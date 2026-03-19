Diễn viên Quốc Trường đang làm gì với thương hiệu mì cay 7 cấp độ mà ôm mộng 1000 tỷ?

Khoảng giai đoạn 2016 - 2017, trào lưu mì cay 7 cấp độ từng "phủ sóng" khắp mạng xã hội Việt Nam. Những thử thách ăn cay đến "chảy nước mắt", những clip ghi lại phản ứng của thực khách… khiến món ăn này nhanh chóng trở thành hiện tượng. Trong làn sóng đó, thương hiệu mì cay Sasin của Quốc Trường cũng là một trong những cái tên nổi bật, thu hút đông đảo giới trẻ.

Thời điểm ấy, không khó để bắt gặp cảnh xếp hàng tại các quán mì cay, đặc biệt vào giờ cao điểm. Sasin, với mô hình chuỗi và cách xây dựng thương hiệu bài bản, nhanh chóng mở rộng và trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của "cơn sốt" này.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều trào lưu ẩm thực khác, sức nóng của mì cay 7 cấp độ dần hạ nhiệt theo thời gian. Khi xu hướng qua đi, các thương hiệu liên quan cũng ít xuất hiện hơn trên mạng xã hội. Sasin của Quốc Trường cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó, khiến nhiều người cho rằng mô hình này đã "chững lại".

Thế nhưng, những chia sẻ gần đây của nam diễn viên lại khiến không ít người bất ngờ.

Trong một bài đăng, Quốc Trường viết: "Kỷ niệm 10 năm Sasin, 2026 hướng đến doanh thu 1000 tỷ năm nay." Con số này ngay lập tức thu hút sự chú ý, bởi nó cho thấy tham vọng không hề nhỏ đối với một thương hiệu từng gắn liền với một trào lưu đã qua.

Ở một bài đăng khác, anh tiếp tục chia sẻ hành trình 10 năm của thương hiệu: "6/3/2016 - 6/3/2026 từ 1 cửa hàng đến trăm cửa hàng, từ vài nhân sự đến hàng ngàn nhân sự. Mọi sự thành công được tạo nên bởi sự đoàn kết của 3 người bạn cùng quê, sự thấu hiểu và tận tình của nhân viên và đặc biệt sự ủng hộ của hàng triệu khách hàng. Cảm ơn tất cả. Hướng đến năm 2026 Sasin là công ty có doanh thu ngàn tỷ!"

Không chỉ dừng lại ở những lời khẳng định, các động thái gần đây cho thấy thương hiệu Sasin vẫn đang tiếp tục mở rộng. Trên trang cá nhân, Quốc Trường liên tục cập nhật thông tin về các chi nhánh mới tại nhiều tỉnh thành.

Ngày 7/3/2026, anh thông báo về kế hoạch mở rộng tại Hải Phòng với dòng trạng thái: "Bà con Hải Phòng chuẩn bị tinh thần, Sasin sắp đổ bộ đến."

Chỉ hai ngày sau, vào 9/3, nam diễn viên tiếp tục nhắc đến Bình Dương với lời khẳng định: "Không làm Bình Dương thất vọng đâu" , kèm theo hình ảnh bản vẽ chi nhánh có quy mô lớn, được đầu tư bài bản.

Đến ngày 12/3, anh chia sẻ hình ảnh các cơ sở tại Hải Phòng và Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi đi vào hoạt động.

Trước đó, ngày 10/2, chi nhánh tại đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TP.HCM) cũng được xây dựng lại với tốc độ "thần tốc".

Hay như ngay từ cuối tháng 1, Quốc Trường đã thông báo sự xuất hiện của Sasin tại Cà Mau, đồng thời đặt mục tiêu chinh phục mốc 200 chi nhánh trong thời gian tới.

Nhìn vào những cập nhật này, có thể thấy Sasin không chỉ duy trì hoạt động mà còn đang trong giai đoạn mở rộng mạnh mẽ. Thay vì phụ thuộc vào độ "hot" của trào lưu mì cay như trước, thương hiệu dường như đang chuyển hướng sang phát triển theo mô hình chuỗi bền vững hơn, phủ rộng thị trường ở nhiều tỉnh thành.

Từ một quán ăn gắn với xu hướng, đến một hệ thống hàng trăm cửa hàng và tham vọng doanh thu ngàn tỷ, hành trình của Sasin phần nào cho thấy một hướng đi khác: không chỉ sống nhờ "trend", mà tìm cách tồn tại sau khi trào lưu đi qua.

Và với những gì đang diễn ra, câu hỏi "mì cay 7 cấp độ còn hot không?" có lẽ không còn quan trọng bằng việc thương hiệu này đang làm gì để tiếp tục đứng vững trên thị trường.