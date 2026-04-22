Thu hơn 10.000 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng, du lịch Ninh Bình đón “ông lớn” với siêu phẩm lưu trú 100% phòng view di sản

Ninh Bình đang thực sự bước vào kỷ nguyên vàng của du lịch. Không chỉ sở hữu danh xưng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, nơi đây còn đang băng băng tiến tới mục tiêu trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ vào năm 2030.

Những con số thống kê mới nhất thực sự khiến giới quan sát phải choáng ngợp. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, địa phương này đã đón gần 9,9 triệu lượt khách và thu về con số khổng lồ hơn 10.053 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn cả là sự trở lại ồ ạt của tệp khách quốc tế với hơn 1 triệu lượt. Những chỉ số về ngày lưu trú cũng tăng vọt, minh chứng cho một sự dịch chuyển khổng lồ. Du khách giờ đây không còn xem Ninh Bình là điểm ghé thăm chớp nhoáng trong ngày, mà thực sự muốn nán lại lâu hơn để chìm đắm trọn vẹn vào vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.

Sở hữu vô số danh thắng lẫy lừng như cố đô Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương và đặc biệt là quần thể Tràng An, nhưng bài toán lớn nhất bấy lâu nay của Ninh Bình vẫn là làm sao để có đủ hạ tầng lưu trú xa xỉ nhằm giữ chân dòng khách "chịu chi". Và câu trả lời đã chính thức xuất hiện.

Ngày 20/04/2026, vùng đất di sản đã đón nhận một cú hích cực mạnh khi Pullman Ninh Bình chính thức khai trương. Đây là khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên cắm cờ tại Ninh Bình, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho ngành du lịch địa phương. Sự kiện này được giới chuyên môn đánh giá là đến cực kỳ đúng lúc, ngay giữa thời điểm nền du lịch tỉnh nhà đang thăng hoa rực rỡ nhất.

Sự xuất hiện của dự án lưu trú này ngay lập tức gây sốt trong giới xê dịch. Khách sạn tọa lạc ở vị trí kim cương, chỉ cách khu danh thắng Tràng An và Tam Cốc vỏn vẹn 15 phút di chuyển. Điểm nhấn khiến dân tình choáng ngợp nhất chính là toàn bộ 283 phòng nghỉ và suite tại đây đều sở hữu ban công riêng. Từ không gian mở này, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của vùng đất được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" với những dãy núi đá vôi hùng vĩ vươn mình giữa cánh đồng lúa bát ngát.

Đặc biệt, đây còn là công trình khách sạn cao nhất Ninh Bình hiện tại. Tận dụng triệt để độ cao kỷ lục, Bublx tọa lạc trên tầng thượng đã trở thành Champagne Bar cao nhất thành phố, mang đến trải nghiệm ngắm nhìn đường chân trời và cảnh sắc di sản rực rỡ lúc lên đèn.

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm lưu trú, sự xuất hiện của "ông lớn" này còn nhằm đón đầu phân khúc du lịch MICE (hội nghị, sự kiện) đang rất khát nguồn cung cao cấp tại Ninh Bình. Khách sạn sở hữu 1.700 m² không gian hội nghị đầy linh hoạt. Nổi bật nhất là Grand Ninh Binh Ballroom với diện tích lên đến 1.300m², trở thành không gian lý tưởng để tổ chức các hội nghị quy mô lớn và tiệc gala.

Ông Garth Simmons, đại diện lãnh đạo Accor tại châu Á, khẳng định việc đưa thương hiệu đẳng cấp này tới Ninh Bình chính là sự công nhận tiềm năng phát triển không giới hạn của khu vực. Việc một địa phương đang nắm trong tay doanh thu du lịch bùng nổ vạn tỷ nay lại có thêm hạ tầng đẳng cấp quốc tế chắc chắn sẽ tạo ra thặng dư kinh tế khổng lồ, đưa Ninh Bình tiến thẳng lên top đầu những điểm đến danh giá nhất toàn cầu.