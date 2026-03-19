Tự hào hãng bay Việt Nam lọt top 16 toàn cầu, xuất sắc dẫn đầu thế giới về đẳng cấp chiều khách

Vừa qua, tổ chức đánh giá hàng không quốc tế uy tín AirlineRatings đã chính thức công bố bảng xếp hạng những hãng bay cung cấp dịch vụ đầy đủ xuất sắc nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, Vietnam Airlines đã tạo nên một dấu ấn đầy tự hào khi vươn lên vị trí thứ 16 toàn cầu.

Không dừng lại ở việc góp mặt trong top những thương hiệu hàng không hàng đầu, đại diện Việt Nam còn xuất sắc vươn lên dẫn đầu thế giới về giá trị mang lại cho hành khách ở khoang Thương gia và Phổ thông đặc biệt. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng nâng tầm dịch vụ và đẳng cấp phục vụ chuẩn quốc tế của hãng bay quốc gia.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Theo các chuyên gia quốc tế, tiêu chí giúp Vietnam Airlines ghi điểm tuyệt đối nằm ở sự nâng cấp vượt bậc về độ tiện nghi và không gian riêng tư. Ở phân khúc trung và cao cấp, hành khách được trải nghiệm khoang ghế ngồi vô cùng rộng rãi.

Hãng liên tục đưa vào khai thác đội tàu bay thân rộng hiện đại bậc nhất thế giới như Boeing 787 Dreamliner hay Airbus A350. Không chỉ là một chuyến đi, hành khách bước lên máy bay là bước vào một không gian thư giãn chuẩn năm sao. Thiết kế cabin được làm mới hoàn toàn, tích hợp mô hình dịch vụ đánh thức năm giác quan từ ánh sáng dịu mắt, âm thanh thư giãn, mùi hương độc bản cho đến tinh hoa ẩm thực trên không.

Chất lượng dịch vụ không chỉ được khẳng định trên không mà còn được chăm chút kỹ lưỡng ngay từ dưới mặt đất. Một trong những đặc quyền gây ấn tượng mạnh nhất chính là mô hình phòng chờ làm thủ tục riêng tư tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Đây là một tiện ích cao cấp còn rất mới mẻ tại Việt Nam. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi, hành khách giờ đây có thể thư thả hoàn tất mọi thủ tục bay trong một không gian hoàn toàn khép kín và tiện nghi tuyệt đối. Cùng với hệ thống phòng chờ Thương gia được nâng cấp đồng bộ trên cả nước, hãng đang biến mỗi phút giây chờ đợi trước chuyến bay thành một trải nghiệm trọn vẹn.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Hiện tại, với mạng lưới vươn dài đến 22 quốc gia và sự đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng phục vụ, hãng đang tiến những bước vững chắc trên con đường chinh phục danh hiệu hãng hàng không năm sao quốc tế trước năm 2030. Bước thăng hạng ấn tượng năm nay không chỉ là niềm tự hào của ngành hàng không mà còn là cơ hội để mang chất lượng dịch vụ của người Việt vươn tầm thế giới.