Cựu nhân viên Haidilao "bóc phốt": Quản lý ép nhân viên tự bỏ tiền túi mua quà 1,7 triệu đồng đền cho khách

Theo News China , thương hiệu Haidilao đang vướng phải một lùm xùm bởi những thông tin chấn động từ các cựu nhân viên được lan truyền trên MXH Trung Quốc. Theo đó, cô Tưởng, một nhân viên kỳ cựu với 6 năm cống hiến tại chi nhánh Tứ Xuyên của Haidilao, đã viết một tâm thư dài đích danh tố cáo những góc khuất trong môi trường làm việc của chuỗi lẩu đình đám này. Cô cho biết, mỗi khi có khách hàng khiếu nại, quản lý cửa hàng sẽ ép buộc nhân viên liên quan phải tự bỏ ra 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) để mua quà xin lỗi khách. Thậm chí, hình thức phạt này còn đi kèm với những lời chửi bới, dọa nạt, xâm phạm quyền riêng tư và ép buộc nhân viên phải tự nghỉ việc. Hóa ra, những món quà làm hài lòng "thượng đế" thực chất lại được đánh đổi bằng chính đồng lương và sự tủi nhục của nhân viên tuyến đầu.

Thời gian gần đây, nhiều bài viết "bóc phốt" Haidilao từ chính các cựu nhân viên lan truyền mạnh mẽ trên MXH Trung Quốc

Sự việc này ngay lập tức thổi bùng cơn phẫn nộ trong cộng đồng mạng và được liên kết với một bài bóc phốt khác của cựu nhân viên khác tên Tiểu Vương hồi tháng 3 vừa qua. Theo lời Tiểu Vương, môi trường làm việc tại Haidilao áp lực đến nghẹt thở với những hệ thống hình phạt vô cùng khắc nghiệt và vô lý. Nhân viên có thể bị phạt tiền chỉ vì để khách tự rót nước, tự lấy khăn giấy, hoặc không chạy đủ ba bước để ra chào đón khách. Thậm chí, đi muộn cũng sẽ bị phạt bằng hình thức đứng lên ngồi xuống (squat) liên tục. Những quy định oái oăm này khiến vô số nhân viên rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, dẫn đến nhiều trường hợp bị thoái hóa khớp gối và mắt cá chân nghiêm trọng.

Các cựu nhân viên cho biết phải làm việc trong môi trường toxic và những hình phạt khắt khe

Sống trong một môi trường áp lực như vậy, các nhân viên dường như không dám phản kháng bởi quyền lực tuyệt đối nằm trong tay quản lý cấp cao và cửa hàng trưởng. Bên trong nội bộ Haidilao tồn tại một hệ thống "chỉ điểm" vô cùng khắt khe, nơi các thanh tra viên cấp cao có quyền tùy ý quyết định việc thăng tiến hay giáng chức của nhân viên. Sự chênh lệch thu nhập khổng lồ từ những quyết định này khiến họ chỉ còn cách cắn răng nhẫn nhịn và phục tùng. Dù không có con số thống kê cụ thể, nhưng có thể hình dung được số lượng người gục ngã dưới sức ép khổng lồ này là không hề nhỏ.

Khi chuyện môi trường áp lực tại Haidilao trở nên viral, nhiều cư dân mạng đem nó so sánh với cách xử lý khiếu nại của chuỗi siêu thị Pang Dong Lai (Bàn Đông Lai) - một thương hiệu cũng rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Nếu nhân viên của Pang Dong Lai bị khách hàng khiếu nại vô lý, công ty không những không trừ lương mà còn trao tặng 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) như một khoản tiền an ủi tinh thần cho người chịu ủy khuất, đồng thời yêu cầu quản lý trực tiếp ra mặt xin lỗi khách hàng. Pang Dong Lai đã dùng "tiền tươi thóc thật" để bảo vệ lòng tự tôn của những người lao động tuyến đầu, điều mà Haidilao trong mắt nhiều người hiện tại dường như đã đánh mất.