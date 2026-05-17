"Đặc sản" burger ở Mỹ sẽ trở thành món ăn xa xỉ

Tháng 4/2026, lần đầu tiên trong lịch sử, giá thịt bò xay bình quân tại Mỹ vượt ngưỡng 7 đô la/pound, trong khi bít-tết tăng qua mốc 13 đô la/pound, Bloomberg trích dẫn dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS).

Con số này không phải cú sốc đơn lẻ. Tính riêng trong tháng 4, giá thịt bò xay tăng 2,7% so với tháng 3 và cao hơn 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại thịt bò nói chung tăng 14,8% trong 12 tháng qua. Nếu nhìn xa hơn, giá thịt bò xay tại Mỹ đã tăng 51% kể từ tháng 2/2020, theo BLS. Điều đó có nghĩa là chiếc burger - món ăn mà người Mỹ bình dân có thể mua ở bất kỳ góc phố nào đang dần trở thành thứ người ta phải nghĩ lại trước khi bỏ vào giỏ hàng.

Nguyên nhân do đâu?

Không phải lạm phát thông thường. Không phải đầu cơ. Vấn đề nằm ở nguồn cung đang cạn kiệt từ gốc rễ.Đàn gia súc của Mỹ hiện ở mức nhỏ nhất trong nhiều thập kỷ, bị thu hẹp bởi hạn hán kéo dài và chi phí thức ăn chăn nuôi cao. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt bò vẫn duy trì ở mức mạnh.

Nhiều năm hạn hán và thua lỗ đã buộc người chăn nuôi phải thu nhỏ đàn. Để tái đàn, cần ít nhất 18 tháng - khoảng thời gian mà giá cả khó có thể hạ nhiệt. Nhập khẩu vốn là van điều tiết truyền thống cũng đang bị bịt lại. Thịt bò Brazil phải chịu thuế nhập khẩu lên đến 76%. Ký sinh trùng ruồi đục thịt xuất hiện ở Mexico khiến USDA phải dừng nhập khẩu gia súc sống qua biên giới, nhằm bảo vệ nguồn cung thực phẩm quốc gia.

Người bán khổ, người mua cũng khổ

Một chủ nhà hàng burger ở Mỹ chia sẻ thẳng thắn với NPR (Đài phát thanh công cộng quốc gia Mỹ): "Đôi khi nhìn thực đơn tôi tự hỏi 'Trời ơi, sao mình tính tiền nhiều vậy?' Nhưng không còn cách nào khác nếu muốn tồn tại. Ngay cả ở nhà tôi cũng vậy, tôi mê bít-tết lắm, nhưng không đời nào trả 19 đô cho một pound thịt thăn".

Người tiêu dùng bắt đầu phản ứng. Công ty nghiên cứu thị trường Circana ghi nhận lần đầu tiên chi tiêu cho thịt bò xay, vốn là danh mục tăng trưởng nhanh nhất nhiều năm qua đã chững lại. Trong khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 8/2025, người mua chỉ tăng tiêu thụ thịt bò xay thêm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức tăng 4% của cả năm 2024.

"Lần đầu tiên chúng tôi thấy người tiêu dùng chuyển sang sản phẩm khác thay vì thịt bò", nhà phân tích của Circana nhận xét.

Có điều gì đó sâu xa hơn con số đang diễn ra ở đây. Hamburger không đơn thuần là thực phẩm ở Mỹ, đó là biểu tượng của sự bình đẳng, của buổi nướng thịt ngày lễ, của bữa trưa nhanh 5 đô. Khi nó trở nên đắt đỏ, người ta không chỉ cảm thấy túi tiền bị bóp nghẹt, họ cảm thấy một phần văn hoá đang tuột khỏi tay mình.