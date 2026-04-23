Việt Nam sắp có siêu khu du lịch quy mô hơn 205.00 hecta trải dài 12 xã phường, mục tiêu hút 8 triệu khách

Ngày 15/4, tại phường Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2045. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tái định vị không gian phát triển, đồng thời nâng tầm Mộc Châu trở thành điểm đến chiến lược của khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Siêu dự án quy mô vĩ đại làm thay đổi bản đồ du lịch

Tại hội nghị, Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 chính thức được công bố. Theo nội dung điều chỉnh, phạm vi quy hoạch bao trùm địa bàn 4 phường gồm Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên và 8 xã gồm Đoàn Kết, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Yên, Vân Hồ, Song Khủa, Tô Múa, Xuân Nha, với tổng diện tích khoảng 205.405ha. Quy mô rộng lớn này mở ra dư địa phát triển đồng bộ, bài bản cho toàn khu vực theo tầm nhìn dài hạn.

Quy hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành trung tâm động lực về đô thị, dịch vụ và du lịch của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ; đồng thời là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200 km và 4-5 tiếng di chuyển bằng ôtô, Mộc Châu từ lâu đã được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở khu vực miền Bắc.

Về định hướng, đến năm 2030, Mộc Châu dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 5-6%. Tầm nhìn đến năm 2045, lượng khách được kỳ vọng đạt khoảng 8 triệu lượt, với tỷ lệ khách quốc tế vượt 10%. Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình đa cực, lấy khu vực cao nguyên trung tâm làm hạt nhân, mở rộng về phía Tây Bắc - Tân Lập, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng dọc theo các hành lang kinh tế, trục vành đai và khu vực ngoại vi.

Mộc Châu chia 4 vùng phát triển, định hình không gian du lịch đa cực

Quy hoạch điều chỉnh Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu xác lập lại cấu trúc phát triển theo hướng chia từ 3 lên 4 phân vùng, nhằm tăng hiệu quả quản lý và khai thác tiềm năng từng khu vực.

Cụ thể, vùng I được xác định là trung tâm, giữ vai trò động lực phát triển du lịch, tập trung đầu tư hạ tầng và các công trình dịch vụ quy mô vùng và quốc gia, gắn với hạt nhân Mộc Châu - Vân Hồ, khu vực du lịch trọng điểm.

Vùng II (phía Bắc) định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông Đà, với cực tăng trưởng là đô thị Tô Múa. Vùng III (phía Đông) phát triển du lịch cộng đồng, lấy Chiềng Yên làm trung tâm. Trong khi đó, vùng IV (phía Nam) tập trung vào du lịch sinh thái gắn với Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, với cực phát triển tại Chiềng Sơn.

Bản đồ định hướng phát triển không gian Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La

Trung tâm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được xây dựng trên cơ sở tích hợp các định hướng từ quy hoạch chung đô thị Mộc Châu (khu vực nội thị) và đô thị Vân Hồ, đồng thời điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch vào hệ thống cơ sở dữ liệu, đồng thời công khai thông tin trực tuyến để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai quy hoạch một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, rót vốn vào Khu du lịch quốc gia Mộc Châu theo định hướng phát triển bền vững, chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.