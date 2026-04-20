Và "mỏ vàng" đang gây chấn động bản đồ xê dịch đó không đâu khác chính là thành phố Buôn Ma Thuột, trái tim của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ được biết đến là thủ phủ cà phê của Việt Nam, Buôn Ma Thuột những năm gần đây còn gây ấn tượng bởi diện mạo đô thị xanh, sạch và ngày càng hiện đại. Với mật độ cây xanh dày đặc, khí hậu dễ chịu cùng nhịp sống chậm rãi, thành phố này đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm một hành trình nghỉ ngơi gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Chính sự lột xác ngỡ ngàng này đã tạo nên một cú nổ kinh tế chưa từng có. Năm qua, du lịch Đắk Lắk có bước chuyển dịch mạnh mẽ với tổng thu năm 2025 ước đạt hơn 13.600 tỷ đồng, vượt trên 8 phần trăm kế hoạch. Tổng lượt khách đạt hơn 7,3 triệu lượt, tăng hơn 16 phần trăm so với kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 782 cơ sở lưu trú, tăng 34 cơ sở so với năm 2024, tạo nền tảng để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương nơi đại ngàn Tây Nguyên.

Những cung đường rợp bóng cây giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột

Điểm dễ nhận thấy nhất khi đặt chân đến Buôn Ma Thuột là màu xanh hiện diện gần như ở khắp mọi nơi. Không chạy theo mô hình đô thị bê tông hóa, thành phố này giữ lại những hàng cây cổ thụ lâu năm như một phần bản sắc.

Trên các tuyến đường trung tâm như Phan Đình Giót, Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành hay Phan Chu Trinh, những tán cây lớn vươn cao, đan vào nhau tạo thành những mái vòm xanh tự nhiên. Đặc biệt, đường Phan Đình Giót nằm ngay lõi trung tâm thành phố được xem là một trong những cung đường đẹp nhất khi sở hữu hàng me tây hàng chục năm tuổi, tỏa bóng mát gần như suốt cả ngày.

Vào buổi sáng, ánh nắng len qua từng kẽ lá, in xuống mặt đường những vệt sáng chuyển động theo gió. Vỉa hè rộng, sạch sẽ, ít khói bụi khiến việc đi bộ hay đạp xe trở thành một trải nghiệm thư giãn thực sự.

Thời điểm lý tưởng để khám phá Buôn Ma Thuột kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, đây được xem là mùa khô của Tây Nguyên. Thời gian này, thời tiết khá ổn định, sáng sớm se lạnh, ban ngày nắng nhẹ và không khí khô ráo.

Khoảng tháng 2 đến tháng 3 là mùa hoa cà phê nở rộ. Những vườn cà phê vùng ven phố núi Đắk Lắk phủ trắng một màu tinh khôi, tỏa hương dịu nhẹ trong không khí, tạo nên trải nghiệm đặc trưng hiếm nơi nào có được.

Trước đó, vào khoảng tháng 11 đến tháng 12, các cung đường lại rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ, thời điểm lý tưởng cho những chuyến đi kết hợp khám phá và nghỉ dưỡng.

Những điểm đến mang tính biểu tượng không thể bỏ lỡ

Không chỉ có cảnh quan xanh, thành phố thủ phủ của Tây Nguyên còn sở hữu nhiều công trình mang tính biểu tượng.

Nổi bật là Bảo tàng Thế giới Cà phê với kiến trúc lấy cảm hứng từ nhà dài Ê Đê, kết hợp phong cách hiện đại. Đây không chỉ là nơi trưng bày mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa cà phê đặc sắc.

Gần đó, buôn Ako Dhong mang đến một lát cắt đời sống bản địa với những ngôi nhà dài, con đường yên tĩnh và không gian xanh mát. Nếu muốn tìm sự tĩnh lặng, chùa Sắc Tứ Khải Đoan là điểm dừng chân phù hợp với kiến trúc gỗ tinh xảo mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao.

Ngoài trung tâm, du khách có thể di chuyển khoảng 25 đến 30 kilomet về phía ngoại ô Buôn Ma Thuột để đến thác Dray Nur và thác Dray Sap, hai ngọn thác hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên với dòng nước đổ trắng xóa giữa đại ngàn.

Trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn và nhịp sống chậm rãi

Sau hành trình khám phá, ẩm thực địa phương là cách trọn vẹn nhất để cảm nhận Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh bún đỏ hay bún chìa quen thuộc, du khách không nên bỏ qua bánh ướt chồng đĩa, một món ăn đặc trưng mang đậm dấu ấn địa phương. Khác với bánh ướt ở nhiều nơi, mỗi lớp bánh tại đây được tráng mỏng, nóng hổi và xếp chồng lên nhau thành từng đĩa nhỏ. Khi ăn, thực khách sẽ cuốn từng lớp bánh với thịt nướng, chả, rau sống rồi chấm cùng nước mắm đậm vị. Chính cách ăn chồng đĩa độc đáo này tạo nên trải nghiệm vừa thú vị vừa khó quên.

Ngoài ra, bò nhúng me với vị chua cay đậm đà cũng là lựa chọn phổ biến cho những buổi tối se lạnh.

Và tất nhiên, không thể thiếu cà phê, linh hồn của vùng đất này. Từ quán vỉa hè đến không gian hiện đại, chỉ cần ngồi xuống, nhâm nhi ly cà phê đậm vị giữa không khí trong lành, du khách đã có thể cảm nhận rõ nét nhịp sống chậm rãi đặc trưng của phố núi.

Không ồn ào, không quá đông đúc, Buôn Ma Thuột mang đến cảm giác cân bằng giữa phát triển và gìn giữ thiên nhiên. Những con đường rợp bóng cây, khí hậu dễ chịu và nhịp sống vừa phải khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng nhất trên bản đồ du lịch Tây Nguyên hiện nay.