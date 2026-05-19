Sắp tới, khách Việt đi Thái Lan sẽ bị siết visa và tăng phí sân bay

Theo truyền thông Thái Lan, Nội các nước này đã phê duyệt việc bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa chính sách quay trở lại mức lưu trú khoảng 30 ngày như trước, trong đó có Việt Nam. Thông tin được Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul công bố ngày 19/5. Tuy nhiên, phía Thái Lan chưa công bố thời điểm chính thức áp dụng thay đổi này.

Trước đó, Thái Lan từng mở rộng thời hạn miễn visa lên 60 ngày cho công dân hơn 90 quốc gia nhằm kích cầu du lịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Dù vậy, giới chức nước này cho rằng chính sách đã phát sinh nhiều hệ lụy như tình trạng người nước ngoài lưu trú dài hạn sai mục đích, làm việc trái phép hoặc liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết việc rút ngắn thời gian miễn thị thực là một phần trong chiến dịch tăng cường kiểm soát an ninh và trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời khẳng định Thái Lan không nhắm tới bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Theo quy định mới dự kiến áp dụng, phần lớn du khách nước ngoài sẽ chỉ được lưu trú tối đa 30 ngày, trong khi công dân một số quốc gia có thể chỉ được ở 15 ngày.

Thái Lan bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa chính sách quay trở lại mức lưu trú khoảng 30 ngày như trước, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Bích Ngọc

Dù vậy, thay đổi này có thể sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới phần đông khách Việt, bởi thời gian du lịch trung bình của du khách Việt tại Thái Lan thường chỉ kéo dài vài ngày đến khoảng một tuần. Nhóm chịu tác động rõ hơn là những người có nhu cầu lưu trú dài hạn hoặc kết hợp du lịch với làm việc từ xa.

Không chỉ siết thời hạn miễn visa, Thái Lan gần đây còn điều chỉnh tăng phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay quốc tế. Theo thông báo của Công ty Cảng hàng không Thái Lan (AOT), từ ngày 20/6/2026, mức phí này sẽ tăng 53%, từ 730 baht (khoảng gần 600.000 đồng) lên 1.120 baht/chiều (khoảng 921.000 đồng) sau khi được Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan phê duyệt. Quy định này sẽ được áp dụng đồng loạt từ ngày 20/6/2026 tại sáu sân bay quốc tế sầm uất nhất Thái Lan, bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai.

Động thái siết chính sách nhập cảnh và tăng phí sân bay được cho là sẽ tác động nhất định tới ngành du lịch Thái Lan, trong bối cảnh du lịch đóng góp hơn 10% GDP nước này. Chính phủ Thái Lan hiện đặt mục tiêu đón khoảng 33,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng nhẹ so với gần 33 triệu lượt khách của năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan cho thấy lượng khách quốc tế trong quý I năm nay đã giảm khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách Việt cần lưu ý những gì?

Chủ động tìm hiểu visa và thời hạn lưu trú:

Nếu có kế hoạch ở lại Thái Lan hơn 30 ngày trong thời gian tới, đặc biệt từ nửa cuối năm 2026, du khách Việt nên sớm tìm hiểu các loại thị thực phù hợp như visa du lịch nhiều lần hoặc thẻ DTV dành cho người làm việc từ xa. Việc chuẩn bị hồ sơ từ sớm sẽ giúp tránh tình trạng lịch trình bị gián đoạn hoặc phát sinh chi phí đổi vé, gia hạn lưu trú vào phút chót. Với những người có kế hoạch kết hợp du lịch và làm việc online dài ngày tại Thái Lan, việc theo dõi chính sách visa mới gần như là điều bắt buộc.

Không nên “canh sát ngày” như trước:

Trước đây, nhiều du khách Việt có tâm lý đặt vé khá sát ngày vì được miễn visa tới 60 ngày nên lịch trình tương đối linh hoạt. Tuy nhiên nếu thời hạn miễn thị thực quay về mức 30 ngày, việc tính toán số ngày lưu trú sẽ cần chặt chẽ hơn, đặc biệt với nhóm khách có lịch trình nhiều thành phố hoặc kết hợp đi các nước lân cận rồi quay lại Thái Lan. Chỉ cần lưu trú quá hạn vài ngày, du khách cũng có thể đối mặt với án phạt hoặc ảnh hưởng lịch sử nhập cảnh.

Thường xuyên cập nhật thông tin chính thức:

Trong bối cảnh chính sách vẫn đang trong quá trình triển khai, du khách nên chủ động theo dõi thông báo từ Bộ Ngoại giao Thái Lan hoặc liên hệ trực tiếp Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam để cập nhật quy định mới nhất. Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng giai đoạn chuyển tiếp chính sách thường dễ xuất hiện thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội, khiến không ít người hiểu nhầm về thời hạn cư trú hoặc điều kiện nhập cảnh.

Cân nhắc kỹ chi phí cho các chuyến đi dài ngày:

Ngoài việc siết thời hạn miễn visa, Thái Lan cũng chuẩn bị tăng mạnh phí dịch vụ hành khách quốc tế từ ngày 20/6/2026. Điều này khiến tổng chi phí cho một chuyến đi tự túc có thể tăng đáng kể so với trước, nhất là với nhóm khách thường xuyên bay ngắn ngày hoặc du lịch nhiều lần trong năm. Nhiều tín đồ du lịch hiện cũng bắt đầu có xu hướng “săn combo” sớm hoặc gom lịch trình nhiều điểm đến trong cùng một chuyến để tiết kiệm chi phí.

Lưu ý chính sách hoàn thuế phí sân bay nếu bỏ vé:

Trong bối cảnh giá vé quốc tế ngày càng đắt đỏ, du khách Việt cũng nên chú ý tới quyền lợi tài chính của mình khi bay đến Thái Lan bằng các hãng hàng không giá rẻ như AirAsia hay Nok Air. Nếu đã đặt vé nhưng không thể thực hiện chuyến bay vì lý do cá nhân, hành khách vẫn có thể yêu cầu hoàn lại phần thuế phí sân bay đã thanh toán, kể cả với vé khuyến mãi 0 đồng. Đây được xem là một trong những chính sách ít người biết nhưng có thể giúp tiết kiệm khoản tiền không nhỏ, đặc biệt với các nhóm khách săn vé giá rẻ từ sớm.

Nhóm khách “workation” có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn:

Những năm gần đây, Thái Lan trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người trẻ Việt theo xu hướng “workation” - vừa du lịch vừa làm việc từ xa trong thời gian dài. Việc rút ngắn thời gian miễn thị thực có thể khiến nhóm này phải thay đổi kế hoạch lưu trú hoặc phát sinh thêm thủ tục giấy tờ. Một số chuyên gia du lịch nhận định Thái Lan đang dần chuyển từ chiến lược “thu hút số lượng lớn” sang ưu tiên nhóm khách lưu trú hợp pháp và chi tiêu cao hơn.