Khách Tây đến Việt Nam đúng dịp lễ Giỗ tổ - 30/4 mới hiểu vì sao ai cũng phải dừng lại chụp ảnh

Hành trình khám phá Việt Nam với nhiều du khách nước ngoài, không chỉ là đi thăm danh lam thắng cảnh mà còn là chuỗi những trải nghiệm rất “lạ mà quen”. Những điều người Việt coi là bình thường, từ cách ăn uống, sinh hoạt đến nhịp sống thường ngày lại bất ngờ trở thành điểm thú vị, thậm chí gây ấn tượng mạnh với người lần đầu đặt chân tới.

Trà đá vỉa hè

Nhiều người vẫn nghĩ văn hóa trà phải gắn với những không gian tĩnh lặng, ấm chén cầu kỳ hay nghi thức pha chế chuẩn mực như ở Nhật Bản hay Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Văn hóa trà hiện hữu ngay ngoài vỉa hè, giữa dòng xe cộ và nhịp sống hối hả.

Chỉ cần bước ra một góc phố Hà Nội, từ buổi sáng se lạnh đến trưa hè oi ả, không khó để bắt gặp hình ảnh quen thuộc: vài chiếc ghế nhựa thấp cũ kĩ, chiếc bàn nhỏ đơn sơ và những cốc trà đá vàng nhạt đầy ắp đá lạnh. Không biển hiệu, không trang trí cầu kỳ, nhưng lúc nào cũng có người ngồi.

Trà đá vỉa hè là hoạt động mang đậm “chất liệu” Việt Nam. Ảnh: @dicaphekhong

Trà đá vỉa hè không đơn thuần là một thức uống. Đó là một phần của đời sống Việt. Ở đó không có ranh giới giữa “quán” và “đường phố”, người ngồi uống trà cũng là một phần của dòng chảy đô thị. Họ vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện, vừa quan sát cuộc sống trôi qua ngay trước mắt.

Chính không gian tưởng chừng bụi bặm, ồn ào ấy lại mang đến một cảm giác rất khác: tự nhiên, gần gũi và đầy sức sống, điều mà không phải quán cà phê sang trọng nào cũng có thể tạo ra. Và cũng chính vì thế, không ít du khách nước ngoài đã bất ngờ, rồi dần dần có người bị ghiền vị của thức uống giá chỉ vài nghìn đồng lúc nào không hay.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng gây chú ý khi thưởng thức trà đá tại Việt Nam. Ảnh: Zing

Cà phê bệt

Nếu Hà Nội có trà đá vỉa hè, thì Thành phố Hồ Chí Minh lại ghi dấu bằng một phiên bản khác của văn hóa đường phố: cà phê bệt bên hông Nhà thờ Đức Bà. Đây từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, nơi mà người ta không ngồi bàn ghế chỉnh tề mà đơn giản chỉ cần một tờ báo trải xuống đất là đủ để bắt đầu câu chuyện.

Một ly cà phê ở đây có giá chỉ khoảng 20.000 - 30.000 đồng, nhưng thứ khiến người ta ở lại không phải là đồ uống, mà là cảm giác thoải mái khi được ngồi sát mặt đất, giữa không gian mở, vừa nhâm nhi cà phê vừa trò chuyện, ngắm nhìn thành phố trôi qua. Chính sự giản dị và “không giống ai” ấy lại khiến cà phê bệt trở thành một trải nghiệm đáng nhớ với nhiều du khách.

Cà phê bệt bên hông Nhà thờ Đức Bà là trải nghiệm du khách nên thử khi đến Việt Nam. Ảnh: @baro.kl

Không phải ngẫu nhiên mà trong phim quảng bá du lịch 50 Flashes do Sở Du lịch TP.HCM thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cà phê bệt được lựa chọn xuất hiện bên cạnh những món ăn quen thuộc như cơm tấm, hủ tiếu hay bánh mì. Đó không chỉ là một cách uống cà phê, mà còn là một lát cắt rất đặc trưng của nhịp sống Sài Gòn.

Văn hoá xe máy

Nếu từng đặt chân đến Việt Nam, hẳn nhiều du khách sẽ có chung một ấn tượng: những dòng xe máy nối dài tưởng như không bao giờ dứt. Với người Việt, xe máy không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà gần như đã trở thành một biểu tượng đời sống, thứ gắn liền với mọi hoạt động thường ngày, từ sáng sớm đến tối muộn.

Trong suốt nhiều năm, xe máy là lựa chọn quen thuộc của đa số người dân vì nhỏ gọn, dễ xoay xở, giá cả hợp lý. Chiếc xe máy có thể “cân” mọi nhu cầu: đi làm, đi học, đi chợ, đi chơi, thậm chí chở theo đủ loại đồ đạc cồng kềnh.

Từ văn hoá xe máy, một “hệ sinh thái” rất Việt Nam cũng hình thành. Từ xe ôm truyền thống đến các dịch vụ công nghệ, xe máy trở thành công cụ mưu sinh của hàng triệu người. Không khó để bắt gặp những chiếc xe chở được người Việt khai thác “sức mạnh nội tại” hết công suất, chở đầy hàng hóa như một cửa hàng di động, hay những người thợ len lỏi khắp phố phường để sửa chữa, giao nhận.

Với người Việt, xe máy không chỉ để di chuyển mà còn là “biểu tượng đời sống”. Ảnh: @embe.2610

Hơn cả câu chuyện kinh tế, xe máy còn là một phần của văn hóa. Đó là hình ảnh những cặp đôi chở nhau đi dạo, những gia đình ba bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe, hay những chuyến đi xa đầy ngẫu hứng của các bạn trẻ. Chiếc xe máy không chỉ giúp người ta di chuyển, mà còn kết nối con người với nhau theo một cách rất riêng.

Quen với ô tô và phương tiện công cộng, không ít du khách nước ngoài khi đến Việt Nam tranh thủ thuê xe máy để thử “cảm giác lạ”. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lựa chọn các dịch vụ xe ôm công nghệ để di chuyển, bởi sự tiện lợi và linh hoạt khi len lỏi qua những con phố đông đúc.

Đi xích lô

Xích lô từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của phố phường Việt Nam, một phương tiện mang đậm dấu ấn Đông Nam Á, gợi nhắc về nhịp sống chậm rãi của những ngày xưa cũ. Dù ngày nay không còn phổ biến trong đời sống thường nhật, xích lô lại có một “cuộc đời mới” trong mắt du khách nước ngoài: trở thành trải nghiệm gần như không thể bỏ lỡ khi đến Việt Nam.

Tại những điểm du lịch như Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách thong thả ngồi trên xích lô, chậm rãi lăn bánh giữa phố đông. Chính cảm giác thong thả ấy đã khiến xích lô dù giản dị, lại trở thành một trong những trải nghiệm để đời nhất với nhiều du khách.

Xích lô trở thành nét đẹp níu chân du khách khi đến Việt Nam. Ảnh: Bích Ngọc

Ẩm thực đường phố

Việt Nam có cả một “bản đồ ăn vặt” phong phú, từ mặn đến ngọt, món nào cũng quen mặt với người địa phương: bánh tráng trộn, nem chua rán, bánh gối, quẩy nóng, bánh đúc… cho đến caramen, chè, sữa chua dẻo hay hoa quả dầm. Điểm chung là phần lớn đều bán ở vỉa hè, giá rẻ, dễ ăn và gắn liền với nhịp sống thường ngày.

Với du khách nước ngoài, những món ăn tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành trải nghiệm đáng nhớ. Rida Belhamri - chủ kênh “Rida in Vietnam” từng chia sẻ rằng chỉ cần dạo quanh khu Hoàn Kiếm, bạn đã có thể bắt gặp đủ loại món ngon như bánh mì, bún chả, phở hay ốc luộc. Không chỉ để ăn, những món này còn phản ánh rõ nét nhịp sống và tính cách người Việt: giản dị, gần gũi nhưng đầy sáng tạo.

Nhiều khách nước ngoài lựa chọn món ăn đường phố một cách đơn giản khi du lịch tại Việt Nam. Ảnh: Vneconomy

Không ít người ban đầu “hơi rén” với một số món đặc trưng của Việt Nam, nhưng càng thử lại càng bị cuốn hút. Điển hình như Sonny Side, anh chàng YouTuber nổi tiếng với hơn 10 triệu người theo dõi đã có trải nghiệm đáng nhớ khi thử bún đậu mắm tôm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Món ăn này từng gây tranh cãi vì mùi mắm tôm khá “nặng đô”, khiến nhiều du khách e dè. Chính Sonny cũng hài hước ví von cảm giác ban đầu như “bị sốc mùi”, nhưng sau khi pha chế cùng chanh, ớt, đường và thưởng thức đúng cách, cả anh và bạn đồng hành đều bất ngờ vì hương vị hài hòa, đậm đà.

Từ sự dè chừng ban đầu đến thích thú, hành trình ấy khiến Sonny Side nhận ra một điều: ẩm thực cũng là một cách để hiểu văn hóa của nơi đó. Và đôi khi, chính những món ăn bình dân lại mang đến trải nghiệm mà không nhà hàng sang trọng nào có thể thay thế.

Sonny Side, YouTuber người Mỹ cùng bạn thưởng thức món bún đậu mắm tôm. Ảnh chụp màn hình

Lá cờ đỏ sao vàng

Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng quốc gia, mà còn là một hình ảnh đầy ấn tượng trong mắt nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Vào mỗi dịp lễ, Tết, khắp các tuyến phố lại được “nhuộm đỏ” bởi sắc cờ tung bay trong nắng, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa trang nghiêm.

Du khách nước ngoài ấn tượng với khung cảnh cờ Tổ quốc tung bay khắp các tuyến phố. Ảnh: Thanh Niên

Với người Việt, đó là thói quen quen thuộc, là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc. Nhưng với du khách, hình ảnh hàng trăm, hàng nghìn lá cờ xuất hiện đồng loạt trên phố lại mang đến cảm giác đặc biệt: vừa lạ mắt, vừa giàu cảm xúc, đủ để khiến nhiều người không khỏi thích thú và dừng lại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Với du khách, cờ đỏ sao vàng đó là hình ảnh khó quên; với người dân Việt, đó là niềm hãnh diện và tự hào. Ảnh: @phlinhh.phh, @tung.tungg_

Trong mắt khách ngoại, không phải điều gì cao sang, chính những điều bình dị, từ ly trà đá vỉa hè, chiếc ghế nhựa lùn, dòng xe máy tấp nập đến lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ lại trở thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Có lẽ, điều làm nên sức hút của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay món ngon, mà còn ở chính nhịp sống đời thường, nơi những điều giản dị nhất lại mang đến cảm xúc đặc biệt theo một cách rất riêng.

Bích Ngọc