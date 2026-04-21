Phát hiện bãi cắm trại tuyệt đẹp cách Hà Nội 200km: Vui chơi không tốn tiền, vừa dọa khán giả thót tim trong phim Phí Phông!

Nếu nhiều phim kinh dị chỉ dựng bối cảnh “giả trân” trong phim trường thì Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đi theo hướng hoàn toàn ngược lại: đem nỗi sợ thả thẳng vào thiên nhiên thật, càng đẹp càng rợn.

Phim thuộc thể loại kinh dị - tâm linh do Đỗ Quốc Trung thực hiện, khai thác truyền thuyết ma lai, loài quỷ quen thuộc trong văn hóa dân gian miền núi phía Bắc. Ban ngày là người, ban đêm tách đầu bay đi hút máu, khiến khán giả chỉ nghe thôi đã đủ thấy lạnh sống lưng.

Phí Phông được sản xuất ngay giữa địa hình thực, nơi thiên nhiên mở ra không gian hùng vĩ và rùng rợn. Ảnh: NSX

Ngay từ trailer, phim đã khiến người xem choáng ngợp bởi những khung hình núi rừng hùng vĩ tại Mộc Châu. Không gian nguyên sơ, rừng sâu lạnh lẽo và những lớp sương dày đặc vô tình trở thành “background” hoàn hảo cho câu chuyện về loài quỷ Phí Phông khát máu.

Quá trình ghi hình của đoàn làm phim không hề “màu hồng” khi liên tục gặp sương muối dày đặc, vào mùa mưa khiến nước dâng tới 3 mét. Nhưng sau mỗi lần nước rút, thiên nhiên lại “tặng” thêm những địa hình kỳ dị, từ hố sâu, lòng chảo đến các khối đá xếp chồng đầy ma mị, vô tình làm tăng độ creepy cho phim.

Không chỉ dừng ở cảnh đẹp quen thuộc, đoàn phim đào sâu vào những tọa độ ít người biết đến như: Tà Phình với làng đá dựng đầy cảm giác hoang sơ, Hang Dơi - không gian tối, sâu và dễ khiến người ta rùng mình. Tất cả được ghi hình trong suốt 40 ngày, trải dài từ thung lũng, rừng sâu đến hang động linh thiêng.

Làng đá dựng Tà Phình - tọa độ cắm trại cực phẩm

Một trong những bối cảnh khiến dân mạng soi nhiều nhất sau khi xem Phí Phông chính là Tà Phình, nơi vừa lên phim đã mang vibe rùng rợn, nhưng ngoài đời lại cực yên bình.

Cách Hà Nội khoảng 200km, bản Tà Phình ghi điểm bởi vẻ đẹp nguyên thủy đậm chất người Mông: nhà gỗ truyền thống, núi non bao quanh và những vườn mận, vườn đào xanh mướt. Nằm cách trung tâm phường Mộc Châu tầm 25km, nơi đây vẫn giữ được nét mộc mạc hiếm có, chưa bị du lịch hóa quá đà.

Tà Phình còn được gọi là “làng đá dựng” nhờ những mỏm đá lớn nhỏ dựng đứng giữa lòng bản, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ. Đây cũng là nơi được nhiều du khách (và cả trẻ con trong bản) thích leo trèo, ngắm toàn cảnh từ trên cao. Nhìn thì chill đấy nhưng khi xem phim mới thấy không gian này làm rất tròn vai trong việc khiến khán giả cảm thấy “lạnh gáy’’.

Cảnh quay tại làng đá dựng Tà Phình trong Phí Phông khiến không ít khán giả rùng mình vì sự u tối, lạnh lẽo

Điểm nhấn khó bỏ qua là hồ Tà Phình. Sau mùa mưa, nước dâng cao tạo nên một hệ sinh thái mặt nước cực kỳ nên thơ, được ví như Tràng An thu nhỏ. Còn nếu đi vào đầu năm, khoảng tháng 1, cả bản lại phủ kín sắc trắng hoa mận xen lẫn sắc vàng hoa cải.

Do chưa phát triển mạnh dịch vụ du lịch, Tà Phình lại trở thành điểm cắm trại lý tưởng. Những bãi đất rộng, bằng phẳng đủ để dựng lều, đón bình minh, ngắm hoàng hôn và nhìn khói bếp người Mông bay lên từ xa khiến du khách cảm nhận được sự yên bình đúng nghĩa. Các tiểu cảnh mộc mạc như xích đu, cầu gỗ hay hàng rào tự nhiên cũng tạo nên loạt góc sống ảo rất nghệ.

Hoá ra ở đời thực, làng đá dựng Tà Phình lại vô cùng nên thơ và xinh đẹp

Một trong những điểm đặc biệt làm nên sức hút của bản Tà Phình chính là hồ Tà Phình trong xanh, phản chiếu mây trời và núi non hùng vĩ.

Đường vào bản hiện khá thuận tiện, có thể đi ô tô hoặc xe máy, nhưng đoạn 2-3km cuối vẫn là đường đất gập ghềnh, cần tay lái cứng một chút. Vì đây là khu dân cư còn giữ nếp sống truyền thống, nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn, du khách nhớ lưu ý: Chủ động mang theo đồ ăn, nước uống nếu định ở lại qua đêm; không xả rác, giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên; xin phép khi chụp ảnh hoặc vào thăm nhà, tôn trọng văn hóa của người Mông.

Tóm lại, nếu trên phim Tà Phình là nơi nuôi dưỡng nỗi sợ, thì ngoài đời, đây lại là chốn để chữa lành.

Hang Dơi: Từ điểm du lịch hot thành “tọa độ kinh dị”:

Nhắc đến Mộc Châu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những địa điểm quen thuộc như đồi chè xanh mướt trải dài, hoa mận trắng phủ kín sườn đồi hay thảo nguyên yên bình với vài mái nhà nhỏ xinh. Nhưng ngoài vibe thơ mộng quen thuộc đó, nơi đây còn có một “góc tối” đúng nghĩa, vừa kỳ bí vừa cuốn hút: Hang Dơi.

Bối cảnh Hang Dơi là nơi được người dân địa phương xem là linh thiêng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Trong Phí Phông, do lượng ô-xy hạn chế nên mỗi cảnh quay đều phải kiểm soát số lượng người tham gia, đảm bảo sức khỏe cho diễn viên và ê-kíp.

Cảnh trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng

Hang Dơi (hay còn gọi là Động Sơn Mộc Hương) là một trong những hang động nổi bật nhất ở Mộc Châu với diện tích khoảng 7.000m². Hang nằm trong dãy núi đá vôi phía Đông Bắc thị trấn, cách quốc lộ 6 chỉ khoảng 165m nhưng lại mang cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Không gian bên trong được chia thành 3 khoang lớn, với những khối đá khổng lồ đủ hình thù. Đây cũng chính là lý do địa điểm này xuất hiện trong Phí Phông lại hợp vibe đến vậy.

Cái tên Hang Dơi bắt nguồn từ việc nơi đây từng là “nhà” của rất nhiều dơi sinh sống. Ngoài ra, người Thái còn gọi đây là hang Sa Lai (hang Nước) vì có mạch nước ngầm chảy quanh năm.

Hang Dơi là một trong những địa điểm nổi bật nhất ở Mộc Châu, có diện tích khoảng 7000m2, với những khối đá khổng lồ đủ hình thù

Ấn tượng đầu tiên khi vào hang là ánh sáng mờ ảo hắt từ cửa, đủ để thấy rõ những dải nhũ đá rủ xuống lấp lánh như filter tự nhiên. Nhiều khối nhũ cao tới hơn 20m, nhìn như rễ cây cổ thụ khổng lồ treo lơ lửng. Trên vách đá, các khối nhũ tự nhiên tạo thành hình thù giống voi, sư tử, kỳ đà… Ở giữa hang còn có một khu vực gọi là “buồng Công chúa”, được ngăn lại bởi một bức mành đá, chỉ có một lối vào.

Mộc Châu quanh năm mát mẻ, nhưng nếu muốn khám phá Hang Dơi trọn vẹn, du khách nên đi vào mùa khô (từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau). Lúc này thời tiết khô ráo, dễ di chuyển và ánh sáng trong hang cũng đẹp hơn. Ngược lại, mùa mưa sẽ khiến không gian ẩm ướt, trơn trượt và khá khó để quan sát hết vẻ đẹp bên trong, chưa kể không khí lúc đó còn âm u hơn bình thường. Hiện tại, Hang Dơi đang có giá vé 10.000 đồng/người lớn và miễn phí với trẻ em.

Điều khiến Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng gây ấn tượng không chỉ nằm ở câu chuyện kinh dị hay những khung hình lạnh gáy, mà còn ở cách bộ phim “đánh thức” một Mộc Châu rất khác - nơi cái đẹp và nỗi sợ tồn tại song song.

Những bối cảnh từng khiến khán giả rùng mình như Tà Phình hay Hang Dơi, khi bước ra ngoài đời lại trở thành chốn bình yên, nên thơ đến bất ngờ. Có lẽ cũng chính vì sự đối lập ấy mà những địa điểm này đang được giới trẻ ráo riết “truy lùng”, không chỉ để check-in, mà còn để tự mình trải nghiệm cảm giác đẹp đến mê hoặc.