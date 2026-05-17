Sau loạt ồn ào chất lượng đồ ăn vặt, nữ chủ tịch U60 bất ngờ phát hành MV với chủ nhân hit 300 triệu view

Từng xây dựng thành công đế chế ẩm thực mạng với những món ăn vặt quốc dân, Bà Tuyết Diamond là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ, đặc biệt nổi lên trên TikTok nhờ các sản phẩm như chân gà rút xương, bánh tráng hay đồ ăn đóng gói sẵn. Thương hiệu này thu hút sự chú ý thông qua loạt video mang màu sắc đời thường, ghi lại quá trình chế biến, đóng gói sản phẩm và hoạt động kinh doanh của gia đình bà Tuyết. Nhờ đó, “Ăn cùng bà Tuyết” nhanh chóng xây dựng lượng người theo dõi lớn và ghi nhận doanh số đáng chú ý trên các sàn thương mại điện tử.

Trong bối cảnh những món ăn vặt Việt ngày càng được gắn với yếu tố văn hóa và giải trí, thương hiệu này mới đây tiếp tục gây chú ý khi ra mắt MV Bà Tuyết Hơi Non . Dự án do nhạc sĩ, producer Tuấn Cry - người đứng sau ca khúc viral Bắc Bling (2025) đảm nhận phần sáng tác và sản xuất.

Không dừng lại ở một sản phẩm giải trí, Bà Tuyết Hơi Non còn đánh dấu lần đầu bà Tuyết - người từng gắn với hình ảnh “bà chủ nông dân” trên mạng xã hội bước lên sân khấu âm nhạc. MV mang theo câu chuyện về hành trình không ngại thử sức, vượt qua giới hạn tuổi tác và giữ tinh thần học hỏi ngay cả khi đã có chỗ đứng riêng.

Bà Tuyết và nhạc sĩ Tuấn Cry.

Trong sản phẩm, bà Tuyết không chỉ xuất hiện với vai trò nhân vật truyền cảm hứng mà còn trực tiếp góp giọng chính. Sự kết hợp với producer Tuấn Cry tạo nên màu sắc vừa gần gũi vừa cho thấy xu hướng giao thoa giữa âm nhạc, nội dung số và hình ảnh thương hiệu cá nhân.

Điểm đáng chú ý nằm ở cụm từ “hơi non” được đưa thẳng vào tên bài hát. Từng là câu nói viral gắn liền với hình ảnh bà Tuyết trên mạng xã hội, “hơi non” nay được dùng như cách bà nhìn lại hành trình hơn 4 năm xây dựng thương hiệu: từ một người phụ nữ nông dân khởi nghiệp với hai bàn tay trắng đến cái tên quen thuộc trên các nền tảng thương mại điện tử. “Hơi non” không mang nghĩa non nớt hay thiếu kinh nghiệm, mà được diễn giải như một trạng thái luôn sẵn sàng bắt đầu lại, liên tục học hỏi và không tự bằng lòng với những gì đang có.

Chia sẻ về hành trình của mình, bà Tuyết cho biết sau một tai nạn gãy chân cách đây khoảng 10 năm, bà từng mất niềm tin vào bản thân. Tuy nhiên, sự kiên trì đã giúp bà bắt đầu lại từ đầu và xây dựng thương hiệu như hiện tại. MV cũng được xem như lời đáp lại những định kiến xoay quanh tuổi tác và hình ảnh người nông dân. Trong sản phẩm, bà Tuyết gửi gắm thông điệp rằng giới hạn đôi khi nằm ở suy nghĩ nhiều hơn là độ tuổi.

Dù từng ghi nhận doanh thu lên tới gần 230 tỷ đồng mỗi năm theo số liệu từ Metric, thương hiệu của nữ TikToker U60 cũng trải qua không ít sóng gió. Từ những hoài nghi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hồi đầu năm 2024 cho đến những xáo trộn trong việc giải thể và tái cơ cấu công ty quản lý, "Ăn cùng bà Tuyết" đã phải đối mặt với một giai đoạn khủng hoảng niềm tin dư luận. Động thái lấn sân giải trí và ra mắt MV ca nhạc ở thời điểm hiện tại được nhiều người xem là một bước đi chiến lược nhằm xoa dịu dư luận và làm mới hình ảnh sau chuỗi ngày ồn ào.

Sở hữu cộng đồng hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, bà Tuyết không chỉ xây dựng sức hút từ những sản phẩm đồ ăn vặt mà còn từ hình ảnh gần gũi và các hoạt động hướng về cộng đồng. Bên cạnh kinh doanh, bà cùng gia đình từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, trong đó có chiến dịch hỗ trợ người dân vùng bão lũ năm 2025. Đây cũng là lý do cái tên “Ăn cùng bà Tuyết” duy trì được lượng người theo dõi đông đảo, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ.