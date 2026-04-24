Phản ứng của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân khi ăn 1 loại quả trên đường phố Việt Nam

Những ngày qua, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân Kim Hye Kyung và đoàn đại biểu cấp cao nhận được sự quan tâm lớn. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước diễn ra từ ngày 21 đến 24/4/2026.

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao trang trọng, một khoảnh khắc đời thường của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân tại Hà Nội cũng nhanh chóng gây chú ý. Cụ thể trên tài khoản TikTok chính thức của Tổng thống, một đoạn video được đăng tải ghi lại cảnh ông cùng Phu nhân và đoàn tùy tùng đi dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, dừng lại bên một quầy hàng để thưởng thức sầu riêng.

Điểm khiến nhiều người thích thú là Tổng thống Hàn Quốc không chỉ nếm thử cho biết. Ông dùng thìa lấy từng miếng nhỏ, chậm rãi thưởng thức rồi tiếp tục ăn thêm nhiều lần. Qua biểu cảm trong video, có thể thấy ông khá chăm chú khi cảm nhận hương vị đặc trưng của loại quả nổi tiếng “kén người ăn” này. Tổng thống nhận xét bằng tiếng Hàn: “Ngon đấy!”

Phu nhân Kim Hye Kyung cũng đứng bên cạnh và cùng thưởng thức sầu riêng. Không khí xung quanh vui vẻ, gần gũi. Đặc biệt, khi người bán hàng nói bằng tiếng Hàn rằng sầu riêng ngon, Tổng thống Lee Jae Myung đã bật cười vui vẻ. Khoảnh khắc ngắn nhưng tạo cảm giác thân thiện, khác với hình ảnh trang trọng thường thấy trong các hoạt động ngoại giao.

Loại quả “kén ăn” nhưng cũng là đặc sản được nhiều người mê

Sầu riêng vốn là loại quả nổi tiếng với mùi vị. Người thích có thể xem đây là món ăn hấp dẫn bậc nhất nhờ phần cơm vàng, mềm, béo, ngọt đậm. Nhưng với người không quen, mùi hương nồng của sầu riêng lại là một thử thách không nhỏ. Bởi vậy, phản ứng thoải mái, liên tục nếm thử của Tổng thống Hàn Quốc khiến đoạn video càng được quan tâm.

Ở Việt Nam, sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc, được nhiều người gọi là “vua của các loại trái cây”. Điểm đặc trưng nhất của sầu riêng nằm ở mùi thơm mạnh, vị béo ngậy và hậu ngọt đậm. Đây cũng chính là lý do loại quả này tạo ra hai luồng cảm xúc rất rõ rệt: người mê thì rất mê, còn người e ngại có thể không dám thử.

Sầu riêng thường được ăn trực tiếp khi chín, nhưng cũng xuất hiện trong nhiều món tráng miệng quen thuộc như chè sầu riêng, bánh pía, kem, sinh tố hay xôi sầu riêng. Những năm gần đây, sầu riêng Việt Nam còn là một trong những mặt hàng nông sản được chú ý. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng sầu riêng cả nước năm 2021 ước đạt hơn 674.000 tấn, cho thấy quy mô đáng kể của loại trái cây này trong ngành hàng cây ăn quả.

Chính vì vậy, việc một nguyên thủ quốc gia dừng lại giữa phố Hà Nội để thử sầu riêng không chỉ là chi tiết vui trong chuyến thăm, mà còn là một lát cắt thú vị về sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam. Một món quả dân dã, quen thuộc với nhiều người Việt, khi đặt trong bối cảnh ngoại giao đời thường lại trở thành chi tiết đáng nhớ.

Không chỉ sầu riêng, Tổng thống Hàn Quốc còn thưởng thức nhiều món Việt

Theo thông tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc, tối 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân đã ghé khu vực phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với người dân Việt Nam. Trong hành trình này, hai vợ chồng Tổng thống đã thử một số món ăn đường phố như thịt xiên nướng, nước mía, mua sầu riêng để chia sẻ cùng các trợ lý, sau đó vào một nhà hàng gần đó dùng phở và cơm rang.

Báo Dân trí cũng ghi nhận Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã dùng bữa tại một quán phở trên phố Đinh Liệt, Hà Nội. Theo chia sẻ của chủ quán, đoàn gọi phở chín và cơm rang dưa bò; hai vị khách cho thêm chanh, ớt vào bát phở, ăn chậm rãi và gật đầu khen ngon.

Nếu sầu riêng là khoảnh khắc gây chú ý trên mạng xã hội, thì phở, cơm rang, nước mía hay thịt xiên nướng lại cho thấy một hành trình trải nghiệm ẩm thực rất gần gũi của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân tại Hà Nội. Giữa những hoạt động ngoại giao cấp cao, hình ảnh hai vị khách đặc biệt dừng chân bên các món ăn quen thuộc của người Việt mang đến một sắc thái nhẹ nhàng hơn: giản dị, thân thiện và giàu cảm xúc đời thường.