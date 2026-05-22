Không phải Sầm Sơn, Hải Tiến, Thanh Hóa có bãi biển trong xanh, nhiều người nhận xét: Như ở nước ngoài!

Nhắc đến du lịch biển Thanh Hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến Sầm Sơn, Hải Tiến hay Hải Hòa. Đây đều là những điểm đến đã quen thuộc trên bản đồ du lịch hè miền Bắc, có hệ thống dịch vụ phát triển và lượng khách lớn vào mùa cao điểm.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, một bãi biển khác ở phía Nam Thanh Hóa bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Không quá náo nhiệt, không dày đặc hàng quán, nơi này gây ấn tượng bằng vẻ bình yên, bờ cát sáng màu, những mỏm đá tự nhiên và đặc biệt là màu nước biển xanh trong hơn hình dung của nhiều du khách.

Đó là Bãi Đông, thuộc khu vực bán đảo Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bãi biển ở Nghi Sơn được nhimều du khách ví “như ở nước ngoài”

Theo thông tin từ trang Du lịch Thanh Hóa, Bãi Đông tọa lạc tại khu vực phường Hải Bình, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 60km về phía Đông Nam. Khu vực này nằm trên một bán đảo, có bãi biển dài hơn 4km, nổi bật với bờ cát trắng, nước biển trong xanh, sóng êm nhẹ và nhiều mỏm đá tự nhiên dọc bờ biển.

Báo Thanh Hóa cũng từng mô tả Nghi Sơn là vùng có đường bờ biển dài gần 42km, sở hữu nhiều bãi biển hoang sơ, nước trong, cát mịn như Hải Hòa, Bãi Đông; đồng thời gắn với các làng chài truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa và hệ sinh thái phong phú.

Khác với sự sôi động của Sầm Sơn hay những bãi biển đã quá quen với du khách, Bãi Đông tạo cảm giác chậm rãi hơn. Nơi đây không quá đông đúc, ồn ào, phù hợp với những người muốn tìm một điểm nghỉ ngắn ngày, tắm biển, ngắm cảnh và chụp ảnh mà không phải chen chúc trong không khí du lịch cao điểm.

Trên một số hội nhóm du lịch và diễn đàn review, Bãi Đông được nhắc đến bằng những cách ví von khá thú vị như “Maldives xứ Thanh”, “biển xanh trong veo” hay có góc chụp “như ở nước ngoài”. Một số du khách cho rằng nước biển ở đây xanh, sạch, bãi tắm yên bình, đặc biệt phù hợp cho chuyến đi cuối tuần cùng bạn bè hoặc gia đình. Những nhận xét này mang màu sắc trải nghiệm cá nhân, song cũng phần nào cho thấy sức hút riêng của Bãi Đông trong mắt người trẻ.

Thực tế, điểm khiến nhiều người ấn tượng ở Bãi Đông không chỉ là màu nước biển, mà còn là sự kết hợp giữa biển, đá, núi và không gian làng chài. Những mỏm đá tự nhiên ôm sát bờ, bãi cát trải dài và các góc check-in ven biển khiến nơi đây dễ tạo cảm giác khác biệt so với hình dung quen thuộc về một bãi biển Bắc Trung Bộ.

Đường đi không quá khó, phù hợp cho chuyến nghỉ ngắn ngày

Bãi Đông nằm ở khu vực Nghi Sơn, phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển bằng ô tô cá nhân hoặc xe khách theo hướng cao tốc Bắc - Nam, sau đó rẽ về khu vực Nghi Sơn. Một số hướng dẫn du lịch ghi nhận thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Bãi Đông khoảng 3,5 - 4 giờ bằng ô tô, tùy cung đường và tình trạng giao thông.

Nếu xuất phát từ trung tâm Thanh Hóa, quãng đường đến Bãi Đông ngắn hơn, phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc lịch trình 2 ngày 1 đêm. Với du khách từ các tỉnh xa, có thể bay đến sân bay Thọ Xuân, sau đó tiếp tục di chuyển bằng taxi, xe ghép hoặc xe dịch vụ về khu vực Nghi Sơn.

Với vị trí không quá xa Hà Nội và các tỉnh lân cận, Bãi Đông phù hợp với nhóm khách muốn “đổi gió” cuối tuần. Lịch trình phổ biến có thể là khởi hành buổi sáng, nhận phòng vào trưa hoặc đầu giờ chiều, tắm biển, chụp ảnh, ăn hải sản, ngủ lại một đêm và ngắm bình minh trước khi trở về.

Tuy nhiên, du khách nên kiểm tra thời tiết trước chuyến đi, nhất là từ cuối mùa hè sang mùa mưa bão. Theo gợi ý của trang Du lịch Thanh Hóa, khoảng tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm đẹp để đến Bãi Đông vì trời nắng, nước biển xanh và sóng lặng; trong khi giai đoạn mưa bão cần tránh do biển động, sóng lớn, kém an toàn.

Ngoài tắm biển, du khách có thể kết hợp khám phá làng chài, chợ cá Nghi Sơn, chụp ảnh ở các điểm ven biển hoặc trải nghiệm một số hoạt động như chèo SUP, kayak, câu mực, dã ngoại nếu dịch vụ và thời tiết phù hợp. Dù vậy, các hoạt động trên biển nên được lựa chọn cẩn trọng, ưu tiên khu vực có người quản lý, tránh đi xa bờ hoặc tham gia khi thời tiết xấu.

Ngoài các hoạt động trên biển, du khách có thể khám phá làng chài

Một lưu ý nhỏ là một số khu vực bãi tắm, điểm chụp ảnh hoặc dịch vụ nằm trong phạm vi khu nghỉ dưỡng, du khách nên hỏi trước về vé vào bãi, tắm tráng, gửi đồ, chỗ gửi xe và các khoản phụ thu. Với những người muốn có trải nghiệm thoải mái hơn, việc đặt phòng hoặc liên hệ cơ sở lưu trú trước chuyến đi là điều cần thiết.