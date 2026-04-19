Ngay từ sáng sớm, khu vực bán vé trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Duẩn đã ghi nhận lượng khách tăng cao đột biến vào những ngày cuối tuần. Dòng người nối dài kiên nhẫn chờ đợi dưới nắng để có tấm vé vào cổng. Bên trong, các khu vực tiểu cảnh và tượng linh vật như voi, tê giác tiếp tục là những điểm nóng tập trung đông người nhất.

Bất ngờ với cách giới trẻ đu trend: Kiên nhẫn chờ tới lượt, tuyệt đối thôi cảnh trèo đầu cưỡi cổ tượng thú

Sức mạnh của idol khi Sơn Tùng MTP đưa Thảo Cầm Viên trở lại trend Y2K

Nếu như trước đây, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ được biết đến là lá phổi xanh di sản, là điểm đến của các gia đình có trẻ nhỏ vào cuối tuần, thì những ngày gần đây, không khí nơi đây hoàn toàn thay đổi. Nguyên nhân chính dẫn đến "cơn sốt" check-in này không ai khác chính là Sơn Tùng MTP. Loạt ảnh nam ca sĩ đăng tải trên mạng xã hội, với phong cách thời trang Y2K bụi bặm, tạo dáng bên những bức tượng hà mã và tượng khỉ đã ngay lập tức nổi tiếng.

Sự ảnh hưởng khủng khiếp của Sơn Tùng MTP đã biến những bức tượng trang trí đơn giản, vốn tồn tại hàng thập kỷ, trở thành những "tọa độ di sản" mới trong mắt giới trẻ. Giới trẻ không còn mặn mà với việc chụp ảnh cùng thú vật nữa, mà mục đích chính yếu của họ khi đến Thảo Cầm Viên.

Bên cạnh việc ngắm nhìn động vật, hoạt động chụp ảnh đang dần trở thành mục đích chính yếu của nhiều bạn trẻ khi đến đây. Tại một số điểm check in đang là trends trên các trang mạng xã hội, hàng chờ kéo dài hàng mét khiến mỗi lượt chụp phải đợi khoảng 5-10 phút.

Thảo Cầm Viên buổi trưa: Nắng nóng, xếp hàng và những chiếc quạt mini hoạt động hết công suất

Ghi nhận thực tế dưới cái nắng oi bức 33 độ C của buổi trưa tại TP.HCM, tại một số điểm check-in đang là trends trên các trang mạng xã hội như khu vực tượng hà mã, tượng báo và tượng khỉ, hàng chờ kéo dài hàng mét khiến mỗi lượt chụp phải đợi khoảng 5 đến 10 phút.

Dù thời tiết oi bức, nhiều du khách vẫn tỏ ra hào hứng với trải nghiệm này. “ Biết là nắng và phải đợi lâu, nhưng tụi mình vẫn muốn có ảnh làm kỷ niệm. Ở đây có nhiều góc đẹp và đang là xu hướng nên cũng đáng công chờ, ” Minh Anh (22 tuổi, TP. HCM) chia sẻ. Không chỉ có giới trẻ, khu vực bãi cỏ và các khoảng không gian râm mát cũng kín chỗ bởi lượng lớn các gia đình đến dã ngoại, khiến không khí náo nhiệt duy trì xuyên suốt buổi trưa.

Kiên nhẫn chờ tới lượt, tuyệt đối không có cảnh leo trèo sau thông báo nhắc nhở

Sự gia tăng đột biến của nhu cầu chụp ảnh từng là nguyên nhân dẫn đến những tranh cãi trái chiều về ý thức tham quan trong thời gian trước. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế ở trong những ngày gần đây cho thấy tình trạng này đang có những chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực.

Cụ thể, sau các đợt cảnh cáo và nhắc nhở từ ban quản lý, phần lớn khách tham quan đã chủ động hạn chế việc leo trèo hoặc tác động trực tiếp lên các tượng trang trí. Thay vì ngồi lên đầu hay bám vào hiện vật để có góc chụp độc lạ, nhiều người hiện nay lựa chọn đứng cạnh, giữ khoảng cách và kiên nhẫn chờ đến lượt. Việc xếp hàng cũng diễn ra trật tự hơn, giúp giảm đáng kể tình trạng chen lấn, xô đẩy thường thấy vào các dịp cao điểm. Những thay đổi này không chỉ trực tiếp bảo vệ các hạng mục trưng bày đã có tuổi đời lâu năm mà còn góp phần định hình một thói quen ứng xử văn minh, lịch sự tại không gian công cộng.

Sự chuyển biến tích cực trong hành vi của du khách không phải là ngẫu nhiên, mà phần nào gắn liền với việc cộng đồng bắt đầu nhìn nhận lại giá trị cốt lõi của địa điểm này. Đối với nhiều thế hệ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ đơn thuần là một vườn thú, mà đã trở thành một phần di sản và ký ức không thể tách rời của thành phố.



