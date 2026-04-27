Diễn xong concert vẫn không thèm về, “công chúa băng giá” Jessica kéo dàn mỹ nhân vung tiền càn quét Phú Quốc

Làn sóng sao Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, làm điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng đang ngày càng trở nên quen thuộc. Không chỉ dành nhiều lời khen cho ẩm thực và cảnh quan trong nước, nhiều nghệ sĩ xứ kim chi còn chủ động tìm lại món Việt ngay cả khi đặt chân tới các quốc gia khác.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Jessica Jung đã chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch tại Phú Quốc. Đồng hành cùng cô là hội bạn thân gồm fashionista Irene Kim, nữ diễn viên Thái Lan Thanaerng Kanyawee và người mẫu Cici Wang. Nhóm bạn đã lựa chọn một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất đảo ngọc để tổ chức sinh nhật cho Jessica.

Trong loạt ảnh đăng tải, giọng ca sinh năm 1989 gây chú ý với vẻ ngoài gợi cảm khi diện váy hai dây, búi tóc cao, khoe lưng trần và làn da mịn màng trong khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Cô chia sẻ: “Sinh nhật lấp lánh bên những ‘thiên thần’ của mình. Cảm ơn vì luôn nâng mình lên cao hơn (thậm chí là theo nghĩa đen luôn)”, kèm theo những khoảnh khắc “sống ảo” lung linh trên bãi cát. Ở một số bức hình chụp chung, cả bốn cùng lựa chọn dresscode váy trắng, nổi bật giữa nền biển xanh và ánh chiều tà đặc trưng của Phú Quốc.

Không chỉ tận hưởng cảnh đẹp và check-in khắp đảo ngọc, bốn mỹ nhân còn “lên đồ” nổi bật, rủ nhau quay video, reel ngay tại resort, cho thấy năng lượng sôi động và độ “quẩy” hết mình trong những ngày ở Việt Nam.

Trên trang cá nhân với hơn 4,8 triệu người theo dõi, nữ diễn viên Thanaerng Kanyawee cũng đăng tải loạt ảnh khoe vóc dáng nổi bật cùng chiều cao 1,75 m bên hàng dừa nhiệt đới. Trong khi đó, Irene Kim chọn trang phục áo tắm, ghi lại những khoảnh khắc thư giãn bên hồ bơi resort. Các video do cô chia sẻ cho thấy làn nước biển trong xanh dưới nắng cùng khung cảnh hoàng hôn đỏ rực, thậm chí cả những phút giây ngắm pháo hoa lãng mạn cùng nhóm bạn. Việc người đẹp liên tục check-in nhiều địa điểm đẹp tại đảo ngọc khiến người hâm mộ Việt không khỏi thích thú.

Những năm gần đây, hoạt động ngắm pháo hoa ở Phú Quốc được đông đảo du khách ưa thích. Tại Phú Quốc, du khách có nhiều lựa chọn lý tưởng để chiêm ngưỡng pháo hoa. Nổi bật là Sunset Town với lợi thế tầm nhìn thoáng, hướng thẳng ra biển, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng. Trong khi đó, Sun Bavaria GastroPub phù hợp cho trải nghiệm kết hợp ẩm thực và thưởng thức trọn vẹn hai show “Symphony of the Sea” và “Kiss of the Sea”. Ngay trung tâm khu vực, Cầu Hôn cùng sân khấu biển quy mô lớn “Kiss of the Sea” cũng là những điểm ngắm pháo hoa nổi bật, thu hút đông đảo du khách tại Nam đảo.

Thực tế, đây không phải lần đầu Phú Quốc trở thành điểm đến của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Năm 2024, hai thành viên TXT là Soobin và Beomgyu cũng từng có chuyến nghỉ dưỡng tại đây dịp Tết Nguyên đán, chia sẻ hình ảnh tận hưởng biển đêm và tham quan nhiều điểm vui chơi trên đảo.

Đến năm 2025, Seulgi (nhóm Red Velvet) lựa chọn Phú Quốc làm bối cảnh chụp hình cho tạp chí Marie Claire Hàn Quốc. Nữ idol xuất hiện với phong cách trẻ trung, phóng khoáng trên nền cát trắng, biển xanh tại bãi Trường (Dương Tơ) - khu vực quy tụ nhiều resort cao cấp. Sau chuyến đi, Seulgi còn đăng vlog du lịch với tiêu đề gây chú ý: “Hối hận quá… Vì giờ mới biết đến… Bơi, tắm và ăn Phú Quốc VLOG”, thể hiện sự yêu thích đặc biệt dành cho điểm đến này.

Trong hành trình trải nghiệm, nữ ca sĩ không bỏ lỡ hoạt động lặn biển ngắm san hô - một trong những trải nghiệm đặc trưng tại Phú Quốc. Cô chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp trong xanh, yên bình của biển trời nơi đây và bày tỏ sự hài lòng khi được thưởng thức ẩm thực Việt Nam ngay trong ngày cuối cùng của chuyến đi.

Theo thống kê, năm ngoái Việt Nam đón khoảng 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, đứng thứ hai trong số các thị trường quốc tế. Riêng Phú Quốc ghi nhận sức hút ngày càng rõ nét, khi các đường bay thẳng kết nối từ Incheon liên tục được mở rộng với tỷ lệ lấp đầy cao, cho thấy nhu cầu lớn từ du khách xứ kim chi.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, hệ thống lưu trú cao cấp và hệ sinh thái giải trí đa dạng, từ công trình biểu tượng, khu vui chơi đến sân golf và tổ hợp biểu diễn đang góp phần giúp Phú Quốc trở thành điểm đến “trọn gói”. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp đảo ngọc tiếp tục ghi điểm với du khách Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ, vốn đề cao sự tiện nghi và trải nghiệm toàn diện.