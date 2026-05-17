Phát hiện biển mây cuồn cuộn trên đỉnh núi Hà Giang, khách ấn tượng vì cảnh đẹp như Thuỵ Sĩ mà giá vé chỉ vỏn vẹn 20 ngàn

Nhiều người vẫn nghĩ những thảo nguyên rộng lớn với đồi cỏ trải dài, rừng cây lá kim và không khí trong lành chỉ có thể tìm thấy ở Mông Cổ hay Thuỵ Sĩ. Thế nhưng, giữa núi rừng vùng cao phía Bắc Việt Nam lại tồn tại một nơi mang vẻ đẹp khiến không ít du khách ngỡ như đang lạc giữa trời Âu. Đó là thảo nguyên Suôi Thầu - điểm đến được nhiều tín đồ xê dịch ví như “Thuỵ Sĩ thu nhỏ” của Việt Nam.

Nằm ở huyện Xín Mần, thuộc tỉnh Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), Suôi Thầu nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, cách thị trấn Cốc Pài không xa. Sau hành trình vượt qua những cung đường đèo quanh co, mềm mại giữa núi rừng Tây Bắc, khung cảnh Suôi Thầu dần hiện ra với những triền cỏ xanh mướt trải dài tới tận chân trời, tạo cảm giác vừa hùng vĩ vừa yên bình.

Không giống vẻ gai góc thường thấy của cao nguyên đá Hà Giang, Suôi Thầu mang một nét đẹp dịu dàng, trong trẻo và có phần lãng mạn. Những đồi cỏ rộng lớn nối tiếp nhau, xen kẽ là rừng sa mộc xanh thẫm, các vạt hoa rực rỡ cùng những nương ngô, ruộng lúa tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Chính sự kết hợp giữa địa hình thoáng rộng, khí hậu mát lạnh quanh năm và những hàng cây lá kim cao vút khiến nhiều người liên tưởng đến phong cảnh châu Âu.

Điểm hấp dẫn của Suôi Thầu nằm ở việc mỗi mùa trong năm nơi đây lại khoác lên mình một gam màu khác biệt. Vào mùa xuân, cả vùng thảo nguyên như bừng sáng với sắc vàng của hoa cải nở rộ. Sang mùa hè, màu xanh mướt của lúa non và nương ngô phủ kín triền đồi, mang đến cảm giác dịu mát giữa tiết trời vùng cao.

Mùa thu được xem là thời điểm đẹp nhất khi những thửa ruộng bắt đầu chín vàng, hoa tam giác mạch và hoa mào gà đồng loạt khoe sắc, phủ lên thảo nguyên những mảng màu rực rỡ. Đến mùa đông, Suôi Thầu lại trở nên trầm lắng hơn với màn sương lạnh bao phủ các hàng sa mộc thẳng tắp.

Thảo nguyên Suôi Thầu có diện tích khá rộng và được chia thành nhiều khu nhỏ do người dân địa phương quản lý. Ngoài những vườn trồng tam giác mạch, hoa mào gà hay ruộng ngô, ruộng lúa, nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sơ với những bãi cỏ rộng lớn, ít công trình du lịch can thiệp. Những hàng thông lá kim mọc xen giữa các triền hoa và thảm cỏ xanh tạo nên khung cảnh được nhiều du khách nhận xét là “đẹp quên lối về”.

Đứng từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ không gian núi rừng Xín Mần. Xa xa là dòng sông hiền hòa uốn lượn giữa thung lũng cùng những dãy núi nối tiếp nhau như Pà Vầy Sủ, Cốc Rế, Tả Nhìu hay Thèn Phàng. Buổi sáng sớm là thời điểm lý tưởng để săn biển mây phủ kín núi đồi, còn lúc chiều tà, ánh nắng vàng đổ xuống thảo nguyên tạo nên khung cảnh hoàng hôn đầy thơ mộng.

Theo người dân địa phương, khoảng thời gian đẹp nhất để khám phá Suôi Thầu là từ tháng 10 đến tháng 12. Đây là lúc hoa tam giác mạch và hoa mào gà nở rực rỡ nhất, đồng thời những cánh đồng ngô cũng chuyển sang sắc vàng đặc trưng của mùa thu hoạch. Giá vé vào tham quan các khu vườn hiện dao động khoảng 20.000 đồng/người. Một số điểm đã hỗ trợ chuyển khoản, tuy nhiên du khách vẫn nên chuẩn bị sẵn tiền mặt để thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên, Suôi Thầu còn hấp dẫn bởi nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông sinh sống tại Xín Mần. Những ngôi nhà nhỏ nép mình bên sườn núi, trang phục truyền thống sặc sỡ hay các phiên chợ vùng cao tạo nên bức tranh đời sống bình dị nhưng giàu bản sắc. Với nhiều du khách, điều khiến họ nhớ nhất sau chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự chân chất, hiếu khách và những câu chuyện đời thường của người dân nơi đây.

Cách di chuyển tới Suôi Thầu

Từ Hà Nội, du khách thường di chuyển bằng xe khách giường nằm tới Hà Giang với giá vé khoảng 350.000 đồng/người. Sau đó tiếp tục hành trình từ trung tâm Hà Giang tới Xín Mần và Suôi Thầu. Phương tiện được nhiều người lựa chọn nhất là xe máy bởi có thể chủ động dừng nghỉ, ngắm cảnh trên đường đi. Giá thuê xe dao động khoảng 200.000 - 250.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, cung đường lên Suôi Thầu có nhiều đoạn đèo dốc và ít trạm xăng nên du khách cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi xuất phát, đổ đầy nhiên liệu và chuẩn bị thêm áo mưa, đồ bảo hộ cũng như thuốc y tế cơ bản. Với những người chưa quen di chuyển đường núi, việc đi cùng người thông thạo địa hình sẽ giúp chuyến đi an toàn và thuận lợi hơn.

Bí kíp săn ảnh đẹp ở Suôi Thầu

Để có những bức hình đẹp, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết và ưu tiên những ngày nắng ráo. Khoảng thời gian sau 15h thường được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh vì ánh sáng dịu, lên hình đẹp và không quá gắt. Ngoài ra, buổi sáng sớm cũng là thời điểm lý tưởng để săn biển mây và cảm nhận rõ nét không khí se lạnh đặc trưng của vùng cao.

Hiện khu vực quanh thảo nguyên chưa có nhiều dịch vụ lưu trú hay ăn uống, chủ yếu chỉ có một số lán nhỏ bán nước và cho thuê trang phục chụp ảnh. Vì vậy, phần lớn du khách thường kết hợp tham quan Suôi Thầu trong ngày rồi quay về trung tâm Xín Mần hoặc thành phố Hà Giang để nghỉ ngơi.

Thưởng thức đặc sản vùng cao

Hành trình khám phá Suôi Thầu cũng là dịp để trải nghiệm những món ăn mang đậm hương vị núi rừng phía Bắc. Một trong những món nổi tiếng nhất là gà nướng mắc khén với lớp da vàng giòn, thịt mềm ngọt và mùi thơm đặc trưng của loại gia vị vùng cao.

Bên cạnh đó, cháo ấu tẩu, món ăn đặc sản của người Mông cũng là trải nghiệm ẩm thực được nhiều du khách tò mò thử qua. Món cháo có vị đắng nhẹ đặc trưng nhưng càng ăn càng bùi và ấm người, đặc biệt phù hợp với tiết trời se lạnh của Hà Giang.

Ngoài ra, phở chua với vị thanh nhẹ độc đáo hay bánh tam giác mạch thơm bùi cũng là những món ăn gắn liền với văn hóa ẩm thực vùng cao mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm Suôi Thầu.