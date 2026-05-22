Món đồ chất đống bỏ đi ở Việt Nam thành thời thượng: Khách Mỹ hoàn toàn bị mê hoặc, chấm điểm 10/10

Một chiếc gáo dừa khô từng bị coi là rác thải nông nghiệp, bỏ đầy các bờ kênh ở miền Tây, giờ đây lại chễm chệ trên các kệ hàng Amazon Mỹ như một biểu tượng của lối sống xanh thời thượng. Không chỉ là một món đồ gia dụng, sản phẩm "Made in Vietnam" này đang tạo nên một cơn sốt thực sự đối với người tiêu dùng quốc tế.

Bát gáo dừa Việt Nam "dạy" thiếu niên Mỹ rửa bát

Trên sàn thương mại điện tử Amazon, các gian hàng bán bát gáo dừa Việt Nam luôn ngập tràn những đánh giá 4.5 sao cùng những lời khen có cánh. Sức hút của món đồ mộc mạc này lớn đến mức nó có thể thay đổi thói quen của một đứa trẻ bản địa.

Tài khoản Tracie hào hứng để lại bình luận:"Con trai tôi 15 tuổi và rất thích những chiếc bát này. Tôi đã đặt bộ 2 cái để nếu có ai khác muốn dùng cái còn lại thì nó sẽ không dùng chiếc của mình. Nó đã dùng chiếc bát này cho mọi thứ nó ăn trong gần hai tuần qua. Nó chưa bao giờ tự giác rửa bát, nhưng giờ nó rửa chiếc bát này mỗi lần dùng xong vì đọc được hướng dẫn rằng chiếc bát không thể ngâm trong nước. Cảm ơn vì đã dạy con trai tôi cách rửa bát đúng cách sau khi ăn!"

Không chỉ các bậc phụ huynh, giới trẻ phương Tây cũng mê mẩn món đồ thuần tự nhiên này vì yếu tố thẩm mỹ và lối sống bền vững. Khách hàng Taisha Monyrro chia sẻ:"Tôi hoàn toàn mê mẩn bộ sản phẩm này! Tôi dùng những chiếc bát và thìa này để đựng sinh tố açaí và chúng xứng đáng điểm 10/10 — ai nhìn thấy cũng đều khen ngợi! Chất lượng tuyệt vời: bát được đánh bóng đẹp mắt, chắc chắn và thân thiện với môi trường, còn thìa gỗ thì cho cảm giác mịn màng và tự nhiên. Chúng giúp việc thưởng thức sinh tố của tôi trở nên phong cách hơn rất nhiều."

Một khách hàng khác của Amazon cũng không tiếc lời khen ngợi cho nét mộc mạc của sản phẩm:"Những chiếc bát dừa này cực kỳ đáng yêu! Chúng hoàn hảo để đựng acai bowl, parfait, mang đến vẻ đẹp tự nhiên và đầy thẩm mỹ cho mọi bữa ăn. Dù chất liệu tự nhiên khá dễ bị nứt một chút, tôi vẫn cực kỳ yêu thích vì sự duyên dáng của chúng. Chúng đã trở thành món đồ quen thuộc trong căn bếp của tôi. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho bất kỳ ai muốn tạo điểm nhấn độc đáo và thân thiện với môi trường cho bữa ăn của mình".

Hành trình "đổi đời" của một phế phẩm nông nghiệp

Để hiểu được sức bật của những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa, cần nhìn vào bức tranh kinh tế tổng thể của ngành hàng này. Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan, mặt hàng dừa của Việt Nam trong năm 2025 đạt giá trị xuất khẩu gần 534 triệu USD, tăng gần 37% so với năm 2024.

Trong cơ cấu kim ngạch khổng lồ đó, phân khúc mỹ nghệ gia dụng từ gáo dừa và gỗ dừa đang nổi lên như một điểm sáng về kinh tế tuần hoàn, trực tiếp nâng cao chuỗi giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người nông dân miền Tây.

Nghịch lý nằm ở chỗ, trước khi dòng chảy thương mại điện tử xuyên biên giới khai phá thị trường này, gáo dừa thô sau khi nạo lấy cùi dừa chỉ có giá khoảng vài nghìn đồng mỗi chiếc. Chúng thường được gom lại để làm than sinh học thô hoặc bị vứt bỏ ngổn ngang tại các cơ sở chế biến.

Tuy nhiên, tư duy thương mại quốc tế đã thay đổi hoàn toàn số phận của chiếc gáo dừa.

Tại thị trường nội địa: Giá bán sỉ các loại bát gáo dừa mài bóng dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/chiếc tại xưởng.

Tại thị trường Mỹ (qua Amazon): Một combo cơ bản gồm 1 bát gáo dừa và 1 thìa gỗ dừa hiện được định giá khoảng 15 USD (khoảng 400.000 VND).

Cuộc "lột xác" thủ công đáp ứng tiêu chuẩn Mỹ

Để một chiếc gáo dừa thô mộc đủ điều kiện nằm trong danh mục đồ dùng nhà bếp (Home & Kitchen) tại Mỹ, sản phẩm phải vượt qua những tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm vô cùng nghiêm ngặt của FDA. Khách hàng phương Tây đặc biệt dị ứng với các sản phẩm sử dụng hóa chất bảo quản hay sơn bóng công nghiệp.

Do đó, các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, điển hình như Xưởng sản xuất mỹ nghệ Yescoco Bến Tre, đã phải áp dụng một quy trình chế tác 100% tự nhiên. Gáo dừa sau khi thu mua được cắt định hình, chà nhám kỹ lưỡng qua ít nhất 4 lớp nước mặt từ thô đến mịn để loại bỏ hoàn toàn phần xơ dừa xù xì bên ngoài.

Điểm mấu chốt tạo nên sự an toàn cho sản phẩm là bước hoàn thiện cuối cùng: thay vì dùng véc-ni hay sơn PU, những người thợ thủ công sử dụng chính dầu dừa tinh khiết để lau bóng mặt bát. Lớp dầu dừa này không chỉ giúp bát có độ bóng mộc mạc, chống thấm nước tự nhiên mà còn bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc với thực phẩm.

Bên cạnh đó, các nhà bán hàng Việt Nam đã biến nhược điểm "không đồng đều" của hàng tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Trên Amazon, mỗi chiếc bát gáo dừa được tiếp thị như một "tác phẩm nghệ thuật độc bản của tự nhiên".

Chính sự không hoàn hảo, những đường cong sinh trưởng tự nhiên và những vết loang mộc mạc của gáo dừa lại là thứ khiến người tiêu dùng Mỹ thích thú, sẵn sàng chi tiền để sở hữu.

Sự thành công của bát gáo dừa Việt Nam trên Amazon không đơn thuần đến từ công năng của một chiếc bát đựng đồ ăn thông thường. Các nhà bán hàng Việt Nam đã rất tinh tế khi gắn chặt nó với một làn sóng phong cách sống đang bùng nổ tại Âu - Mỹ: Trào lưu ăn kiêng, sống xanh và thực phẩm thuần chay (Vegan & Organic Lifestyle).

Trên các gian hàng quốc tế, sản phẩm này nghiễm nhiên xuất hiện với cái tên "Vegan Smoothie Bowl" (Bát sinh tố thuần chay). Đối tượng khách hàng mục tiêu là giới trẻ, những người tập gym, yoga và có ý thức cao về bảo vệ môi trường. Nó cũng trở thành ý tưởng quà tặng lý tưởng dành cho những người ăn chay vào các dịp sinh nhật, ngày lễ hay tiệc tân gia.

Đặc biệt, chiếc bát gáo dừa sở hữu một thứ vũ khí tối thượng trong kỷ nguyên số: Tính thẩm mỹ trên mạng xã hội (Instagrammable). Màu nâu trầm ấm của gáo dừa khi kết hợp với màu sắc rực rỡ của dâu tây, bơ, hạt chia tạo nên những bức ảnh ẩm thực vô cùng bắt mắt.

Giới trẻ phương Tây không chỉ mua một chiếc bát để ăn, họ mua một công cụ để khẳng định phong cách sống lành mạnh của mình trên các nền tảng xã hội.