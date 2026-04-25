1 ngày nghỉ lễ đi theo lịch trình “đậm chất Hà Nội” của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân

Trong không khí nghỉ lễ, Hà Nội mang đến một “menu trải nghiệm” đủ đầy từ văn hóa, ẩm thực đến nhịp sống phố phường, nơi chỉ cần dạo một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, ghé thăm Đền Ngọc Sơn, thưởng thức một cây kem bên hồ hay một bát phở nóng giữa phố cổ cũng đủ cảm nhận trọn vẹn tinh thần Thủ đô.

Thú vị hơn, du khách hoàn toàn có thể “đi theo lịch trình” của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân trong chuyến thăm vừa qua - một hành trình ngắn gọn nhưng đậm chất Hà Nội. Từ những bước chân dạo phố buổi tối, trải nghiệm ẩm thực đường phố đến việc hòa mình vào không khí đời thường, tất cả tạo nên một góc nhìn gần gũi, chân thực về thành phố nghìn năm văn hiến. Đây cũng chính là cách đơn giản nhất để khám phá Hà Nội: không cần cầu kỳ, chỉ cần đi và cảm nhận.

Dạo Hồ Hoàn Kiếm, ghé Đền Ngọc Sơn giữa lòng Thủ đô

Tối 23/4, sau một ngày làm việc dày đặc, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đã dành thời gian dạo bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô.

Trong trang phục giản dị, hai vị khách đặc biệt thong thả bước qua những tuyến phố cổ, hòa mình vào không khí nhộn nhịp nhưng rất đỗi bình yên của Hà Nội về đêm. Hành trình đưa Tổng thống và Phu nhân đi qua khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ghé thăm Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn và dừng chân ngắm cầu Thê Húc rực sáng như một dải lụa đỏ vắt qua mặt hồ.

Sự xuất hiện gần gũi, không nghi thức cầu kỳ của nguyên thủ Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Nhiều người nhận ra và vẫy chào, và đáp lại là những nụ cười thân thiện, những cái gật đầu đầy thiện cảm từ Tổng thống và Phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung có những phút giây thư giãn bên Hồ Hoàn Kiếm

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ những ấn tượng sâu sắc về Việt Nam, đặc biệt là khu vực Hồ Hoàn Kiếm nơi ông ví như không gian “lắng đọng hơi thở nghìn năm văn hiến”. Theo ông, nhịp sống sôi động với những dòng xe tấp nập, ánh đèn rực sáng trên các tuyến phố đã phản ánh rõ nét nguồn năng lượng và sức sống mạnh mẽ của đất nước. Người đứng đầu Nhà Xanh cũng chia sẻ sự ấn tượng khi trực tiếp chứng kiến một Việt Nam đang chuyển mình năng động, nổi lên như một trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực ASEAN, với tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 7% mỗi năm trong những năm gần đây.

Không gian Hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn từ lâu được xem là trung tâm tín ngưỡng, đồng thời là biểu tượng văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Hà Nội. Gắn liền với truyền thuyết vua Lê trả gươm báu, Hồ Hoàn Kiếm không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân Thủ đô. Nằm trên đảo Ngọc giữa lòng hồ, đền Ngọc Sơn là nơi tôn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo cùng nhiều bậc hiền tài, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Quần thể này, cùng với cầu Thê Húc và khu phố cổ xung quanh, tạo nên một không gian vừa cổ kính, linh thiêng, vừa sống động, hiện đại. Chính sự giao thoa hài hòa đó khiến khu vực Hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn trở thành điểm đến quen thuộc trong lịch trình của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế khi tới Việt Nam, bởi nơi đây hội tụ rõ nét “hồn cốt” của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thưởng thức kem Thủy Tạ - trải nghiệm rất “chill” giữa lòng Thủ đô

Một trong những khoảnh khắc đời thường gây ấn tượng là khi Phu nhân Kim Hye Kyung dừng chân tại Kem Thủy Tạ và tự tay mua kem cho cả đoàn. Giữa không gian mát mẻ bên hồ, hình ảnh Phu nhân vừa thưởng thức kem, vừa ngắm phố phường mang lại cảm giác gần gũi, giản dị nhưng đầy sức hút.

Phu nhân mua kem Thuỷ Tạ cho đoàn thưởng thức

Ra đời từ năm 1958, kem Thủy Tạ là thương hiệu lâu đời gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Với hương vị thanh mát, ngọt dịu và đậm chất truyền thống như kem bạc hà chanh, sữa chua dâu, sô cô la phủ hạt điều hay kem ốc quế, nơi đây không chỉ là ký ức tuổi thơ của người dân Thủ đô mà còn là điểm dừng chân khó bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.

Việc lựa chọn một thương hiệu mang đậm dấu ấn Hà Nội như Thủy Tạ cũng phần nào cho thấy sự quan tâm của Phu nhân tới những trải nghiệm văn hóa bản địa trong chuyến thăm. Nếu đi qua Hồ Hoàn Kiếm, đừng quên mua cho mình một cây kem Thuỷ Tạ mát lạnh để thưởng thức nhé.

Kem Thuỷ Tạ là món ăn không nên bỏ lỡ khi đi dạo quanh Hồ Gươm

Thưởng thức phở, cơm rang, cảm nhận tinh hoa ẩm thực Việt

Trước đó, Tổng thống và Phu nhân đã ghé Phở Lý Quốc Sư tại số 40 Đinh Liệt - một trong những địa chỉ phở nổi tiếng tại Hà Nội. Theo chia sẻ từ chủ quán, đoàn đã gọi 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang dưa bò. Để phù hợp với khẩu vị thực khách Hàn Quốc, quán chủ động điều chỉnh gia vị, hạn chế sử dụng rau mùi. Quan sát từ xa, chủ quán cho biết Tổng thống và Phu nhân thêm chanh, ớt vào bát phở rồi chậm rãi thưởng thức. Trong suốt bữa ăn, cả hai thường xuyên mỉm cười, gật đầu thể hiện sự hài lòng với hương vị món ăn.

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thưởng thức phở tại số 40 Đinh Liệt

Khoảnh khắc khiến chủ quán xúc động nhất là khi Tổng thống và Phu nhân nâng bát, dùng trọn phần nước dùng cuối cùng, một hành động nhỏ nhưng thể hiện sự trân trọng đối với món ăn và người chế biến. “Chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện và tình cảm mà Tổng thống và Phu nhân dành cho người Việt Nam”, chủ quán chia sẻ.

Chiều 23/4, Tổng thống nhấn mạnh những biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, từ các sự kiện văn hóa như việc nhóm nhạc BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội, cho tới việc phở Việt đã trở thành món ăn quen thuộc, được yêu thích rộng rãi tại cả hai quốc gia.

Quán phở trên phố Đinh Liệt trở nên “hot” hơn bao giờ hết sau sự kiện Tổng thống và Phu nhân ghé thăm

Việc Tổng thống Hàn Quốc cùng Phu nhân ghé thưởng thức phở phở rên phố Đinh Liệt nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam và Hàn Quốc. Hình ảnh một nguyên thủ quốc gia trong bộ vest chỉnh tề, hơi khom người, nâng bát phở và chậm rãi thưởng thức đến giọt nước dùng cuối cùng, không vội vã, không kiểu cách đã để lại ấn tượng đặc biệt. Đó không chỉ là khoảnh khắc ẩm thực, mà còn là hình ảnh gần gũi của một vị khách đang tận hưởng món ăn theo cách rất đỗi đời thường.

Không gian xung quanh vẫn giữ nguyên nét giản dị quen thuộc: bàn gỗ cũ, ghế thấp, bức tường trắng, chiếc tủ lạnh nhỏ và vài chai tương ớt đặt giữa bàn. Một quán ăn mà nếu đi ngang qua, nhiều người có thể dễ dàng lướt qua mà không chú ý. Thế nhưng chính khoảnh khắc ấy đã tạo nên bước ngoặt đáng kể.

Từ sau lần ghé thăm, quán phở không còn đơn thuần là một địa chỉ ẩm thực quen thuộc, mà trở thành “quán phở Tổng thống Hàn Quốc từng dùng bữa” - một dấu ấn mang tính biểu tượng. Giá trị không nằm ở việc món ăn thay đổi, mà ở câu chuyện được gắn vào trải nghiệm ấy.

Ở một góc nhìn khác, hiện tượng này cũng phản ánh xu hướng phổ biến của du khách Hàn Quốc, những người thường tìm kiếm “bằng chứng xã hội” trước mỗi chuyến đi. Họ có xu hướng lựa chọn những địa điểm từng xuất hiện trên các nền tảng như YouTube, blog hay mạng xã hội, như một cách để đảm bảo trải nghiệm đáng tin cậy.

Bởi vậy, không khó để dự đoán rằng trong thời gian tới, quán phở nhỏ trên phố Đinh Liệt sẽ đón thêm nhiều vị khách mới. Họ có thể tìm đến, ngồi lại ở chính chiếc bàn ấy, gọi một bát phở quen thuộc, không chỉ để thưởng thức hương vị, mà còn để trải nghiệm cảm giác mà một nguyên thủ quốc gia từng có giữa lòng Hà Nội.

Dạo phố cổ, đội nón lá, mua quà lưu niệm - trải nghiệm “chuẩn Hà Nội”

Sau khi thưởng thức phở và dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân và đoàn tùy tùng tiếp tục khám phá khu Phố cổ Hà Nội - nơi lưu giữ nhịp sống đặc trưng của Thủ đô.

Tại một cửa hàng lưu niệm, Tổng thống và Phu nhân đã dừng chân trải nghiệm, thích thú đội thử nón lá, biểu tượng văn hóa quen thuộc của Việt Nam. Phu nhân Kim Hye Kyung lựa chọn mua một số món quà nhỏ như khui bia và nam châm dán tủ lạnh, trong khi Tổng thống cũng tò mò thử một chiếc sáo chim - món đồ chơi dân gian phát ra âm thanh vui tai.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đội nón lá - một hình ảnh khiến nhiều người Việt không khỏi tự hào

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân ghé cửa hàng lưu niệm ở Hà Nội

Sau chuyến dạo phố, trên trang cá nhân, Tổng thống Lee Jae Myung đã đăng tải những cảm nhận chân thực về Hà Nội, nhấn mạnh vẻ đẹp đời thường và sự ấm áp của người dân. Ông viết: "Buổi tối ở Hà Nội thật sự rất đẹp. Dạo bước dọc hồ Hoàn Kiếm và những con hẻm của khu phố cổ, tôi đã có những cuộc gặp gỡ ấm áp với người dân Việt Nam. Khoảnh khắc ấy càng ý nghĩa hơn vì chúng ta được gặp nhau trong một khung cảnh đời thường chứ không phải trong một lịch trình chính thức".

Tổng thống và Phu nhân đi dạo quanh phố cổ, giao lưu với người dân Việt

Thực tế, dạo quanh phố cổ, ghé các cửa hàng lưu niệm và mang về những món quà nhỏ xinh từ Hà Nội từ lâu đã trở thành trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Trong dịp nghỉ lễ, đây cũng là một gợi ý thú vị để du khách tự mình cảm nhận nhịp sống, văn hóa và sự gần gũi rất riêng của Thủ đô.

Nhiều khách du lịch khi dạo quanh các cửa hàng lưu niệm quanh phố cổ đã mua cho mình những món quà dễ thương để lưu giữ kỷ niệm

Những điểm dừng chân giản dị giữa lòng Hà Nội của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân không chỉ mang đến hình ảnh gần gũi, thân thiện của một nguyên thủ quốc gia, mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp đời thường của Thủ đô tới bạn bè quốc tế. Từ những bước chân dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức một cây kem bên hồ hay một bát phở nóng nơi phố cổ, tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc kết nối tự nhiên, giàu cảm xúc - nơi ngoại giao không chỉ dừng lại ở những nghi lễ trang trọng, mà còn hiện diện trong từng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sự mến khách của người Việt.