Hội "meo meo" mang flash, tripod đi check-in hàng giờ đồng hồ, nhiều quán cà phê nổi tiếng Hà Nội lên tiếng

Việc đi cà phê kết hợp chụp ảnh check-in trong vài năm trở lại đây đã trở thành thói quen quen thuộc của đông đảo giới trẻ, đặc biệt là các bạn nữ. Hình ảnh những cô gái trang điểm chỉn chu, ăn mặc nổi bật, dành hàng giờ trong quán cà phê để chụp ảnh không còn quá xa lạ, nhất là tại những quán nổi tiếng sở hữu không gian đẹp, decor bắt mắt hay ánh sáng “ăn ảnh”. Với nhiều người, đi cà phê giờ đây không chỉ để uống nước hay gặp gỡ bạn bè, mà còn là dịp để lưu lại những bức hình đẹp đăng mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu check-in chính đáng, không ít trường hợp vì quá mải mê chụp ảnh đã vô tình làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khách hàng khác trong quán. Nhiều người mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, sử dụng flash liên tục, thậm chí đem cả tripod, đèn rời, tấm hắt sáng… biến quán cà phê thành một studio thu nhỏ. Không chỉ vậy, có người còn tự ý di chuyển bàn ghế, đổi vị trí ngồi hay chiếm dụng một góc quán trong thời gian dài chỉ để có được “thành phẩm” ưng ý.

Hội "meo meo" chỉ những cô gái chiếm dụng không gian quán cà phê để đến thay đồ liên tục và chụp ảnh, ăn mặc hớ hênh, bày đồ makeup, phụ kiện... ra khắp nơi. Ảnh: N.H

Một trong những điều khiến nhiều khách hàng khó chịu nhất là việc bị chụp dính mặt trong ảnh hoặc video mà không hề được xin phép. Có những buổi, khách ngồi trong quán phải liên tục né máy ảnh, né góc chụp, thậm chí không thể thoải mái trò chuyện vì xung quanh luôn có người tạo dáng, quay chụp suốt hàng tiếng đồng hồ. Với những ai tìm đến quán cà phê để làm việc, đọc sách hay đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh, trải nghiệm ấy dễ khiến họ cảm thấy mất riêng tư và không còn thoải mái.

Mới đây, quán cà phê Greyhaus đã lên tiếng đưa ra quy định riêng liên quan đến việc chụp ảnh trong quán. Cụ thể, quán đăng tải hình ảnh với thông điệp “We are not studio”, kèm chia sẻ khá dài về định hướng hoạt động của mình.

Theo Greyhaus, quán hiểu việc mặc đẹp, đi cà phê và chụp vài tấm hình xinh xắn là nhu cầu rất tự nhiên của nhiều người. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Greyhaus không hướng tới mô hình café studio phục vụ check-in, mà mong muốn trở thành một điểm đến quen thuộc hằng ngày, nơi khách có thể tìm thấy cà phê ngon, đồ uống chỉn chu, không gian dễ chịu và sự thoải mái đủ để quay lại nhiều lần.

Vì vậy, quán đưa ra hàng loạt quy định như không trang điểm, không chụp ảnh thương mại, không sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp, flash, tripod, đèn rời hay các thiết bị hỗ trợ chụp ảnh khác. Greyhaus cũng đề nghị khách không tự ý di chuyển bàn ghế, đổi bàn, thay đồ hoặc tạo dáng quá lâu trong quán. Đặc biệt, quán nhấn mạnh việc không chụp ảnh có mặt khách hàng khác hay nhân viên khi chưa được đồng ý.

Greyhaus cho biết những quy định này đặc biệt cần thiết trong một không gian nhỏ, nơi sự riêng tư và trải nghiệm “đi uống cà phê” của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Quán cũng thẳng thắn chia sẻ rằng mình đang dần mất đi một lượng khách quen, không phải vì chất lượng đồ uống đi xuống mà bởi trải nghiệm của họ nhiều lần bị ảnh hưởng bởi flash, việc đổi bàn, tạo dáng hay chụp đi chụp lại liên tục.

Bài đăng của Greyhaus nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những người từng ghé quán. Nhiều ý kiến cho rằng việc chụp ảnh quá đà tại quán cà phê đang dần trở thành vấn đề phổ biến. Một tài khoản bình luận: “Ủng hộ quán ạ, mấy lần tới ngồi cũng vô cùng khó chịu khi khách khác xin mình nhường bàn để chụp ảnh”. Người khác lại cho rằng: “Hi vọng tất cả các quán cafe ở Việt Nam đều cùng chung tay áp dụng”.

Không chỉ Greyhaus, trước đó không lâu, Tamai - quán cà phê nổi tiếng trên phố Quán Sứ, Hà Nội cũng đăng tải thông báo tương tự. Trong bài viết, Tamai chia sẻ rằng quán luôn cố gắng chăm chút không gian, thay đổi cách bài trí hay tạo thêm các góc nghệ thuật nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, vì diện tích quán khá nhỏ nên điều Tamai muốn bảo vệ nhất vẫn là sự thoải mái và riêng tư của khách.

Do đó, quán xin phép từ chối các hoạt động chụp ảnh thương mại, sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp, thay trang phục tại quán hoặc tự ý di chuyển qua lại giữa các bàn để chụp hình. Tamai cho biết sự “khắt khe” này xuất phát từ mong muốn giữ đúng tinh thần của một không gian yên tĩnh, dễ chịu và tôn trọng trải nghiệm chung.

Thông báo của Tamai cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều khách quen. Không ít người cho rằng họ từng rất thích không khí chill, ấm cúng tại đây nhưng dần cảm thấy khó chịu khi quán ngày càng xuất hiện nhiều cảnh chụp ảnh ồn ào. Có người chia sẻ rằng họ từng muốn ghé Tamai nhưng nghe bạn bè kể “1m2 có tới 3-4 nàng thơ chụp ảnh” nên quyết định không đến. Một số khách quen khác thậm chí cho biết đã giảm tần suất ghé quán vì cảm thấy không gian không còn sự bình lặng như trước.

Tamai được ưa thích vì không gian yên tĩnh, ấm cúng. Ảnh: Tamai

Nhiều bình luận cũng nhấn mạnh rằng họ không bài xích chuyện chụp ảnh hay các “nàng thơ”, nhưng việc lựa chọn những quán nhỏ, đông khách để dựng đèn, tạo dáng hay chụp liên tục trong thời gian dài là điều khó tránh khỏi việc ảnh hưởng tới người khác. “Không gian đẹp thì hãy để nó đẹp theo cách yên tĩnh và được ngắm nhìn”, một cư dân mạng bày tỏ.

Có lẽ, việc chụp ảnh khi đi cà phê cũng cần có “văn hoá” riêng. Nhiều người cho rằng đã bỏ tiền vào quán thì có quyền chụp ảnh, nhưng những khách hàng khác cũng bỏ tiền để đổi lấy sự thoải mái, riêng tư và trải nghiệm thư giãn tương tự. Không ai đáng phải chịu sự bất tiện chỉ vì nhu cầu sống ảo của người khác.

Thực tế, việc lưu lại vài bức ảnh đẹp trong quán cà phê là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, thay vì biến không gian chung thành phim trường cá nhân, người chụp có thể lựa chọn cách check-in tinh tế và văn minh hơn: sử dụng điện thoại thay vì máy móc cồng kềnh, không dùng flash, không chiếm dụng quá lâu một góc quán hay làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Nếu muốn thực hiện những bộ ảnh cầu kỳ, có lẽ các studio hoặc quán cà phê ngoài trời với không gian rộng rãi sẽ phù hợp hơn.

Ngoài ra, trước khi chụp ảnh, khách hàng cũng nên chủ động hỏi ý kiến nhân viên để nắm rõ quy định của quán. Trong quá trình chụp, cần chú ý giữ âm lượng vừa phải, tránh tự ý di chuyển đồ đạc hoặc quay chụp dính người khác. Một bức ảnh đẹp sẽ trọn vẹn hơn nhiều nếu nó không được đánh đổi bằng sự khó chịu của những người xung quanh.