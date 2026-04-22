2 cô gái làm 1 việc trên sông khi du lịch Hội An hút gần 30 triệu lượt xem

Có những trải nghiệm ở Hội An thoạt nhìn rất bình yên, nhưng khi bắt đầu lại khiến du khách vừa cười nghiêng ngả vừa nhớ mãi không quên. Sau đây là một ví dụ như thế, câu chuyện đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Cụ thể, một nữ du khách người Mỹ gốc Việt tên Jasmines sau khi đăng tải video mình cùng bạn tham gia 1 hoạt động nổi tiếng với khách du lịch ở Hội An đã thu về tới 28,8 triệu lượt xem. Theo những gì ghi lại trong video, ban đầu, chuyến đi diễn ra khá êm đềm giữa rừng dừa xanh mát. Thế nhưng chỉ ít giây sau, chiếc thuyền bất ngờ quay tít trên mặt nước, tạo nên khoảnh khắc khiến người xem vừa bật cười vừa tò mò: Vì sao một hoạt động tưởng chừng rất giản dị lại có sức hút lớn đến vậy?

Sức lan tỏa của đoạn clip không chỉ nằm ở yếu tố hài hước. Nó phản ánh khá rõ sức hấp dẫn của một trải nghiệm đã trở thành “đặc sản” du lịch ở Hội An, nơi du khách có thể đi từ cảm giác thư giãn sang choáng váng chỉ trong vài phút.

Ảnh Jasmine

Chiếc thuyền thúng nhỏ, nhưng là trải nghiệm rất khác của Hội An

Phía sau clip đang gây chú ý là rừng dừa Bảy Mẫu, còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh, nằm cách khu phố cổ Hội An không xa. Theo Cổng thông tin Di sản Văn hóa Hội An, đây là điểm đến nổi bật với hệ sinh thái dừa nước đặc trưng, đồng thời gắn với những giá trị lịch sử của địa phương.

Hiện nay, ngồi thuyền thúng len qua các lạch nước giữa rừng dừa là một trong những trải nghiệm quen thuộc nhất với du khách khi muốn khám phá một lát cắt khác của Hội An, ngoài phố cổ, đèn lồng hay những con đường trầm mặc. Điều khiến hoạt động này trở nên đặc biệt là nó không chỉ đơn thuần là ngắm cảnh. Trên hành trình, du khách còn có thể xem múa thúng, xem người chèo biểu diễn quăng chài, giao lưu với người dân địa phương và cảm nhận rõ không khí sông nước miền Trung.

Ảnh Du lịch Đà Nẵng

Báo Đà Nẵng bản tiếng Anh từng cho biết trải nghiệm đi thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh được Tripadvisor xếp thứ 19 trong top 25 hoạt động trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới năm 2024. Đây là chi tiết cho thấy một hoạt động rất bản địa, rất mộc mạc ở Hội An lại đang có sức hút đặc biệt với khách quốc tế.

Từ thư giãn đến quay cuồng, cảm xúc đổi chiều chỉ trong chốc lát

Điểm thú vị của thuyền thúng Hội An là cùng một hành trình nhưng có thể mang đến hai trạng thái cảm xúc rất khác nhau. Với nhiều người, đây là chuyến đi nhẹ nhàng giữa màu xanh của rừng dừa, nơi tiếng nước và mái chèo tạo ra cảm giác thư thái. Nhưng với những du khách thích cảm giác mạnh, phần “múa thúng” mới là điểm nhấn khó quên.

Ở phần này, người chèo dùng kỹ thuật điều khiển chiếc thúng tròn xoay liên tục trên mặt nước. Từ bên ngoài, cảnh tượng này dễ khiến người xem bật cười. Nhưng với người trực tiếp ngồi trên thuyền, cảm giác thường là vừa phấn khích vừa chóng mặt.

Ảnh Tạp chí Du lịch

Không chỉ Jasmine, nhiều trường hợp khác cũng cho thấy sức hút lạ của trải nghiệm này. Báo Sức khỏe & Đời sống từng phản ánh dịp cận Tết, rất đông du khách nước ngoài đến rừng dừa Bảy Mẫu để thử trò lắc thuyền thúng. Trên một số nền tảng đặt tour quốc tế, nhiều du khách mô tả đây là hoạt động “rất vui”, “đáng thử”, nhưng cũng thừa nhận dễ gây choáng nếu không quen cảm giác quay mạnh.

Chính trạng thái nửa sợ nửa thích ấy đã biến thuyền thúng thành một trải nghiệm dễ gây bàn luận trên mạng xã hội. Nhìn từ xa, đó chỉ là một chiếc thúng nhỏ mộc mạc. Nhưng khi bước lên, nhiều du khách mới hiểu vì sao hoạt động này có thể khiến người ta nhớ lâu hơn cả những điểm check-in quen thuộc.

Một Hội An không chỉ có sự chậm rãi

Từ lâu, Hội An thường gắn với hình ảnh phố cổ yên bình, nhịp sống chậm và không gian hoài niệm. Nhưng rừng dừa Cẩm Thanh lại cho thấy một mặt khác của điểm đến này: sinh động hơn, gần gũi hơn và giàu tính tương tác hơn.

Theo Tuổi Trẻ News, nhiều nhóm khách quốc tế, trong đó có du khách châu Âu và Ấn Độ, tỏ ra thích thú với tour thuyền thúng sinh thái ở Hội An. Sức hấp dẫn ở đây không chỉ nằm ở vài vòng quay gây choáng, mà còn ở cảm giác được bước vào đời sống địa phương, chạm gần hơn với thiên nhiên và sinh hoạt của người dân vùng sông nước.

Ảnh ZNews

Có lẽ vì thế mà đoạn clip của Jasmine và bạn không chỉ gây sốt vì một khoảnh khắc vui nhộn. Nó còn gợi nhắc rằng giữa rất nhiều trải nghiệm đã quen thuộc ở Hội An, chiếc thuyền thúng nhỏ giữa rừng dừa vẫn đủ sức khiến du khách quốc tế bất ngờ. Đôi khi, điều khiến một chuyến đi được nhớ lâu không nằm ở những thứ hào nhoáng, mà chính ở một trải nghiệm rất giản dị, rất bản địa, nhưng mang đến cảm xúc đủ mạnh để khó quên.