Lời khuyên với toàn bộ người dân về 1 loại hành lý xách tay khi đi máy bay

Mới đây, fanpage Facebook chính thức của Thông tin Chính phủ mới đây đăng tải video nhắc lại những quy định về chất lỏng trong hành lý xách tay trên các chuyến bay quốc tế. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi liên quan trực tiếp đến thói quen chuẩn bị hành lý của rất nhiều người, nhất là trong mùa du lịch, công tác, du học hoặc thăm thân ở nước ngoài.

Điểm đáng nói là nhóm đồ vật thuộc diện “chất lỏng” không chỉ có nước uống. Trên thực tế, nhiều sản phẩm hành khách thường mang theo như sữa tắm, dầu gội, nước hoa, kem dưỡng, kem chống nắng, gel, dung dịch xịt, bình xịt khử mùi… đều có thể bị kiểm tra tại cửa an ninh nếu để trong hành lý xách tay.

Mỗi hành khách chỉ được phép mang tối đa 1 lít chất lỏng

Theo Điều 49 Thông tư 14/2026/TT-BCA ngày 03/02/2026 của Bộ Công an, khi qua điểm kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly quốc tế, mỗi hành khách, thành viên tổ bay chỉ được mang không quá 1 lít chất lỏng theo người và hành lý xách tay. Dung tích của mỗi chai, lọ, bình chứa chất lỏng không quá 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Quy định này cần được hiểu đúng: hành khách không được mang một chai dung tích 1 lít trong hành lý xách tay. Thay vào đó, tổng lượng chất lỏng được mang là tối đa 1 lít, nhưng phải chia trong các chai, lọ, bình nhỏ, mỗi vật chứa không quá 100ml.

Vietnam Airlines cũng đang hướng dẫn tương tự đối với chuyến bay quốc tế: mỗi chai/lọ/bình chứa chất lỏng không quá 100ml và phải được đóng kín; mỗi hành khách mang tối đa không quá 1 lít chất lỏng, bình xịt, gel. Với bình xịt, hãng lưu ý van xả phải có nắp đậy hoặc được bảo vệ thích hợp để tránh bị kích hoạt.

Điều này có nghĩa, trước khi ra sân bay, hành khách nên rà soát kỹ các món đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch chăm sóc da, dung dịch vệ sinh, gel vuốt tóc, xịt khoáng… Nếu chai/lọ có dung tích lớn hơn 100ml, cách an toàn hơn là cho vào hành lý ký gửi, thay vì để trong túi xách tay.

Chai lớn hơn 100ml, dù còn ít bên trong, vẫn có thể bị từ chối

Một hiểu nhầm khá phổ biến là chai sữa tắm, dầu gội hoặc nước hoa loại 150ml, 200ml nếu chỉ còn một ít bên trong thì vẫn có thể mang qua cửa an ninh. Tuy nhiên, căn cứ kiểm tra thường nằm ở dung tích vật chứa, không phải lượng chất lỏng còn lại.

Trang GOV.UK của Chính phủ Anh cũng nêu rõ tại hầu hết sân bay, hành khách không được mang chất lỏng trong vật chứa lớn hơn 100ml qua cửa an ninh, kể cả khi vật chứa chỉ còn một phần dung dịch. Một số sân bay có thể áp dụng quy định khác nhờ hệ thống soi chiếu mới, nhưng hành khách được khuyến cáo kiểm tra trước với sân bay khởi hành.

Vì vậy, với hành khách bay quốc tế từ Việt Nam, nguyên tắc dễ nhớ nhất vẫn là: chai/lọ nào ghi dung tích trên 100ml thì không nên để trong hành lý xách tay, dù bên trong chỉ còn rất ít. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể khiến hành khách mất thời gian xử lý lại hành lý ngay tại sân bay.

Nếu mang vượt mức, hành khách nên xử lý thế nào?

Nếu phát hiện chất lỏng vượt mức trước khi qua cửa an ninh, hành khách nên chuyển món đồ đó sang hành lý ký gửi, trong trường hợp vật phẩm được phép vận chuyển trong hành lý ký gửi và quầy làm thủ tục vẫn còn tiếp nhận.

Ngược lại, nếu đã đến điểm kiểm tra an ninh, các chai/lọ không đáp ứng quy định có thể không được mang tiếp vào khu vực cách ly quốc tế hoặc lên máy bay. Khi đó, hành khách thường phải bỏ lại món đồ, hoặc quay lại quầy làm thủ tục để gửi ký gửi nếu còn đủ thời gian.

Video của Thông tin Chính phủ cũng nhấn mạnh thông điệp: “Hành khách phải tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ tại điểm kiểm tra an ninh.” Đây là lưu ý quan trọng, bởi việc kiểm tra thực tế tại sân bay sẽ do lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm kiểm tra an ninh hướng dẫn và xử lý.

Không phải mọi chất lỏng vượt 100ml đều bị loại. Theo Thông tư 14/2026/TT-BCA, quy định giới hạn nói trên không áp dụng với thuốc chữa bệnh, sữa và thức ăn cho trẻ em nếu đáp ứng điều kiện đi kèm. Cụ thể, thuốc chữa bệnh cần có đơn thuốc ghi rõ thông tin người kê đơn, người sử dụng thuốc phù hợp với họ tên trên thẻ lên tàu bay; sữa, thức ăn dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh phải có trẻ em, trẻ sơ sinh đi cùng.

Ngoài ra, chất lỏng mua tại cửa hàng trong khu cách ly quốc tế hoặc trên chuyến bay quốc tế được phép mang theo người và hành lý xách tay không giới hạn dung tích, với điều kiện phải đựng trong túi nhựa an ninh được dán kín.