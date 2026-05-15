Khách Tây ăn đến bẩn áo ở chợ quê miền Tây, buông lời thỉnh cầu khiến hàng triệu người Việt chột dạ

Giữa hàng triệu video du lịch Việt Nam xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, chuỗi nội dung của tài khoản TikTok jgsxarts lan truyền theo một cách rất khác. Không có những khuôn hình được dàn dựng hoàn hảo. Không có giọng thuyết minh đọc số liệu khô khan về văn hóa hay di sản.

Chỉ là một người đàn ông nước ngoài đang rất thật, rất vụng về và rất hạnh phúc khi xì xụp một tô cà ri vịt cay đến mức làm bắn nước dùng lên chiếc áo đang mặc. Và anh coi đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chuyến đi.

Hành trình của jgsxarts bắt đầu từ đúng nơi mà nhiều du khách quốc tế lần đầu đặt chân tới Việt Nam: TP.HCM. Nhưng thay vì chỉ ghé các điểm check-in quen thuộc, anh chọn đi bộ ở phố Bùi Viện để cảm nhận nhịp sống về đêm, rồi thuê xe máy rong ruổi qua những con phố đông đúc để hiểu vì sao người Sài Gòn gần như không thể sống thiếu chiếc xe hai bánh.

Từ TP.HCM, anh xuống Mũi Né thăm làng chài rồi tiếp tục về miền Tây, nơi chiếm phần lớn thời gian và cảm xúc trong cả chuyến đi. Ở Trà Vinh và Bạc Liêu, jgsxarts không du lịch theo kiểu “đi cho biết”, mà chọn cách sống chậm hơn: đi sâu vào chợ địa phương, ngồi ăn cùng người dân và trực tiếp vào bếp học nấu ăn.

Chuyến đi sau đó khép lại ở Hà Nội và Ninh Bình. Những thước phim về Tràng An hiện lên hoàn toàn khác với miền Tây sông nước, khiến anh liên tục nhắc đến sự đa dạng của cảnh quan Việt Nam. Nếu có một khoảnh khắc định hình cả hành trình, có lẽ đó là buổi chiều anh đứng trước chảo bánh xèo ở Trà Vinh.

Một người bạn địa phương không chỉ dẫn anh tới quán mà còn đứng cạnh chỉ từng bước: cách đổ bột, canh lửa, chờ bánh vàng giòn rồi gấp bánh đúng kiểu. Sau lần đầu tự tay làm thử, jgsxarts hào hứng chia sẻ rằng bánh xèo “khá dễ làm”.

Tại Bạc Liêu, anh tiếp tục gây chú ý khi ngồi thưởng thức món cà ri vịt địa phương. Tô cà ri đặc quánh gia vị, cay nồng, phần thịt vịt thấm đẫm nước dùng vàng óng khiến anh ăn say mê đến mức làm nước dùng bắn tung tóe lên áo.

“ Thành thật mà nói, món súp này chứa đầy hương vị và độ cay. Từng miếng đều thật không thể tin được. Tôi thậm chí còn làm hỏng cả chiếc áo này vì nước dùng bắn tung tóe. Chính những khoảnh khắc như thế này thực sự khiến tôi yêu Việt Nam ”, anh chia sẻ.

Không lâu sau đó, jgsxarts lại khiến nhiều người thích thú với phần review món chuối nướng đường phố, món ăn vốn quá quen thuộc với người Việt.

Anh mô tả món ăn này có kết cấu hơi bột thay vì mềm nhão như chuối thông thường. Đặc biệt, mùi thơm của chuối nướng khiến anh liên tưởng đến “những con tàu bằng gỗ tuyết tùng hoặc phòng xông hơi bằng gỗ tuyết tùng”.

Cách so sánh lạ lẫm ấy khiến nhiều người bật cười thích thú. Nhưng cũng từ đó, không ít người chợt nhận ra đôi khi những thứ quá quen thuộc lại cần một góc nhìn mới để thấy chúng đặc biệt đến thế nào.

Trong chuỗi video của mình, phần jgsxarts đi dạo chợ truyền thống ở Bạc Liêu để lại nhiều suy ngẫm hơn cả. Không có các hoạt động cầu kỳ, chỉ là những gian hàng bán vải, rau củ, cá khô hay gia vị địa phương. Nhưng với nam du khách, chợ truyền thống chính là nơi lưu giữ rõ nhất nhịp sống của cộng đồng.

Anh cho biết mình đặc biệt yêu thích các khu chợ địa phương ở bất kỳ quốc gia nào từng đặt chân tới, bởi đó là nơi con người gặp gỡ nhau bằng sự quen thuộc và cảm giác thuộc về.

“ Các khu chợ là một phần rất lớn của văn hóa địa phương trên khắp thế giới. Tôi hy vọng bằng cách làm thêm nhiều nội dung về chợ truyền thống, chúng ta có thể giữ chúng tồn tại vì tôi nghe nói nhiều nơi không còn sầm uất như trước nữa ”, anh nói.

Không có những lời kêu gọi to tát hay khẩu hiệu bảo tồn văn hóa. Chỉ là một người nước ngoài cầm máy quay, đi chậm qua từng gian hàng và hy vọng những điều bình dị ấy sẽ không biến mất. Bên cạnh ẩm thực và văn hóa địa phương, jgsxarts cũng dành thời gian ghé thăm cánh đồng quạt gió Bạc Liêu, một trong những trang trại điện gió lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đứng giữa những turbine khổng lồ mọc lên sát biển, anh tỏ ra choáng ngợp trước quy mô của công trình. Với nam du khách, đây là một góc nhìn rất khác về Bạc Liêu, vùng đất không chỉ gắn với đờn ca tài tử hay các món ăn miền Tây mà còn đang dần trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực.

Kết thúc hành trình xuyên Việt, jgsxarts viết: “Việt Nam là một đất nước xinh đẹp và đa dạng nhường này và tôi nóng lòng được giới thiệu nhiều hơn về nơi này trong tương lai”.'

Có lẽ đó cũng là lý do những video của jgsxarts chạm tới nhiều người vì anh không nhìn Việt Nam như một điểm đến để check-in, mà như một nơi để thật sự sống cùng.