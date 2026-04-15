Chuyện gì xảy ra với nhà hàng chay của Tuấn Hưng và Hương Baby?

Tháng 8/2024, thông tin Tuấn Hưng cùng bà xã Hương Baby khai trương nhà hàng chay đầu tiên tại TP.HCM nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay trong ngày mở bán, loạt bạn bè nghệ sĩ đã có mặt chúc mừng, chưa kể dàn “anh tài” từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng góp mặt đông đủ. Với “truyền thống” tấu hài rôm rả từ chương trình, hội anh tài tiếp tục khuấy động không khí buổi khai trương theo đúng vibe quen thuộc.

Thời điểm đó, Hương Baby tiết lộ cô đã ăn chay được 4 năm, ban đầu chỉ duy trì vào mùng Một và ngày Rằm, sau đó chuyển sang ăn chay trường trong suốt một năm gần đây. Cô chia sẻ mong muốn gia đình tin sâu nhân quả, hướng tới tu tập, và nhà hàng chay chính là “quả ngọt” từ niềm tin đó. Theo Hương Baby, quán không chỉ phục vụ những bữa ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng, sạch sẽ mà còn mong lan tỏa tinh thần từ bi, tôn trọng sự sống của muôn loài.

Ngày 28/3 vừa qua, nhà hàng chay của Tuấn Hưng bất ngờ thông báo tạm đóng cửa, khiến không ít thực khách ngỡ ngàng. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng thời gian “nghỉ giữa hiệp” từ 28/3 đến 10/4 để nâng cấp không gian, với mục tiêu rộng rãi và chỉn chu hơn trong khâu đón tiếp.

Vẫn giữ nguyên địa chỉ tại 179 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hoà, TP.HCM, diện mạo mới của quán được kỳ vọng mang đến trải nghiệm ẩm thực chay trọn vẹn hơn cho khách ghé thăm. Hiện tại, nhà hàng chay Làng Ta đã chính thức mở cửa trở lại, trở lại với không gian đẹp hơn cùng chất lượng món ăn vẫn được giữ vững như trước.

Sau hơn 1 năm vận hành, địa điểm này đã trở nên khá quen thuộc với hội mê ăn chay. Menu gây ấn tượng bởi độ đa dạng: từ các mẹt bún chả, bánh hỏi, bún đậu đến cơm, xôi chiên, mì, miến, lẩu, cùng loạt món chế biến từ nấm như nấm bào ngư, nấm đùi gà… Tất cả được biến tấu với nhiều kiểu như kho, xé phay, gỏi bóp thấu. Giá dao động từ khoảng 70.000 - 390.000 đồng/món.

Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, quán còn duy trì hoạt động thiện nguyện “Cơm chay yêu thương” vào ngày 14 và 30 Âm lịch hàng tháng, trao tặng suất ăn miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn quanh khu vực.

Về không gian, quán đi theo phong cách bán mở với hệ cửa vòm lớn và mái kính giúp đón ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng được tiết chế vừa phải, tạo cảm giác dịu mắt, thư thái, đúng tinh thần của một không gian ăn chay. Nội thất sử dụng nhiều chất liệu gỗ, mây tre, kết hợp tông màu trung tính như be, nâu, kem để tăng độ ấm cúng. Điểm “ăn tiền” nhất là mảng cây xanh được đưa thẳng vào bên trong, len lỏi giữa các khu bàn ghế, gần như trở thành trung tâm của toàn bộ không gian. Tổng thể khiến quán trông như một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố, vừa chill vừa tĩnh.

Trên mạng xã hội, nhà hàng cũng được nhiều TikToker và reviewer ghé thăm, dành lời khen cho hương vị, cách nêm nếm vừa miệng và phần trình bày bắt mắt. Một số món được gọi tên nhiều có thể kể đến như lẩu nấm xé phay, nấm đùi gà bơ cay hay cơm chiên tam tơ. Sau hơn 1 năm, quán vẫn giữ được phong độ ổn định.

Phía sau dự án này, Tuấn Hưng được xem là “hậu phương” vững chắc của vợ. Hương Baby cho biết chồng không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn đồng hành trong mọi quyết định, từ những chi tiết nhỏ đến định hướng kinh doanh. Cô học được từ anh sự chăm chỉ, tư duy và cách dồn tâm huyết cho từng dự án.

Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng vợ mình đã dành hơn một năm nghiên cứu thói quen ăn chay của người Việt, tự tay chọn từng vật dụng nhỏ như hũ tăm, bát đĩa cho quán. Dù đầu tư lớn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, mục tiêu mà cô hướng tới vẫn là lan tỏa lối sống ăn chay lành mạnh, mang đến những món ăn tốt cho sức khỏe cho cộng đồng.