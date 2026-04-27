Tin vui mới nhất liên quan đến khu vực phố cổ Hà Nội

Cụ thể, UBND phường Hoàn Kiếm đã ban hành Thông báo số 317/TB-UBND ngày 21/4/2026 về việc điều chỉnh thời gian hoạt động các không gian đi bộ (KGĐB) trên địa bàn phường trong thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026. Theo thông báo, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ được điều chỉnh mở cửa từ 7h00 ngày 30/4/2026 (thứ Năm) đến 24h00 ngày 3/5/2026 (Chủ nhật) - tức hoạt động liên tục suốt 4 ngày không nghỉ. Đây là tin vui lớn cho hàng triệu người dân Hà Nội và du khách muốn có nơi vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ dài ngày này.



Riêng không gian đi bộ khu phố cổ sẽ hoạt động bình thường theo quy định vào các tối thứ Sáu (1/5), thứ Bảy (2/5) và Chủ nhật (3/5/2026). Đây là lịch hoạt động quen thuộc, đảm bảo không gian phố cổ vẫn nhộn nhịp, sôi động trong những buổi tối trong dịp nghỉ lễ.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách, UBND phường Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban và đơn vị thuộc phường, cùng Công ty Cổ phần Đồng Xuân phối hợp triển khai, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thông báo cũng được gửi tới UBND TP Hà Nội, Công an thành phố và các sở, ngành liên quan để phối hợp thực hiện.