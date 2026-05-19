Quán phở “độc đáo” nhất Hà Nội đập thẳng thịt sống vào bát, được NSƯT Chí Trung mê mẩn ăn suốt 3 đời

Dạo một vòng quanh phố xá Thủ đô, không khó để bắt gặp những hàng phở san sát. Thế nhưng, giữa vô vàn quán ăn, không phải ai cũng biết đến những thương hiệu phở gia truyền lâu đời mang đậm hương vị Hà Nội xưa. Một trong số đó là quán phở Tư Lùn ở số 23C Hai Bà Trưng - địa chỉ vừa được nghệ sĩ ưu tú Chí Trung nhắc lại trên trang cá nhân.

Nam nghệ sĩ chia sẻ, trước đây anh sống ở số 1 Tràng Tiền, chỉ cách quán vài trăm mét nên thường xuyên ghé ăn vì mê hương vị nơi đây. Thậm chí, anh cho biết mình đã ăn phở Tư Lùn từ thời ông nội đến đời cháu của ông chủ quán.

Trong lần quay lại gần đây, NSƯT Chí Trung gọi một bát phở nhỏ, ít bánh và nhận xét quán “vẫn giữ được phong cách ngày xưa”. Theo anh, thịt bò sống ở đây được đập trực tiếp vào bát rồi mới chan nước dùng, thực khách phải tự dìm thịt cho chín. “Ai không biết mà ăn ngay là gặp thịt còn sống nguyên”, nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ.

Anh cũng cho biết trước đây nước dùng của quán khá đậm vị, còn lần này đã vừa vặn hơn. Tuy nhiên, ai thích kiểu nước dùng trong thanh sẽ khó tìm thấy ở đây bởi xương được ninh liên tục suốt 24 tiếng, từ 5h sáng hôm trước đến 6h sáng hôm sau để cho ra phần nước dùng béo và đậm đặc trưng. Kết thúc bữa ăn, nam nghệ sĩ không ngớt lời khen và “húp sạch” bát phở vì quá ngon.

Được biết, phở Tư Lùn là một trong những quán phở lâu đời ở Hà Nội với lịch sử hơn 80 năm, truyền qua 4 thế hệ trong gia đình. Theo bà Nga - cháu ông Tư Lùn, công thức hiện tại đã được điều chỉnh để hương vị hài hòa hơn so với phiên bản nguyên gốc từ thời ông bà nội đứng bếp. Dẫu vậy, quán vẫn giữ được “linh hồn” của bát phở Hà Nội đã gắn bó với nhiều thế hệ thực khách suốt hàng chục năm qua. Ngoài cơ sở gốc trên đường Hai Bà Trưng, phở Tư Lùn còn có quán ở Ấu Triệu và Hàng Mã.

Ngay từ ngoài vỉa hè, thực khách đã có thể ngửi thấy mùi thơm của nước xương ninh lan tỏa trong không khí.

Bát phở ở đây gây ấn tượng bởi lượng hành tây khá nhiều cùng món nổi tiếng nhất là “tái đập”. Thịt bò được băm nhỏ, đập dập rồi cho thẳng vào bát trước khi chan nước dùng đang sôi nóng. Khác với nhiều hàng phở có nước dùng trong và thanh, nước phở Tư Lùn lại đục, béo và đậm vị hơn do xương luôn được ninh trên lửa lớn, sôi sùng sục thay vì đun liu riu. Nhờ đó, vị ngọt từ xương tiết ra rõ và đậm đà hơn.

Các chủ quán cho biết họ đặc biệt chú trọng khâu chọn thịt. Thịt tái được làm từ phần thăn, mông, sau khi thái sẽ được đập để mềm hơn nhưng vẫn giữ độ ngọt. Thịt chín cũng được luộc kỹ rồi thái thành những miếng dài cỡ một ngón tay, mềm nhưng vẫn dai, thớ thịt rõ chứ không bị vụn bở. Bánh phở ở đây cũng mỏng hơn so với nhiều quán phở nổi tiếng khác như phở Bát Đàn.

Bà Ngô Thị Phi Nga, chủ quán phở Tư Lùn ở phố Ấu Triệu.

Điểm đặc biệt của phở Tư Lùn nằm ở phong cách thưởng thức rất “Hà Nội xưa”. Trước đây, mỗi khi bên trong quán kín chỗ, khách sẽ được sắp xếp hai chiếc ghế nhựa nhỏ trên vỉa hè trước cửa: một chiếc để ngồi, chiếc còn lại dùng đặt bát phở. Tuy nhiên, khi việc sử dụng vỉa hè được siết chặt, thực khách nay phải xếp hàng chờ đến lượt để vào ngồi bên trong quán.

Ngoài phở bò truyền thống, quán còn có sốt vang và phở sốt vang tái cũng được nhiều thực khách ưa thích. Giá mỗi bát dao động khoảng 60.000 - 70.000 đồng, trứng chần thêm 10.000 đồng. Quán mở cửa từ 4h30 sáng đến 22h30 hằng ngày.

Nhờ cách chế biến riêng cùng hương vị đặc trưng, phở Tư Lùn nhiều năm nay luôn trong tình trạng đông khách. Quán cũng có ba năm liên tiếp xuất hiện trong danh sách của Michelin Guide, trở thành địa chỉ được nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm Hà Nội.