Công chúa showbiz ăn 1 quả nho cắn 7 lần khiến 15 triệu người nổi đoá

Làm người nổi tiếng đôi khi thật khắc nghiệt khi chỉ một thói quen ăn uống đời thường cũng đủ khơi mào cho một cuộc chiến mạng xã hội quy mô lớn. Nhân vật chính trong câu chuyện dở khóc dở cười lần này chính là Winter của nhóm nhạc aespa, nữ idol sở hữu lượng fan đông đảo nhờ giọng hát ngọt ngào cùng visual chuẩn nàng thơ. Nữ thần tượng hiện có hơn 13 triệu người theo dõi trên Instagram, vì vậy mọi hoạt động dù là nhỏ nhất của cô đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn tán, kể cả những khoảnh khắc ăn uống đời thường.

Winter (aespa) là nữ idol sở hữu lượng fan đông đảo nhờ giọng hát ngọt ngào cùng visual chuẩn nàng thơ

Mới đây một bài đăng trên nền tảng X đã bất ngờ đào lại khoảnh khắc Winter mất khoảng 20 phút để hoàn thành một bữa ăn, nhưng đỉnh điểm của sự chú ý lại nằm ở việc cô nàng ăn một quả nho nhưng phải cắn tới 7 miếng. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 15 triệu lượt xem và tạo ra một luồng tranh luận bùng nổ xuyên quốc gia, đặc biệt tại Nhật Bản. Thậm chí trên Weibo, từ khóa liên quan đến việc Winter ăn một quả nho hơn 1 phút cũng chễm chệ leo lên top tìm kiếm nóng nhất.

Video khoảnh khắc Winter ăn một quả nho nhưng phải cắn tới 7 miếng

Cơn bão chỉ trích mạnh mẽ nhất đến từ xứ sở hoa anh đào khi nhiều cư dân mạng Nhật Bản bày tỏ sự khó chịu ra mặt. Họ cho rằng cách ăn của nữ idol quá cầu kỳ, đồng thời tiếng nhai tạo cảm giác vô cùng kém thiện cảm. Trong văn hóa ăn uống của Nhật Bản, việc dùng bữa gọn gàng tự nhiên và hạn chế tối đa phát ra tiếng động được xem là phép lịch sự cơ bản. Vì vậy những hành động như nhai chóp chép hay cố tình chia nhỏ thức ăn vụn vặt thường nhanh chóng bị đánh giá tiêu cực và thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ.

Từ khóa liên quan đến việc Winter ăn một quả nho hơn 1 phút cũng chễm chệ leo lên top tìm kiếm nóng nhất.

Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng quốc tế lại cho rằng Winter đang thể hiện sự “điệu đà” quá mức khi một quả nho nhưng phải chia thành nhiều miếng nhỏ để ăn. Một số bình luận cho rằng: “Đây mà gọi là cách ăn thanh lịch à? Tôi thấy hoàn toàn ngược lại”, “Tôi không thích kiểu một món có thể ăn một miếng nhưng lại cố chia nhỏ ra để nhai”, hay “Lần du lịch ở Hàn Quốc, tôi thường gặp những người nhai rất lớn tiếng trong quán ăn, không ngờ idol cũng vậy”.

Bài viết nhanh chóng tạo ra một luồng tranh luận bùng nổ xuyên quốc gia

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực nữ idol. Không ít người cho rằng quả nho trong video khá lớn nên việc cắn thành nhiều miếng là điều bình thường, đồng thời Winter cũng không hề cố tỏ ra đáng yêu hay kiểu cách khi ăn. Một số cư dân mạng bình luận: “Tôi thấy Winter ăn rất bình thường, đâu có cố điệu đà gì đâu”, “Quả nho to như vậy mà ăn một miếng chắc còn bị chê là ăn tham”, hay “Idol phải giữ dáng nên ăn chậm, ăn ít cũng dễ hiểu thôi”.

Đây không phải lần đầu các idol Kpop trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ vì thói quen ăn uống. Năm 2023, Jang Wonyoung (IVE) từng hứng chỉ trích khi xuất hiện trong video quảng cáo pizza cùng các thành viên. Trong đoạn clip, nữ idol sinh năm 2004 gây chú ý với biểu cảm được cho là quá “công nghiệp”, từ hành động chu môi kéo sợi phô mai cho đến nháy mắt khi nhìn vào camera.

Nhiều ý kiến cho rằng cô quá tập trung vào việc giữ hình tượng búp bê xinh đẹp mà quên mất mục đích chính của quảng cáo là làm nổi bật món ăn. Dẫu vậy, fan của Jang Wonyoung lại bênh vực thần tượng, cho rằng việc biểu cảm cường điệu là điều bình thường khi quay TVC quảng cáo. Từ khóa “Jang Wonyoung ăn pizza” thậm chí từng đứng đầu hot search Weibo bảng giải trí, thu hút hơn 130 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn bài đăng thảo luận.

Từ khóa “Jang Wonyoung ăn pizza” từng đứng đầu hot search, thu hút hơn 130 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn bài đăng thảo luận.

Trước đó, nữ idol cũng từng gây tranh cãi vì cách ăn dâu trên chương trình The Manager. Trong khi các thành viên IVE ăn uống thoải mái, Jang Wonyoung lại cầm quả dâu bằng hai tay, nhai chậm rãi và liên tục nhìn vào ống kính, khiến nhiều người cho rằng cô đang “diễn” để giữ hình tượng xinh đẹp. Sau đó, nữ idol giải thích rằng quả dâu quá to nên cô buộc phải cầm bằng hai tay khi ăn.

Jang Wonyoung gây tranh cãi khi cầm quả dâu bằng hai tay, nhai chậm rãi và liên tục nhìn vào ống kính

Hiện tại, câu chuyện về cách ăn uống của các nữ idol Kpop vẫn đang được cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.