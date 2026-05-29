Tin vui: Một quốc gia vừa mở rộng nhóm khách Việt được xin visa hạn đến 10 năm

Điều kiện để xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm là điều được nhiều người quan tâm.

Mới đây, tại sự kiện hội thảo xúc tiến du lịch B2B mang tên “2026 Korea Travel Roadshow”, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã công bố về việc Chính phủ nước này chính thức mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được phép xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm.

Sự điều chỉnh này tập trung vào các nhóm có uy tín cao về hồ sơ cá nhân, kinh nghiệm du lịch gồm:

- Công dân có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn của Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh).

- Cá nhân đã từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại đây.

- Nhân viên chính thức đã công tác từ 03 năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô từ 1 triệu USD trở lên.

- Cá nhân giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên tại Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (với điều kiện đã làm việc từ 01 năm trở lên).

- Vợ, chồng và con cái đang trong độ tuổi vị thành niên của những người đang sở hữu visa nhập cảnh nhiều lần (loại 10 năm) sẽ được phép xin cấp visa tương ứng.

Chính sách mở rộng về thị thực này là động lực để thúc đẩy hoạt động giao lưu du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động.

Theo công bố từ KTO, trong bối cảnh thị trường hàng không toàn cầu đang ảnh hưởng do giá nguyên liệu, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc vẫn đạt con số tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2025. Song song đó, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất, đóng góp tích cực vào việc mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và làm sâu sắc hơn sợi dây liên kết văn hóa Việt - Hàn.

Đối với thị trường du lịch khen thưởng (MICE), tính đến tháng 4 năm 2026, KTO đã hỗ trợ 12,888 khách đoàn khen thưởng, tăng 64.4% so với cùng kỳ năm 2025 (7,838 khách).