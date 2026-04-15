Mới nhất: Một hãng hàng không bất ngờ thông báo hủy nhiều chuyến bay đến TP.HCM trong tháng 5/2026

Những ngày gần đây, nhiều đại lý vé máy bay và đơn vị bán tour Trung Quốc đồng loạt chia sẻ thông báo mang tên Sichuan Airlines về việc hủy một số chuyến bay giữa Thành Đô và TP.HCM trong tháng 5/2026. Theo nội dung được đăng tải, chuyến 3U3903 chiều Thành Đô Thiên Phủ - TP.HCM bị hủy vào các ngày 14, 18, 21, 25 và 28/5. Ở chiều ngược lại, chuyến 3U3904 từ TP.HCM đi Thành Đô cũng bị hủy vào các ngày 15, 19, 22, 26 và 29/5.

Thông báo nêu lý do là “khai thác an toàn”, đồng thời cho biết hành khách bị ảnh hưởng có thể đổi sang chuyến khác cùng hạng khoang hoặc hoàn vé miễn phí. Điều khiến nhiều du khách chú ý là đây không phải thông báo dừng toàn bộ đường bay, mà là hủy theo một số ngày cụ thể trong tháng.

Du khách muốn đi Thành Đô từ TP.HCM còn lựa chọn nào khác?

Với những người đã đặt vé, nhất là khách đi theo tour hoặc đã chốt khách sạn, lịch trình có thể bị ảnh hưởng đáng kể nếu không kiểm tra sớm với nơi xuất vé. Trong trường hợp cần thay phương án bay thẳng, du khách đi từ hay đi đến TP.HCM vẫn có thể cân nhắc những lựa chọn khác.

Với những du khách Việt muốn bay từ TP.HCM, nững lựa chọn phổ biến nhất có thể kể tới đó là bay nối chuyến. Ví dụ, du khách có thể bay qua Hong Kong (Trung Quốc). Trên hệ thống của Cathay Pacific, hãng vẫn hiển thị hành trình từ TP.HCM đi Thành Đô, trong đó chặng Hong Kong - Chengdu Tianfu có thời gian bay khoảng 2 giờ 45 phút. Đây là phương án phù hợp với những hành khách muốn nối chuyến trên cùng một hệ thống hãng để giảm bớt rủi ro.

Ngoài ra, Singapore cũng là điểm trung chuyển đáng lưu ý. Singapore Airlines hiện vẫn mở bán các hành trình từ TP.HCM đi Thành Đô trong giai đoạn tháng 5/2026. Với những người muốn chủ động sắp xếp lịch trình thay thế, đây được xem là một hướng đi khả thi.

Tuy nhiên, với các hành trình nối chuyến, yếu tố giấy tờ cần được kiểm tra kỹ hơn bình thường. Cụ thể, nếu du khách chọn bay tới Hong Kong (Trung Quốc) trước, theo khuyến cáo của Vietnam Airlines, công dân Việt Nam muốn nhập cảnh thông thường cần có visa hợp lệ nếu không thuộc diện hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ. Cùng với đó, khi đi Trung Quốc, hộ chiếu nên còn hạn ít nhất 6 tháng và có đủ trang trống để làm thủ tục.

Một điểm nữa cũng dễ gây nhầm lẫn là chính sách quá cảnh của Trung Quốc. Du khách Việt không nên mặc định mình được hưởng diện quá cảnh miễn thị thực dài ngày, bởi danh sách quốc gia áp dụng không mặc nhiên bao gồm mọi quốc tịch. Vì vậy, trước khi đặt vé nối chuyến, khách nên kiểm tra rõ điều kiện nhập cảnh, quá cảnh và visa theo từng hành trình cụ thể.

Du lịch Thành Đô có gì?

Nhắc tới du lịch quốc gia tỷ dân Trung Quốc, Thành Đô là một trong những thành phố nổi bật, kết hợp khá trọn vẹn giữa biểu tượng du lịch, chiều sâu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực.

Điểm gần như không thể bỏ qua là Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, nơi gắn với hình ảnh gấu trúc trứ danh của thành phố. Theo website chính thức, khu này nằm ở số 1375 Panda Avenue, quận Thành Hoa, cách trung tâm không quá xa và khá thuận tiện cho du khách đi lần đầu. Với nhiều người, chỉ riêng trải nghiệm ngắm gấu trúc đã đủ để Thành Đô trở thành điểm đến khác biệt.

Bên cạnh đó, thành phố này còn hấp dẫn với những ai yêu lịch sử Tam Quốc. Chengdu Wuhou Shrine Museum là địa chỉ quen thuộc với du khách thích tìm hiểu về Thục Hán, trong khi phố cổ Jinli lại đem đến một không khí mềm mại hơn với đèn lồng, hàng quán, đồ ăn địa phương và nhịp dạo chơi về chiều tối. Đây là kiểu lịch trình rất hợp với khách Việt: ban ngày tham quan, buổi tối đi bộ, ăn uống và ngắm phố.

Nếu thích chất văn hóa sâu hơn, du khách có thể ghé Du Fu Thatched Cottage, nơi gắn với quãng thời gian nhà thơ Đỗ Phủ từng sống ở Thành Đô. Không gian này thường được xem là một trong những điểm đến vừa có giá trị lịch sử, vừa mang lại cảm giác thư thả giữa lòng thành phố.

Trong trường hợp có thêm thời gian, Đô Giang Yển và núi Thanh Thành là lựa chọn đáng cân nhắc cho một chuyến đi trong ngày. Đây là quần thể đã được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới, nổi bật bởi cảnh quan, dấu ấn thủy lợi cổ và chiều sâu văn hóa Đạo giáo.

Ngoài gấu trúc và di sản, Thành Đô còn có sức hút lớn nhờ ẩm thực. Thành phố này được UNESCO xếp vào mạng lưới các thành phố sáng tạo về ẩm thực, cũng là lý do nhiều du khách tìm đến không chỉ để tham quan mà còn để thưởng thức lẩu Tứ Xuyên, mì, quán trà và nhịp sống chậm đặc trưng.