Phát hiện hang động mới tại Quảng Trị: Sở hữu thác nước 350 mét cực hiếm, chuyên gia chưa dám tiến sâu vì quá lạnh

Mới đây, thông tin về một hang động mới mang tên hang Cha Nghéo được phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (nay thuộc tỉnh Quảng Trị) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của đại chúng và giới nghiên cứu địa chất.

Giải mã tọa độ hang Cha Nghéo và thác nước ngầm hiếm gặp

Theo các số liệu khảo sát ban đầu, hang động này nằm tại khu vực xã Kim Điền, mang cấu trúc dạng hố sụt (sinkhole) đâm theo phương thẳng đứng. Hang ghi nhận chiều dài tổng cộng 583m và phần trần hang cao tới 751m. Đây là kết quả khảo sát thực tế ròng rã hơn một tháng của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

Ảnh: Nhóm khảo sát hang động Anh

Điểm nhấn làm nên giá trị độc đáo của hang Cha Nghéo chính là sự xuất hiện của một thác nước tự nhiên ngay bên trong lòng hang. Dòng nước chảy từ trên cao trút thẳng xuống một con suối ngầm dưới đáy ở độ sâu thẳng đứng ước tính khoảng 350m. Theo các chuyên gia, dù một số hang động tại khu vực có dòng chảy ngầm, nhưng hiện tượng kiến tạo nên một thác nước có độ cao hàng trăm mét ngay trong lòng hang là một hiện tượng địa chất vô cùng hy hữu, tạo ra cảnh quan hùng vĩ và hiếm thấy.

Tuy nhiên, do công tác thăm dò mới chỉ ở những bước đầu tiên và vấp phải rào cản về nhiệt độ, các chuyên gia vẫn chưa thể tiến sâu vào toàn bộ bên trong. Điều này dẫn đến việc chưa đủ cơ sở để kết luận toàn diện về quy mô, cũng như các giá trị hệ sinh thái và địa chất của hang.

Ngoài ra, Hang Sơn Đoòng cũng là địa điểm vô cùng nổi tiếng, thu hút du khách gần xa thuộc Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.



Chưa thể thám hiểm toàn bộ vì nhiệt độ quá khắc nghiệt

Dù đã tiếp cận được hang Cha Nghéo, nhóm chuyên gia vẫn phải tạm dừng bước và chưa thể tiến sâu vào toàn bộ bên trong. Nguyên nhân chính là do rào cản về nhiệt độ..

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Châu Á - Tổng Giám đốc kiêm người sáng lập Oxalis Adventure (đơn vị đang độc quyền khai thác tour Sơn Đoòng) đã chia sẻ: "Trong ảnh là một hang động vừa được tìm thấy và khảo sát, có độ sâu 350m thẳng đứng và có dòng thác bên trong. Các chuyên gia chưa thám hiểm hết vì bên trong hang quá lạnh buốt vượt quá sức chịu đựng khi họ chưa có đồ bảo hộ phù hợp".

Ông Nguyễn Châu Á hiện là nhà sáng lập của Oxalis Adventure và Phong Nha Holiday hoạt động tại Quảng Bình.

Công bố 24 hang động mới và chờ đón thông tin chính thức

Dự kiến sắp tới, giới chức trách sẽ tiến hành thêm những đợt nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm giải mã cặn kẽ các đặc tính của hang động cùng thác nước độc đáo này, trước khi đưa ra thông báo chính thức rộng rãi đến công chúng vào thời gian tới.

Đáng chú ý, đợt khảo sát vừa qua không chỉ tìm ra hang Cha Nghéo. Đoàn thám hiểm đã phát hiện thêm 24 hang động hoàn toàn mới và bổ sung dữ liệu cho 3 hang đã biết. Loạt phát hiện này tiếp tục khẳng định quy mô vĩ đại của Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nơi đang sở hữu hơn 400 hang động lớn nhỏ.

Ảnh: Trần Tuấn Việt

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hiện là Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 400 hang động đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được đưa vào khai thác phục vụ du lịch. Mặc dù các khảo sát trước đây cũng cho thấy một vài hang động lân cận có xuất hiện dòng chảy ngầm, nhưng trường hợp thác nước thẳng đứng như Cha Nghéo thực sự mở ra kỳ vọng cực lớn về những phát hiện khoa học mang tính đột phá, cũng như tiềm năng thám hiểm đầy hứa hẹn trong tương lai.