Tin vui: Ngày mai, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

Nhân ngày Quốc tế Bảo tàng và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hà Nội sẽ mở cửa đón khách miễn phí trong ngày 19/5. Đây hứa hẹn là dịp để du khách trong nước và quốc tế tiếp cận rộng rãi hơn với các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Hiện Bảo tàng Hà Nội đang lưu giữ hơn 70.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có 6 nhóm bảo vật quốc gia. Không gian trưng bày được tổ chức thành 7 chủ đề lớn, phản ánh xuyên suốt tiến trình lịch sử - văn hóa của Thăng Long – Hà Nội từ tự nhiên, buổi đầu dựng nước, thời kỳ phong kiến, giai đoạn cận - hiện đại, đến các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Bên cạnh hệ thống trưng bày trong nhà, bảo tàng còn có các không gian sắp đặt ngoài trời, khu trải nghiệm, dịch vụ văn hóa - ẩm thực và khu vực tổ chức sự kiện, góp phần tạo nên một điểm đến văn hóa tổng hợp, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập và giải trí của công chúng.

Tháng 4 vừa qua, Bảo tàng Hà Nội đã được công nhận là điểm du lịch của Thủ đô. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà còn khẳng định đơn vị đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tài nguyên, hạ tầng, dịch vụ và môi trường phục vụ du khách.

Đáng chú ý, Bảo tàng Hà Nội từng được tờ Business Insider bình chọn là một trong những bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới. Bên cạnh tham quan, nhiều bạn trẻ còn đến đây để check-in sống ảo.

Một trong những điểm hấp dẫn của Bảo tàng Hà Nội với các bạn trẻ chính là hình kim tự tháp ngược, với việc giật cấp theo hướng rộng dần khi lên các tầng trên.

Hệ thống cầu thang đi xuống tầng hầm của bảo tàng cũng là địa điểm check-in được yêu thích. Khi đi vào bên trong, Bảo tàng Hà Nội cũng không thiếu những không gian đẹp và nhiều điều để du khách khám phá.

Hiện Bảo tàng Hà Nội mở cửa từ 9-17h các ngày trong tuần (nghỉ thứ Hai).