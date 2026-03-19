Háo hức xếp hàng 2 tiếng để được check-in 'cổng trời' khu ổ chuột

"Cổng trời" ở khu ổ chuột

Trên nền nhạc sôi động, loạt video quay bằng drone ghi lại cảnh tượng ở sân thượng Porta do Céu (hay còn gọi là "cổng trời") của khu ổ chuột Rocinha (Rio de Janeiro, Brazil) đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp thành phố này thu hút lượng khách du lịch kỷ lục.

Theo Guardian , hướng dẫn viên Vitor Hugo Oliveira da Conceição - người thường dẫn du khách đến điểm tham quan độc đáo nằm trên mái của một ngôi nhà tại Rocinha - cho biết, sân thượng này đã tồn tại từ lâu. Từ năm 2025, những video quay bằng drone này bắt đầu lan truyền mạnh. Hồi đầu năm nay, một video đạt gần 50 triệu lượt xem trên Instagram, khiến Rocinha thực sự bùng nổ du lịch.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới xếp hàng hàng giờ chỉ để quay một đoạn video tại sân thượng được ví là "cổng trời" ở Brazil. Ảnh: Guardian.

Khi số lượng khách tham quan ngày càng tăng, nhiều quán bar mới có ban công và những ngôi nhà với sân thượng mở đã bắt đầu đón khách du lịch đến chụp ảnh, thậm chí một số nơi còn cung cấp dịch vụ quay video bằng flycam với góc nhìn toàn cảnh.

Ông Renan Monteiro - nhà sáng lập công ty du lịch Na Favela Turismo - nói rằng không lãng mạn hóa nghèo đói mà muốn thay đổi những định kiến.

Hiện nay, du khách không thể tự do tiếp cận sân thượng Porta do Céu mà phải chờ tới 2 giờ đồng hồ để chụp một bức ảnh selfie bằng drone, với mức giá tối thiểu là 150 real (khoảng 29 USD).

Một chuyến ghé thăm ngắn của khách du lịch cũng khiến khu ổ chuột Rocinha dần thay da đổi thịt. Dịch vụ dẫn khách lên sân thượng, điều khiển drone, quay video, ăn uống, bán đồ lưu niệm hoặc sản phẩm thủ công cũng ăn nên làm ra nhờ những trải nghiệm mà du khách mong muốn có được ở sân thượng nổi tiếng thế giới.

Làn sóng khách quốc tế ưa khám phá văn hoá bản địa mở ra cơ hội mới cho cư dân tại các cộng đồng thu nhập thấp như Rocinha. Vitor Oliveira t ừng làm nghề lái xe ôm, nhưng nhận ra cơ hội từ những vị khách muốn chụp ảnh ở khu ổ chuột, cả gia đình anh đã chuyển sang làm dịch vụ du lịch và có thu nhập ổn định.

Cơn sốt ít ai ngờ tới

Chính quyền Rio de Janeiro cam kết hỗ trợ làn sóng du lịch khu ổ chuột bằng cách đào tạo các hướng dẫn viên trẻ tại Rocinha, Mangueira và khu ổ chuột đầu tiên của Rio de Janeiro là Providência.

“Các khu ổ chuột có sự sáng tạo, niềm vui sống, một nguồn năng lượng tự phát rất đời mà bạn khó tìm thấy ở nơi khác. Không thể có Rio de Janeiro như ngày hôm nay nếu thiếu các khu ổ chuột. Đó là một phần của thành phố, gần 1/3 dân số thành phố sinh sống tại đây", Guardian dẫn lời Chủ tịch Hội đồng du lịch Brazil Marcelo Freixo.

Nhóm du khách người Anh hào hứng chụp ảnh bằng drone. Ảnh: Guardian.

Ông Marcelo Freixo nói sự bùng nổ du lịch tại các khu ổ chuột phản ánh xu hướng tăng trưởng chung của ngành du lịch Brazil, khi quốc gia này đón kỷ lục 9 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng gần 3 triệu lượt so với năm 2024. Ông Marcelo Freixo cho rằng một phần nguyên nhân của xu hướng này là nhu cầu của người dân toàn thế giới đối với những trải nghiệm giàu cảm xúc và ý nghĩa sau đại dịch COVID-19, trong bối cảnh phần lớn thế giới vẫn đang chìm trong xung đột.

Rocinha là khu ổ chuột lớn nhất Brazil.

Theo số liệu của Tòa thị chính Rio de Janeiro, thành phố đã đón 12,5 triệu lượt khách trong năm 2025, bao gồm 2,1 triệu khách quốc tế. Con số này tăng 44,8% so với năm 2024, đóng góp khoảng 7,8 tỷ reais (tương đương 1,5 tỷ USD) cho nền kinh tế địa phương. Trong số đó, đóng góp từ dịch vụ du lịch khu ổ chuột không hề nhỏ.

Sau gần 100 năm hình thành, Rocinha trở thành khu ổ chuột lớn nhất Brazil và cả Nam Mỹ, với khoảng 1,5 triệu người sống trong 980 khu nhà xập xệ.