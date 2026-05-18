Đà Nẵng mở tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ

Ngày 18-5, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã phát đi thông báo mời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm hoạt động thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ, thuộc bán đảo Sơn Trà.

Theo đơn vị này, hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, nâng cao trải nghiệm cho du khách, đồng thời từng bước xây dựng các dịch vụ chất lượng cao gắn với cảnh quan thiên nhiên của bán đảo Sơn Trà.

Mô hình thưởng trà được định hướng phát triển theo hình thức trải nghiệm sinh thái, thư giãn, riêng tư, hướng đến phân khúc khách chất lượng cao.

Đỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Tra

Đối tượng đăng ký tham gia gồm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, ẩm thực. Thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30-5.

Ban quản lý khuyến khích các đơn vị xây dựng mô hình dịch vụ sáng tạo, thân thiện với môi trường, phù hợp cảnh quan tự nhiên và định hướng phát triển du lịch bền vững tại Sơn Trà.

Theo lãnh đạo Ban quản lý, ý tưởng tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ được hình thành sau chuyến tham quan của Bill Gates tại Đà Nẵng vào tháng 3-2024. Trong chuyến đi này, vị tỉ phú cùng bạn gái đã ghé thăm đỉnh Bàn Cờ và thưởng trà tại đây.

Dự kiến, tour sẽ được tổ chức theo hai khung giờ vào buổi sáng và buổi chiều, tương ứng thời điểm bình minh và hoàng hôn hằng ngày. Thời gian hoạt động có thể điều chỉnh tùy điều kiện thời tiết và thông báo của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Không gian thưởng trà sẽ được bố trí tại khu vực cao nhất của điểm đến, gần tượng ông Tiên đánh cờ, địa danh nổi tiếng tại Đỉnh Bàn Cờ.

Đỉnh Bàn Cờ nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10 km, ở độ cao gần 700 m so với mực nước biển và được ví như "nóc nhà" của thành phố. Sau chuyến ghé thăm của Bill Gates vào năm 2024, địa điểm này càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá.