Khi "vũ trụ" Omakase sang chảnh bị chinh phục bởi thịt bò 100% "Made in Vietnam"

Giới sành ăn vốn đã quá quen với Omakase – trải nghiệm ẩm thực xa xỉ thường gắn với các loại hải sản tươi ngon, đắt đỏ. Thế nhưng, một buổi tiệc Omakase gần đây lại khiến thực khách hoàn toàn bị chinh phục bởi một ngôi sao mới: Thịt bò.

Dưới bàn tay khéo léo của Chef, bò tươi ủ mát Niku-Ichi biến hóa khi kết hợp cùng nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng điểm chung gây thương nhớ nhất là mọi thứ đều vừa vặn, giữ trọn vẹn kết cấu nguyên bản của thịt. Ảnh: Niku-Ichi

Những thớ thịt đỏ hồng tự nhiên, xen lẫn vân mỡ hài hòa, mềm mọng đến mức gần như tan ngay trên đầu lưỡi làm ai cũng nghĩ đây là bò nhập khẩu thượng hạng. Hóa ra, lời bật mí từ bếp trưởng lại gây bất ngờ lớn: Đây là bò tươi ủ mát Niku-Ichi "made in Vietnam" nuôi theo chuẩn Nhật.

"Bóc tem" mô hình chăn nuôi chuẩn Nhật trên đất Việt

Đối với phân khúc thịt bò cao cấp, người tiêu dùng hiện đại không chỉ ăn bằng vị giác mà còn khắt khe hơn rất nhiều về nguồn gốc lẫn quy trình trước khi lên bàn ăn. Nắm bắt được tâm lý đó, Japan Vietnam Livestock (JVL) đã chọn một lối đi riêng. Thay vì nhập khẩu thương mại, JVL đầu tư bài bản vào mô hình chăn nuôi hiện đại "Japanese-style farming" tại Tổ hợp Trang Trại và Nhà Máy rộng 75,6 ha ở Tam Đảo. Việc tự chủ từ gốc này giúp đảm bảo tính minh bạch, giữ sản lượng và giá cả luôn ổn định cho người tiêu dùng.

Chọn cách đầu tư bài bản vào mô hình chăn nuôi chuẩn Nhật "Japanese-style farming" tại Tam Đảo, JVL có thể tự chủ toàn bộ quy trình tạo ra bò tươi ủ mát Niku-Ichi chất lượng cho thị trường Việt. Ảnh: Niku-Ichi

Để tạo ra những thớ thịt đạt độ mềm mọng lý tưởng, những "bạn bò" tại Tam Đảo đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ con giống khỏe mạnh, nuôi dưỡng trong chuồng trại thông thoáng, có hệ thống quạt gió và lớp đệm sinh học hữu cơ tái chế từ cỏ, rơm nhằm hạn chế vi khuẩn.

Mỗi ngày trôi qua, các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp đến thăm nom, lên kế hoạch ăn uống tỉ mỉ. Thực đơn được thiết kế lành mạnh với sự kết hợp giữa ngũ cốc và thức ăn thô xanh. Suốt hơn 300 ngày kiên trì chăm sóc, đàn bò cứ thế lớn lên một cách tự nhiên, hoàn toàn không chịu bất kỳ sự thúc ép tăng trọng nào.

Gói trọn sự tử tế nhờ triết lý "Ichi" - tận tâm là không đi lối tắt

Nuôi dưỡng kiểu Nhật mới chỉ là một nửa hành trình. Sau khi được chế biến tại nhà máy đạt chuẩn HACCP quốc tế, những thớ thịt ngon nhất tiếp tục bước vào giai đoạn "ngủ đông" – ủ mát liên tục trong vòng 48 giờ ở điều kiện nhiệt độ được kiểm soát nghiêm ngặt. Đây chính là khoảng thời gian vàng giúp thịt đạt được độ mềm tối ưu và giữ trọn dinh dưỡng.

Cuối cùng những phần thịt được đóng gói bằng công nghệ khí cải tiến MAP (Modified Atmosphere Packaging), duy trì môi trường lý tưởng bên trong khay thịt. Nhờ đó, từng miếng thịt khi đến tay người dùng vẫn giữ nguyên sắc đỏ bắt mắt cùng độ tươi ngon tự nhiên hoàn toàn không cần đến chất bảo quản.

Một nguyên liệu sạch, an toàn chính là chiếc "gia vị" tâm lý giúp món ăn ngon một cách trọn vẹn nhất. Ảnh: Niku-Ichi

Cẩn trọng trong từng bước nhỏ chính là cách Niku-Ichi định nghĩa về chữ "Ichi" (trong tiếng Nhật nghĩa là số 1) của mình. Đó không phải là sự tự mãn về vị trí dẫn đầu, mà là tinh thần làm đúng ngay từ đầu, một tiêu chuẩn cao trong từng chi tiết nhỏ, bền bỉ theo đuổi chuẩn mực mỗi ngày, hoàn toàn không có lối tắt.

Giữa những ngày đau đầu nghĩ câu hỏi quốc dân "hôm nay ăn gì", lại thêm nỗi lo thực phẩm kém chất lượng hay không rõ nguồn gốc, sự xuất hiện của Niku-Ichi chính là một tin vui cho người tiêu dùng. Đằng sau mỗi phần thịt là nỗ lực của JVL nhằm mang lại một sản phẩm chất lượng: Được tạo nên bởi người Việt, dành cho người Việt, góp một lựa chọn tử tế cho bữa ăn gia đình Việt.

Hạnh phúc là khi thoải mái và an tâm tận hưởng trọn vẹn hương vị bữa ăn cùng những người thân yêu. Ảnh: Niku-Ichi

Từ chỗ là người bạn đồng hành thầm lặng đứng sau thực đơn của các nhà hàng cao cấp, bò tươi ủ mát Niku-Ichi đang dần hiện diện tại các hệ thống bán lẻ như một điểm tựa tin cậy. Giờ đây, các gia đình Việt đã có thể dễ dàng mang chuẩn ẩm thực thượng hạng về gian bếp nhà để an tâm tận hưởng trọn vẹn hương vị hạnh phúc bên những người thân yêu.