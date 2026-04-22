Dịch chuyển 20 ngàn tấn đá xây kiệt tác 411 tỷ lớn nhất Đông Nam Á, tỉnh miền Trung đạt doanh thu kỷ lục 11.000 tỷ đồng

Nằm trên đỉnh núi Cấm, thuộc thành phố Tam Kỳ, công trình gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với chiều cao 18,5m và chiều rộng uốn cong lên đến hơn 100m. Và nghiễm nhiên trở thành bức tượng mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất Đông Nam Á.

Điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở cảm giác mà du khách nhận được khi đặt chân tới. Giữa không gian rộng lớn của núi đồi và gió trời, hình tượng người Mẹ hiện lên vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, tạo nên một trải nghiệm rất khác so với những điểm du lịch thông thường.

Để hoàn thiện công trình quy mô này, các nghệ nhân và đội ngũ thi công đã mất nhiều năm nghiên cứu, chế tác và xây dựng liên tục. Công trình được khởi công từ năm 2007 và chính thức khánh thành vào năm 2015, trải qua gần một thập kỷ với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, kỹ sư và công nhân. Họa sĩ Đinh Gia Thắng, tác giả phác thảo Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trải qua hành trình đầy gian nan để hoàn thành công trình. Ông từng suýt mất mạng khi mô hình đất sét bị đổ sập trong quá trình thực hiện.

Để hoàn thiện tượng đài, ông mất 6 năm thi công và thêm 6 năm ấp ủ ý tưởng, vận động kinh phí. Phần đá hoa cương được tuyển chọn từ các mỏ ở Bình Định, với mỗi khối nặng từ 60 đến 110 tấn. Tổng cộng, khoảng 20.000 tấn đã được vận chuyển về Quảng Nam để xây dựng.

Từ trung tâm thành phố Tam Kỳ, du khách chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô để đến khu tượng đài. Con đường dẫn lên núi Cấm khá dễ đi, hai bên là cảnh quan thoáng đãng, phù hợp cho cả những chuyến đi ngắn trong ngày. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, khi nắng dịu và không gian trở nên yên tĩnh hơn, rất thích hợp để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của công trình.

Công trình được lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, người mẹ quê Điện Bàn đã tiễn đưa nhiều người con ra chiến trường. Khối tượng đài bằng đá sa thạch hiện lên sừng sững với chiều cao 18,5m, trải dài theo đường cong hơn 100m, tạo nên một tổng thể vừa hùng vĩ vừa mềm mại. Đứng từ quảng trường phía trước, du khách có thể cảm nhận rõ sự đồ sộ của công trình, đồng thời dễ dàng ghi lại những bức ảnh ấn tượng với góc nhìn toàn cảnh.

Đi sâu vào bên trong, không gian trưng bày rộng lớn mở ra với hàng nghìn tư liệu, hình ảnh và hiện vật về các bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một điểm tham quan, mà còn là nơi giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và những câu chuyện phía sau mỗi cái tên được ghi lại.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là đứng trên đỉnh núi Cấm vào thời khắc hoàng hôn. Khi ánh nắng dần buông xuống, toàn bộ khu tượng đài như được nhuộm một màu trầm ấm, phía xa là khung cảnh thành phố Tam Kỳ yên bình.

Hành trình đến với tượng đài cũng có thể kết hợp cùng nhiều điểm đến nổi bật khác của Quảng Nam. Từ Tam Kỳ, du khách có thể di chuyển đến Phố cổ Hội An để dạo bước giữa những con phố rêu phong và ánh đèn lồng lung linh khi đêm xuống. Xa hơn một chút là Thánh địa Mỹ Sơn, quần thể đền tháp Chăm Pa cổ kính, thích hợp cho những ai yêu thích lịch sử và kiến trúc. Nếu muốn tìm về thiên nhiên, Cù Lao Chàm với làn nước trong xanh và hệ sinh thái biển đa dạng sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Năm 2025, Quảng Nam ghi nhận sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch khi đón khoảng 8,9 triệu lượt khách, mang về hơn 11.300 tỷ đồng doanh thu. Đằng sau những con số tăng trưởng ấy không chỉ là sức hút từ các điểm đến quen thuộc, mà còn đến từ những công trình văn hóa, lịch sử mang giá trị tinh thần sâu sắc.