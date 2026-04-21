Mixue đóng hàng loạt cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Mixue Group, công ty mẹ chuỗi đồ uống giá rẻ Mixue lần đầu ghi nhận sự sụt giảm số lượng cửa hàng tại Đông Nam Á, cụ thể là 2 thị trường Việt Nam và Indonesia. Dù không công bố con số chi tiết từng thị trường, dữ liệu tổng thể cho thấy mức giảm có thể lên tới hàng trăm cửa hàng.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2025, Mixue sở hữu 4.467 cửa hàng bên ngoài Trung Quốc đại lục, giảm so với con số 4.895 cửa hàng một năm trước đó. Như vậy, chỉ trong vòng 12 tháng, hệ thống quốc tế của chuỗi này đã giảm hơn 400 điểm bán. Trong cùng báo cáo, doanh nghiệp cho biết tại Việt Nam và Indonesia, “số lượng cửa hàng đã giảm trong kỳ báo cáo”, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung “tối ưu vận hành các cửa hàng hiện có”.

Điểm đáng chú ý là sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Mixue vẫn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới. Trong năm 2025, thương hiệu đã gia nhập Kazakhstan và Mỹ, đồng thời thương hiệu con Lucky Cup mở cửa hàng đầu tiên tại Malaysia và Thái Lan. Điều này cho thấy mức giảm tại Việt Nam và Indonesia không phải do chiến lược thu hẹp toàn cầu, mà mang tính cục bộ tại một số thị trường cụ thể.

Ở chiều ngược lại, quy mô tổng thể của Mixue vẫn tăng mạnh. Tổng số cửa hàng toàn cầu đạt 59.823 vào cuối năm 2025, tăng gần 13.400 cửa hàng so với năm 2024. Riêng tại Trung Quốc đại lục, số cửa hàng tăng từ 41.584 lên 55.356, tiếp tục là thị trường chiếm tỷ trọng áp đảo trong hệ thống của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, doanh thu đạt gần 33,56 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 4,9 tỷ USD), tăng hơn 35% so với năm 2024. Lợi nhuận ròng tăng hơn 33% lên 5,93 tỷ nhân dân tệ.

Doanh thu của công ty vẫn phụ thuộc nhiều vào việc bán nguyên liệu và thiết bị cho các bên nhận quyền, đạt 32,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 35% so với năm trước đó. Thu nhập từ dịch vụ nhượng quyền thương mại tăng 28% lên gần 794 triệu nhân dân tệ.

Bên cạnh số lượng cửa hàng, báo cáo tài chính cũng cho thấy một số thay đổi về vận hành. Tính đến cuối năm 2025, Mixue đã triển khai hơn 13.000 máy pha chế thông minh tại các cửa hàng, nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp cũng cho biết đang tăng cường các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua hệ thống vận hành mới.

Tại Việt Nam, Mixue bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2018 thông qua mô hình nhượng quyền. Chỉ trong vài năm, thương hiệu này mở rộng nhanh chóng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, trước khi lan rộng ra nhiều tỉnh, thành khác.

Nhờ mức giá thấp và mô hình vận hành đơn giản, Mixue nhanh chóng phủ sóng thị trường với mật độ cửa hàng dày đặc. Theo ước tính từ nhiều nguồn thị trường, đến giai đoạn 2023–2024, số lượng cửa hàng Mixue tại Việt Nam đã lên tới hàng nghìn điểm bán, trở thành một trong những chuỗi đồ uống có quy mô lớn nhất trong phân khúc bình dân.

Indonesia cũng là một trong những thị trường quốc tế được Mixue mở rộng sớm, với tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Cùng với Việt Nam, đây là hai quốc gia Đông Nam Á có số lượng cửa hàng Mixue lớn nhất.

Việc số lượng cửa hàng tại hai thị trường này giảm trong năm 2025 đánh dấu một thay đổi đáng chú ý sau giai đoạn tăng trưởng liên tục trước đó. Tuy nhiên, do doanh nghiệp không công bố số liệu chi tiết theo từng quốc gia, quy mô chính xác của mức giảm tại Việt Nam và Indonesia hiện vẫn chưa được làm rõ.