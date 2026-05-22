Việt Nam có khu nghỉ dưỡng vừa ẵm giải danh giá châu Á, nằm lọt giữa thung lũng ruộng bậc thang đẹp nhất nhì thế giới

Giữa núi rừng Tây Bắc, Mù Cang Chải từ lâu đã nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang được xem là đẹp hàng đầu thế giới. Những năm gần đây, vùng đất này đang dần mở rộng sức hút, trở thành điểm đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.

Mới đây, khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải đã được Tatler vinh danh trong danh sách “Best of the Best 2026” - bảng xếp hạng thường niên quy tụ những khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp nổi bật tại châu Á. Các địa điểm xuất hiện trong danh sách không chỉ được đánh giá dựa trên mức độ sang trọng mà còn ở trải nghiệm khách hàng, dấu ấn kiến trúc, yếu tố bền vững và khả năng kết nối với văn hóa bản địa.

Việc Garrya Mù Cang Chải góp mặt trong bảng xếp hạng này được xem là dấu ấn đáng chú ý đối với du lịch nghỉ dưỡng Tây Bắc, đồng thời cho thấy Mù Cang Chải đang dần vượt khỏi hình ảnh quen thuộc của điểm đến mùa lúa chín để trở thành nơi nghỉ dưỡng, chữa lành và khám phá văn hóa bản địa.

Garrya Mù Cang Chải được Tatler vinh danh trong danh sách “Best of the Best 2026”. Ảnh: Garrya Mù Cang Chải

Khu nghỉ dưỡng giữa ruộng bậc thang Tây Bắc

Tọa lạc tại bản Pú Nhu, xã Púng Luông, thuộc vùng lõi danh thắng quốc gia Mù Cang Chải của tỉnh Lào Cai, Garrya Mù Cang Chải được định hướng là không gian nghỉ dưỡng dành cho du khách tìm kiếm sự thư giãn và tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên miền núi.

Đây cũng là resort 5 sao đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu Banyan Group. Khu nghỉ dưỡng nằm giữa thung lũng ruộng bậc thang đặc trưng của Mù Cang Chải, bao quanh bởi núi rừng Tây Bắc. Theo đánh giá từ Tatler, Garrya Mù Cang Chải gây ấn tượng nhờ mô hình nghỉ dưỡng hướng tới wellbeing, đề cao sự thư giãn, cân bằng tinh thần và kết nối với thiên nhiên.

Khu nghỉ dưỡng nằm giữa thung lũng ruộng bậc thang đặc trưng của Mù Cang Chải, bao quanh bởi núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Garrya Mù Cang Chải

Trước đó, vào tháng 9/2025, khu nghỉ dưỡng đã được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao. Đây đồng thời là khách sạn 5 sao thứ năm tại vùng cao Lào Cai.

Kiến trúc của Garrya Mù Cang Chải lấy cảm hứng từ cảnh quan ruộng bậc thang cùng văn hóa của đồng bào Mông bản địa. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, đá kết hợp cùng những chi tiết thổ cẩm truyền thống, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn hiện đại.

Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng là thiết kế mở hướng ra núi rừng và thung lũng. Từ phòng nghỉ, du khách có thể ngắm bình minh phủ sương trên ruộng bậc thang, tận hưởng không khí trong lành và không gian yên tĩnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Kiến trúc của khu nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ cảnh quan ruộng bậc thang cùng văn hóa của đồng bào Mông bản địa. Ảnh: Garrya Mù Cang Chải

Khu nghỉ dưỡng hiện có hơn 100 phòng với tầm nhìn hướng núi hoặc ruộng bậc thang. Các hạng phòng gồm Deluxe Room, Grand Deluxe, H’Mong Pool Suite cùng các villa riêng có hồ bơi hướng thung lũng, phù hợp cho nghỉ dưỡng gia đình hoặc du lịch cặp đôi.

Ngoài yếu tố lưu trú, Garrya Mù Cang Chải cũng hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng chữa lành, xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới. Du khách có thể tham gia thiền buổi sáng, thư giãn tại khu spa hoặc đơn giản tận hưởng nhịp sống chậm giữa thiên nhiên.

Các hoạt động trải nghiệm cùng đời sống thường nhật của đồng bào vùng cao giúp du khách có cơ hội tiếp cận bản sắc văn hóa một cách chân thực hơn. Ảnh: Garrya Mù Cang Chải

Từ điểm săn mùa vàng đến điểm nghỉ dưỡng chữa lành

Sự xuất hiện của Garrya Mù Cang Chải được xem là dấu hiệu cho thấy du lịch địa phương đang bước sang giai đoạn phát triển mới.

Trước đây, Mù Cang Chải chủ yếu được biết đến nhờ mùa lúa chín với những lớp ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi. Hiện địa phương có khoảng 700ha ruộng bậc thang, trong đó phần lớn tập trung tại ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình - khu vực đã được công nhận là Danh thắng Quốc gia đặc biệt.

Không chỉ hấp dẫn vào mùa lúa chín, Mù Cang Chải còn thu hút du khách vào mùa nước đổ, khi mặt ruộng phản chiếu ánh trời tạo nên khung cảnh đặc trưng giữa núi non Tây Bắc.

Hiện tại Mù Cang Chải có khoảng 700ha ruộng bậc thang, trong đó phần lớn tập trung tại ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình. Ảnh: Garrya Mù Cang Chải

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, văn hóa của người Mông cũng góp phần tạo nên nét riêng cho điểm đến này. Những phiên chợ vùng cao, tiếng khèn Mông hay mùa hoa tớ dày nở trắng vào dịp đầu xuân mang đến trải nghiệm đậm chất bản địa.

Từ khu nghỉ dưỡng, du khách có thể kết hợp khám phá nhiều địa danh nổi tiếng như Đèo Khau Phạ, Rừng trúc Púng Luông hay Thác Pú Nhu. Ngoài nghỉ dưỡng, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, khám phá văn hóa người Mông hoặc tham gia lễ hội vùng cao.

Mù Cang Chải là điểm đến hấp dẫn với du khách, đặc biệt là vào mùa lúa chín. Ảnh: Garrya Mù Cang Chải

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng lợi thế lớn nhất của Mù Cang Chải nằm ở cảnh quan nguyên sơ, khí hậu trong lành và nhịp sống chậm - những yếu tố phù hợp với xu hướng du lịch chữa lành đang ngày càng được ưa chuộng. Cùng với định hướng phát triển du lịch bền vững và bảo tồn văn hóa bản địa, Mù Cang Chải được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi bật mới của du lịch Việt Nam trong thời gian tới.