hành và tốc độ xử lý thủ tục cải thiện hơn so với năm 2025. Bằng việc phân luồng thông minh và ứng dụng triệt để công nghệ kiểm soát, thời gian xếp hàng chờ đợi của hành khách được rút ngắn.

Danh sách này được xây dựng dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hành khách toàn cầu, phản ánh trải nghiệm thực tế tại sân bay thông qua nhiều tiêu chí như quy trình làm thủ tục, xuất nhập cảnh, an ninh, trung chuyển, mua sắm và dịch vụ lên máy bay.

Sân bay Đà Nẵng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tổ chức Skytrax cũng được tin tưởng bởi hệ thống đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới về ngành hàng không, được ví như "Oscar" của ngành này.

Ngoài hạng mục kể trên, định hướng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ cũng giúp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đứng ở vị trí thứ 6 tại hạng mục Sân bay sạch nhất thế giới năm 2026 - quy mô phục vụ dưới 30 triệu hành khách.