Tiết lộ danh tính món ngon “vị đúng đỉnh” đang khiến dân tình “truy lùng”

Cơm gà Đông Nguyên cùng Jun Phạm chiếm sóng sau tập đầu tiên "Ăn Đi Đã"

Trong tập mở màn "Ăn Đi Đã", đại sứ ShopeeFood - Jun Phạm đã chọn cơm gà Đông Nguyên - thương hiệu ẩm thực hơn 80 năm tuổi, làm điểm khởi đầu cho hành trình lan tỏa "vị đúng đỉnh". Tập 1 của series "Ăn Đi Đã " thu hút người xem bởi những khung hình đặc tả phần cơm gà vàng óng, mọng nước, đậu hũ Mapo mềm mịn, cùng phần nước chấm đậm đà cho đến cách Jun Phạm chậm rãi thưởng thức và chia sẻ cảm nhận. Đan xen là cuộc trò chuyện với chủ quán giúp người xem có cơ hội hiểu thêm về bí quyết làm nên sức hút lâu năm của món ăn.

Đại sứ Jun Phạm "chiếm sóng" mạng xã hội với loạt biểu cảm ăn ngon miệng trong series "Ăn Đi Đã".

Sau khi lên sóng, series nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh việc theo dõi, nhiều người dùng còn tìm kiếm và đặt thử cơm gà Đông Nguyên để trải nghiệm, góp phần gia tăng mức độ thảo luận về món ăn này trên mạng xã hội.

Không hẹn mà gặp, dân mạng cùng lúc đặt thử các món ngon "vị đúng đỉnh" mà Jun Phạm review trong series "Ăn Đi Đã"

Sức lan tỏa từ series nhanh chóng kéo theo sự nhập cuộc của các nhà sáng tạo nội dung. Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ngon "vị đúng đỉnh", Chị Cano & Puta Ăn Gì cùng bộ ba Đảo Hoa Hậu gồm Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ và Huỳnh Nhựt cũng chính thức gia nhập "đại chiến cơm gà".

Tuy nhiên, thử thách không chỉ dừng lại ở việc ăn ngon, mà còn phải giữ được phong thái "tươi như hoa" đúng chuẩn Đại sứ Jun Phạm. Xuất hiện trong diện mạo sang chảnh, Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ và Huỳnh Nhựt có mặt tại quán cơm gà Đông Nguyên và gọi lại loạt món theo gợi ý của Jun Phạm gồm cơm gà kèm các loại sốt, thêm phần thịt heo hấp chao đỏ và nước bông cúc giải nhiệt. Ngay từ miếng đầu tiên, cả ba đã không giấu được phản ứng thích thú, liên tục "đập bàn" vì "vị đúng đỉnh".

Ba mỹ nhân của Đảo Hoa Hậu không quên quay video lại để "cheap moment" với đại sứ Jun Phạm.

Không chịu kém cạnh, Chị Cano & Puta Ăn Gì cũng "lên mâm" với loạt món được yêu thích của quán. Trái với không khí sôi động từ phía đối thủ, bộ đôi chọn cách lần lượt phân tích từ hình thức, kết cấu đến hương vị, kèm theo những biểu cảm chân thật, đủ sức "kích thích vị giác" người xem.

Chị Cano và Puta Ăn Gì không thể dừng khen ngon vì "vị đúng đỉnh" của các món ăn tại quán cơm gà Đông Nguyên.

Trổ tài review, nhận voucher lên đến 1.000.000 đồng từ ShopeeFood

Bắt nhịp với làn sóng hưởng ứng từ cộng đồng, ShopeeFood nhanh chóng tạo nên một sân chơi "Lan tỏa vị đúng đỉnh", khuyến khích người dùng chia sẻ trải nghiệm khám phá thế giới ẩm thực của riêng mình.

Tiếp nối tinh thần từ series "Ăn Đi Đã", ShopeeFood đồng thời đã tuyển chọn những gợi ý đáng thử vào bộ sưu tập "Cơm Gà Vị Đúng Đỉnh " quy tụ các quán cơm gà nổi bật. Nhờ đó, người dùng vẫn có thể dễ dàng lựa chọn và thưởng thức những món cơm gà "vị đúng đỉnh" chuẩn gu.

Người tham gia chỉ cần đặt một món cơm gà trong bộ sưu tập "Cơm Gà Vị Đúng Đỉnh", thực hiện bài review bằng hình ảnh hoặc video, đăng tải lên mạng xã hội kèm hashtag #ShopeeFoodViDungDinh và hoàn tất các bước theo thể lệ. Chương trình diễn ra từ 19.4 đến hết ngày 30.4.2026 với nhiều hạng mục giải thưởng hấp dẫn, người tham gia có thể xem thể lệ chi tiết tại fanpage ShopeeFood VN.

Đặc biệt, những bài dự thi đặc sắc nhất sẽ có cơ hội được chính đại sứ ShopeeFood - Jun Phạm trực tiếp bình luận và nhận combo voucher ShopeeFood trị giá 1.000.000 đồng. 50 người tham gia hợp lệ và may mắn nhất sẽ nhận được combo voucher trị giá 200.000 đồng.

Muốn thưởng thức "vị đúng đỉnh" không hề khó, chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng khám phá những món ăn được ShopeeFood và Jun Phạm tuyển chọn, từ cơm gà Đông Nguyên đến nhiều lựa chọn hấp dẫn khác trong bộ sưu tập "Cơm Gà Vị Đúng Đỉnh".

Các tập tiếp theo của "Ăn Đi Đã" sẽ tiếp tục lên sóng vào 20h ngày 16 hằng tháng trên YouTube Jun Phạm Official, hứa hẹn mang đến thêm nhiều điểm dừng chân mới trong hành trình lan tỏa "vị đúng đỉnh" cùng ShopeeFood. Cùng đón xem để không bỏ lỡ những trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn tiếp theo nhé!