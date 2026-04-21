Đi du lịch Trung Quốc "điệu nghệ" như Khoai Lang Thang: Quét app Việt mua đồ khắp nơi, tỷ giá cực hời không tốn 1 đồng phí

Hành trình khám phá Trung Quốc mới nhất của Vlogger Khoai Lang Thang đã thu hút sự chú ý của cộng đồng du lịch khi giới thiệu trải nghiệm thanh toán hiện đại tại quốc gia này. Hình ảnh việc thực hiện các giao dịch quét mã cho các dịch vụ từ ăn uống đường phố đến mua sắm tại siêu thị mà không cần sử dụng tiền mặt đã phản ánh sự thay đổi lớn trong phương thức chi tiêu của du khách Việt khi ra nước ngoài.

Sự thuận tiện này bắt đầu từ việc các nền tảng thanh toán nội địa như ZaloPay đã tích hợp thành công vào mạng lưới quốc tế. Giờ đây, thay vì phải tính toán đổi ngoại tệ hay lo lắng về việc thẻ quốc tế bị từ chối, người dùng có thể sử dụng ứng dụng ZaloPay sẵn có để thanh toán trực tiếp tại các điểm chấp nhận ở Trung Quốc. Quy trình từ quét mã đến xác thực giao dịch được thực hiện tương tự như tại Việt Nam, với hệ thống tự động quy đổi tỷ giá, giúp du khách kiểm soát chi tiêu dễ dàng hơn.

Đáng chú ý, tỷ giá khi thanh toán trực tiếp từ ví điện tử này được người dùng đánh giá là rất cạnh tranh. Nhiều du khách tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mức tỷ giá tốt đến mức ngỡ như đang có chương trình khuyến mãi, giúp tối ưu hóa chi phí mua sắm mà không phải chịu các khoản phí chuyển đổi ngoại tệ đắt đỏ như phương thức truyền thống.

Thực tế, giải pháp này là kết quả của các bước đi chiến lược trong việc mở rộng hạ tầng tài chính xuyên biên giới. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố hợp tác với nền tảng Alipay+ để triển khai dịch vụ thanh toán QR toàn cầu cho khách hàng cá nhân vào ngày 3/4/2026 vừa qua. Thông qua sự kết nối này, người dùng ứng dụng VCB Digibank có thể thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường du lịch trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, cùng nhiều khu vực tại Châu Âu và Châu Mỹ.

Việc triển khai nhanh chóng chiều thanh toán cho người Việt ra nước ngoài cho thấy xu hướng liên thông tài chính đang được đẩy mạnh. Hiện nay, với mạng lưới hơn 80 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại Trung Quốc thông qua Alipay+, du khách có thể tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn mà không cần thực hiện các thủ tục đăng ký phức tạp hay mở thêm ví điện tử ngoại.

Alipay+, được vận hành bởi Ant International, hiện đóng vai trò cầu nối cho hơn 1 tỷ người dùng với khoảng 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán trên toàn cầu. Sự kết hợp giữa các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử nội địa với mạng lưới quốc tế không chỉ hóa giải những rào cản về thanh toán cho cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và du lịch. Trong tương lai, thanh toán QR xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một tiêu chuẩn phổ biến, thay thế dần các phương thức truyền thống trong kỷ nguyên kinh tế số.