10 "cái bẫy" du lịch dịp lễ 30/4 mà chị em nào cũng có thể mắc phải: Biết trước để không rước bực vào người

Có một câu nói mà những người đi du lịch lâu năm thường truyền tai nhau: "Đi du lịch dịp lễ, không sợ hết phòng, chỉ sợ mắc bẫy" . Bởi lẽ, khi cả nước cùng đổ ra đường, khi nhu cầu tăng vọt gấp 3-4 lần ngày thường, cũng là lúc những kẻ trục lợi hoạt động mạnh nhất. Họ biết du khách đang vội, đang hưng phấn, đang không có thời gian suy xét kỹ và đó chính là tâm lý hoàn hảo để "ra đòn".

Chị em công sở, đặc biệt là những người đi du lịch không thường xuyên, rất dễ trở thành "con mồi" của những chiêu trò này. Không phải vì mình dại, mà vì mình không biết. Dưới đây là 10 "cái bẫy" phổ biến nhất trong dịp cao điểm - hy vọng bài viết này sẽ là "tấm khiên" nho nhỏ cho chuyến đi 30/4 - 1/5 sắp tới của bạn.

1. Fanpage khách sạn, homestay giả mạo - "cú lừa" ngọt ngào nhất

Đây là chiêu lừa đảo phổ biến và tinh vi nhất hiện nay. Kẻ gian lập các fanpage Facebook y hệt tên khách sạn, resort, homestay nổi tiếng - thậm chí chạy quảng cáo để fanpage giả hiện lên trước fanpage thật khi bạn tìm kiếm. Họ dùng đúng hình ảnh, đúng mô tả, có khi còn fake cả tick xanh bằng cách đổi ảnh đại diện có dấu tick.

Khi bạn nhắn tin hỏi phòng, nhân viên "chuyên nghiệp" tư vấn rất tận tình, giá cả hợp lý. Sau khi chốt phòng, họ yêu cầu chuyển khoản 50-100% tiền đặt cọc. Bạn chuyển tiền xong, tin nhắn bị chặn, tài khoản biến mất. Đến ngày nghỉ lễ, bạn kéo vali đến khách sạn thật thì được thông báo: "Em không nhận được đơn đặt phòng nào của chị cả" .

Cách phòng tránh: Luôn đặt phòng qua các nền tảng uy tín. Nếu muốn liên hệ trực tiếp, hãy vào website chính thức của khách sạn để lấy số điện thoại/fanpage đúng. Kiểm tra fanpage: Fanpage thật thường có lịch sử hoạt động 3-5 năm, lượt like hàng chục nghìn, và đặc biệt là có địa chỉ rõ ràng trùng khớp với địa chỉ khách sạn. Trước khi chuyển khoản, yêu cầu gọi video call xem phòng thật và check tên tài khoản nhận tiền có trùng tên doanh nghiệp không.

2. Vé máy bay giá rẻ "không tưởng" trên mạng xã hội

"Vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc khứ hồi chỉ 1,2 triệu dịp 30/4" - nghe đã thấy có gì đó sai sai, nhưng vì quá hấp dẫn, rất nhiều chị em vẫn bấm vào đường link. Có 2 kịch bản thường xảy ra: một là bạn chuyển khoản xong thì đại lý "bốc hơi"; hai là bạn nhận được mã đặt chỗ nhưng khi ra sân bay mới biết đó là mã... đặt giữ chỗ chưa thanh toán, đã bị hủy từ lâu.

Chiêu tinh vi hơn: Kẻ lừa đảo dùng thẻ tín dụng đánh cắp để mua vé thật cho bạn, nên ban đầu bạn check mã đặt chỗ trên website hãng bay vẫn thấy hợp lệ. Nhưng vài ngày sau, chủ thẻ phát hiện và hủy giao dịch, vé của bạn bị hủy theo và thường rơi đúng vào thời điểm sát ngày bay, khiến bạn không kịp xoay xở.

Cách phòng tránh: Đặt vé qua website chính thức của các hãng (Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo) hoặc các đại lý lớn có văn phòng rõ ràng (Traveloka, Vexere, Abay). Tuyệt đối không đặt vé qua tin nhắn Facebook, Zalo của những tài khoản cá nhân lạ. Sau khi nhận mã đặt chỗ, vào thẳng website hãng bay nhập mã kiểm tra - nếu thấy trạng thái "Confirmed - Paid" thì mới yên tâm, còn nếu là "Hold" (giữ chỗ) tức là chưa được thanh toán thực sự.

3. Taxi "dù", taxi "tráo meter" ở sân bay và bến xe

Vừa hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc... bạn sẽ được chào đón bởi một đội ngũ "tài xế nhiệt tình" chặn ngay cửa ra, mời đi taxi với giá "rẻ hơn hãng chính thức". Nhiều xe còn dán decal giả mạo logo các hãng taxi uy tín.

Kết quả: quãng đường 15km từ sân bay về khách sạn bỗng đi thành 30km vì "đường tắt né kẹt xe", đồng hồ nhảy số nhanh bất thường, hoặc đến nơi báo giá cố định 600.000 - 800.000 đồng (trong khi giá thật chỉ 200.000 - 300.000 đồng). Có trường hợp tài xế còn dọa dẫm, không cho xuống xe cho đến khi trả đủ tiền.

Cách phòng tránh: Trước khi đi, cài sẵn Grab, Be, Xanh SM và kiểm tra giá ước tính ngay khi máy bay hạ cánh. Nếu đặt xe công nghệ, hãy ra đúng khu vực đón xe công nghệ được chỉ định (thường có bảng hiệu rõ ràng). Nếu đi taxi truyền thống, chỉ lên xe ở bến taxi chính thức trong sân bay (có biển hiệu, có nhân viên điều phối). Tuyệt đối không bắt taxi từ những người chào mời ngoài cổng. Trước khi lên xe, chụp ảnh biển số và gửi cho người thân qua Zalo - một hành động nhỏ nhưng bảo vệ bạn rất nhiều.

4. Quán ăn "chặt chém" với menu không có giá

Đây là chiêu cực kỳ phổ biến ở các điểm du lịch biển. Bạn bước vào một quán hải sản, nhân viên đon đả giới thiệu: "Hôm nay có cua biển tươi lắm, tôm hùm baby mới về, mực trứng đang mùa..." . Bạn chỉ trỏ vài món, không hỏi giá vì nghĩ "đã ăn thì ăn cho đã".

Đến lúc thanh toán mới té ngửa: Một con cua giá 1,8 triệu, một đĩa tôm hùm 3,5 triệu, một đĩa rau muống xào 250.000 đồng. Tổng bill cho 4 người có thể lên đến 8-10 triệu đồng gấp 3-4 lần giá thực tế. Khi phản ứng, nhân viên chỉ cười: "Đồ tươi giá cao là đúng rồi chị" .

Cách phòng tránh: Tuyệt đối không vào quán không có bảng giá niêm yết. Trước khi gọi món, yêu cầu xem menu có giá rõ ràng nếu nhân viên nói "tính theo giá thị trường hôm nay" thì hãy đứng dậy ra về. Với hải sản sống, hãy hỏi giá cụ thể theo kg, yêu cầu cân trước mặt bạn và báo tổng tiền trước khi chế biến. Tham khảo review Google Maps của quán trước khi vào - quán nào có nhiều review "bị chặt chém" thì tránh xa.

5. "Cò" khách sạn, "cò" tour ở điểm du lịch

Khi bạn vừa đến địa điểm du lịch... sẽ có những người xuất hiện "như từ trên trời rơi xuống", tự xưng là nhân viên khách sạn/công ty du lịch, mời chào các tour, phòng với giá "ưu đãi đặc biệt". Họ thường tiếp cận bạn ở bến xe, nhà ga, hoặc ngay trên đường.

Thực tế, đây là đội "cò" không có bất kỳ liên hệ chính thức nào với doanh nghiệp họ nói đến. Họ dẫn bạn đến những nhà nghỉ xập xệ thay vì khách sạn đẹp như quảng cáo, bán cho bạn những tour không đảm bảo an toàn với giá bị đội lên 2-3 lần. Tệ hơn, nhiều "cò" còn là mắt xích của các băng nhóm lừa đảo, đưa khách đến chỗ có thể bị cướp giật.

Cách phòng tránh: Nguyên tắc vàng: Không bao giờ đi theo người lạ tự tiếp cận mình ở điểm du lịch , dù họ có nói hay đến đâu. Mọi dịch vụ (phòng, tour, xe) hãy đặt trước qua app hoặc qua các công ty có địa chỉ rõ ràng. Nếu lỡ bị "cò" bám theo, hãy dứt khoát từ chối và đi về phía có đông người hoặc công an du lịch.

6. Đổi tiền tệ ở tiệm vàng/shop lạ khi đi nước ngoài

Chị em nào có kế hoạch đi du lịch Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc dịp 30/4 cần đặc biệt cảnh giác với chiêu đổi tiền. Ngay cả khi về nước, khi đi tiệm vàng nhỏ lẻ để đổi ngoại tệ ra VND cũng có rủi ro. Một số chiêu phổ biến:

Đầu tiên là "tráo tờ": nhân viên đếm tiền trước mặt bạn với đủ số, sau đó vừa trả tiền vừa khéo léo rút bớt vài tờ lớn rồi đưa lại. Thứ hai là niêm yết tỷ giá hấp dẫn nhưng tính phí "ẩn" khi thanh toán. Thứ ba là đưa tiền giả hoặc tiền đã ngừng lưu hành (đặc biệt phổ biến với đồng đô la Zimbabwe, đồng kíp Lào cũ).

Cách phòng tránh: Đổi tiền ở ngân hàng hoặc các quầy đổi tiền chính thức có giấy phép (thường ở sân bay hoặc khu trung tâm). Trước khi nhận tiền, đếm lại toàn bộ trước mặt nhân viên, không rời mắt khỏi xấp tiền. Với khoản tiền lớn, yêu cầu hóa đơn/biên lai. Nếu đi nước ngoài, dùng thẻ Visa/Mastercard để thanh toán trực tiếp thường an toàn và tỷ giá tốt hơn đổi tiền mặt.

7. Chiêu "ép mua" tại các xưởng sản xuất địa phương

Đây là chiêu phổ biến trong các tour du lịch Trung Quốc, Thái Lan, và cả một số tour nội địa. Hướng dẫn viên đưa bạn đến một "xưởng sản xuất ngọc trai/trầm hương/yến sào/dược liệu truyền thống", tổ chức một buổi giới thiệu rất hoành tráng với người phiên dịch tài ba, chuyên gia thuyết giảng chuyên nghiệp.

Sau đó, bạn được đưa vào phòng kín để "tham quan", thực chất là để các nhân viên bán hàng bao vây thuyết phục. Một khi bạn tỏ ý quan tâm, họ sẽ không để bạn ra dễ dàng. Áp lực tâm lý cộng với không khí hưng phấn khiến nhiều người chi từ vài triệu đến cả chục triệu đồng cho những sản phẩm mà sau này mới biết có giá trị thật rất thấp.

Cách phòng tránh: Khi chọn tour, hãy đọc kỹ chương trình và hỏi rõ có bao nhiêu điểm "mua sắm bắt buộc" - thường tour rẻ bất thường sẽ có nhiều điểm như vậy. Khi đã vào xưởng, giữ tâm lý "chỉ xem cho biết", từ chối dứt khoát ngay từ đầu nếu không có ý định mua. Tuyệt đối không chi trên 500.000 đồng cho bất kỳ sản phẩm nào tại các điểm này - những món đáng giá thực sự hãy để dành mua ở cửa hàng uy tín có thương hiệu.

8. Dịch vụ chụp ảnh "giá khởi điểm" nhưng tính phí đủ thứ

Ở các điểm du lịch nổi tiếng, bạn sẽ thấy biển quảng cáo: "Chụp ảnh chuyên nghiệp - chỉ 200.000 đồng" . Bạn vui vẻ đồng ý. Thợ ảnh chụp rất nhiệt tình, cho bạn xem ảnh - đẹp mê mẩn. Đến lúc thanh toán, họ tính: 200.000 đồng là giá chụp, nhưng mỗi ảnh in/gửi file là 50.000 đồng, tổng bạn chụp 30 tấm - nộp thêm 1,5 triệu đồng; kèm "phí chỉnh sửa" 300.000 đồng; "phí sử dụng đạo cụ" 200.000 đồng. Tổng bill 2,2 triệu thay vì 200.000 đồng như quảng cáo.

Khi bạn phản ứng, họ chỉ vào tờ giấy nhỏ xíu dán ở góc bảng giá có ghi các phụ phí - thứ bạn không hề để ý lúc đồng ý.

Cách phòng tránh: Trước khi đồng ý chụp, yêu cầu báo giá tổng cuối cùng bằng văn bản (tin nhắn Zalo cũng được) với số lượng ảnh cụ thể, bao gồm tất cả chi phí. Nếu thợ ảnh không muốn cam kết thì đi chỗ khác. Hoặc tốt nhất: Nhờ bạn bè chụp bằng điện thoại - giờ đây điện thoại flagship cho chất lượng ảnh không thua kém máy ảnh chuyên nghiệp là bao.

9. Lừa đảo "đặt cọc giữ chỗ" cho vé tham quan, show diễn

Dịp 30/4, các vé tham quan "hot" như Bà Nà Hills, VinWonders, show "À Ố Show" ở Hội An, show thực cảnh ở Đà Lạt... thường "cháy vé". Lợi dụng tâm lý này, các tài khoản lạ rao bán "vé còn dư giá rẻ" trên các group du lịch, yêu cầu chuyển cọc 50% để "giữ chỗ".

Khi bạn chuyển khoản xong, có thể nhận được một mã vé điện tử trông rất thật, nhưng đến ngày vào cổng mới biết mã đó là giả hoặc đã được sử dụng. Số tiền cọc đương nhiên không thể đòi lại.

Cách phòng tránh: Mua vé tham quan, show diễn qua các kênh chính thức: Website của khu du lịch, app Klook, Traveloka, hoặc mua trực tiếp tại quầy vé nếu còn chỗ. Nếu phải mua qua người lạ, hãy chuyển cọc số nhỏ (tối đa 10%) và yêu cầu họ quét mã QR vé thử trước mặt bạn. Kiểm tra tên người nhận tiền có trùng với tên đại lý họ tự xưng không.

10. "Bẫy tình cảm" - tiếp cận làm quen ở điểm du lịch

Đây là chiêu ít người nghĩ tới nhưng ngày càng phổ biến, đặc biệt nhắm vào phụ nữ đi du lịch một mình hoặc theo nhóm nhỏ. Một người đàn ông hoặc phụ nữ "ngẫu nhiên" bắt chuyện với bạn ở quán cà phê, ở bãi biển, ở khu chợ đêm tỏ ra am hiểu địa phương, dễ mến, có hoàn cảnh đáng thương (du học sinh kẹt ở đây, nhân viên văn phòng đi một mình, người mới chia tay tìm khuây khỏa...).

Sau vài giờ trò chuyện vui vẻ, họ mời bạn đi quán bar, đi câu lạc bộ, đi một địa điểm "bí mật chỉ dân địa phương biết". Ở đó, bạn có thể bị rủ rê uống đồ uống có chất kích thích, bị dẫn đến nơi vắng để cướp tài sản, hoặc bị bẫy vào các tình huống nhạy cảm rồi tống tiền bằng hình ảnh, video.

Cách phòng tránh: Giữ nguyên tắc "gặp người lạ ở nơi đông người và sáng sủa". Không bao giờ đi theo người mới quen đến địa điểm thứ hai trong cùng một ngày, đặc biệt là những nơi kín đáo hoặc xa trung tâm. Luôn chia sẻ vị trí real-time với người thân qua Zalo, Google Maps. Không để đồ uống rời khỏi tầm mắt. Nếu cảm thấy "có gì đó sai sai" - hãy tin vào trực giác của mình, lịch sự rút lui ngay, không cần phải lịch sự quá mức khi an toàn bản thân đang bị đe dọa.

Đọc xong bài viết này, có thể bạn sẽ thấy hơi "nặng nề", tưởng đi du lịch là để thư giãn, sao phải lo lắng nhiều thế? Nhưng thật ra, hiểu biết về các cạm bẫy không làm chuyến đi mất vui mà ngược lại, giúp bạn an tâm tận hưởng nhiều hơn.

Những người đi du lịch nhiều năm đều có chung một bài học: Cảnh giác không phải là sự đề phòng lạnh lùng, mà là cách chúng ta yêu thương và bảo vệ chính mình . Khi bạn biết điều gì có thể xảy ra, bạn không còn dễ bị bất ngờ. Khi bạn có phương án đối phó, bạn không còn hoảng loạn khi gặp tình huống. Và khi bạn tỉnh táo, kẻ gian sẽ tự động tránh bạn vì "con mồi" của họ luôn là những người có vẻ ngờ nghệch, mất cảnh giác.

Hãy đi du lịch với trái tim rộng mở nhưng cái đầu tỉnh táo. Hãy thưởng thức món ngon nhưng luôn hỏi giá trước. Hãy kết bạn với người địa phương nhưng giữ khoảng cách an toàn. Hãy tin vào cuộc sống nhưng cũng tin vào trực giác của mình.